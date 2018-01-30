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Hyundai Santa Fe'nin taslak görüntüleri ortaya çıktı

Hyundai, gittikçe kızışan SUV dünyasındaki amiral gemisi Santa Fe’yi daha iddialı hale getirebilmek için dördüncü jenerasyonda aracı oldukça farklı bir görünüme ve yeni teknolojilere kavuşturuyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mart ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı’nda çıkışını yapmaya hazırlanan Hyundai Santa Fe’nin çizim görüntüleri ortaya çıktı. Çizimlere göre araç oldukça agresif bir görünüm kazandırılmış ön uca ve küçük kardeşi Kona’ya benzer bölünmüş farlara sahip olacak. Arka tarafında ise köşeli bagaj kapağının sağladığı gölge oyunları bu agresif görünümü devam ettirerek güzel bir bütünlük sağlayacak.

Güvenlik teknolojileri güçlendirildi

Dördüncü jenerasyon Santa Fe’nin öne çıkan teknolojileri arasında Hyundai’nin dikkat çeken arka koltuk uyarı sistemi de yer alıyor. Bu sistem, sürücü araçtan ayrıldığında eğer arka koltukta biri varsa çeşitli yöntemlerle sürücüyü uyarıyor.

Yeni araçta, arka çapraz trafik uyarı sistemine otomatik acil fren sistemi (AEB) de eklenmiş olarak geliyor. Bu sistem, aracın başka bir araca veya yayaya çarpma ihtimaline karşın önce sürücüye uyarı gönderiyor, sürücü tepki vermekte gecikirse de kendi kendine fren yaparak olası bir kazanın önüne geçiyor. Bu sistem, yeni Santa Fe modelinde hem ileri hem de geri giderken çalışabiliyor.

Hyundai’nin Cenevre’de Santa Fe’nin yanı sıra Kona’nın tamamen elektrikli bir versiyonunu da tanıtacağı düşünülüyor.


https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-geneva-motor-show/2018-hyundai-santa-fe-previewed-ahead-geneva-motor-show Yorum Yaz
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General. 1 yıl en beğenilen
İbiza bile 100k olmuş, dünya lideri ülkenin aynada kendini aslan gören halkı nah alır.
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TheLastNinja 1 yıl
kedi ciğer ilişkisi, bir de kendini büyük görme kompleksi. Allah ıslah etsin
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qooqie 1 yıl
Wolksvageni kopyalamaya çalışmışlar. Wolksvagenin w si etmezler. Çöp
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Musty3535123 1 yıl
araç çok güzelde biz anca bakarız :)
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yunusaticioglu 1 yıl
çok güzel inş aynısı gelir
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ceo-tr 1 yıl
Hyundai Juke
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fotifoti 1 yıl
hunday kadar kolpa bir marka yok. çinlilerden beter bunlar. abd yardımı ve ters mühendislik. araçta her aracın çizgisinden biraz bulmak mümkün :)
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x2yk 1 yıl
Velar 'ı kopyalamaya başlamışlar.. :)
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ozancn 1 yıl
volvo xc40 a benzemiş
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zero-man 1 yıl
geçen yolda santa fe görmüştüm sanırım, (ya kia yada Hyundai olması lazım.)
Her neyse, araçta sağda ve solda 2 egzoz olmasına rağmen sadece sağ egzozdan duman çıkıyordu.. inşallah gerçekte böyle değildir..
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Fiat S.p.A. 1 yıl zero-man
zero-man
geçen yolda santa fe görmüştüm sanırım, (ya kia yada Hyundai olması lazım.)
Her neyse, araçta sağda ve solda 2 egzoz olmasına rağmen sadece sağ egzozdan duman çıkıyordu.. inşallah gerçekte böyle değildir..


Sol egzoz tıkanmıştır
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BekirARSLAN 1 yıl
Harika olmuş.
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