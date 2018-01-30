Hyundai Santa Fe'nin taslak görüntüleri ortaya çıktı

Mart ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı’nda çıkışını yapmaya hazırlanan Hyundai Santa Fe’nin çizim görüntüleri ortaya çıktı. Çizimlere göre araç oldukça agresif bir görünüm kazandırılmış ön uca ve küçük kardeşi Kona’ya benzer bölünmüş farlara sahip olacak. Arka tarafında ise köşeli bagaj kapağının sağladığı gölge oyunları bu agresif görünümü devam ettirerek güzel bir bütünlük sağlayacak.

Güvenlik teknolojileri güçlendirildi

Dördüncü jenerasyon Santa Fe’nin öne çıkan teknolojileri arasında Hyundai’nin dikkat çeken arka koltuk uyarı sistemi de yer alıyor. Bu sistem, sürücü araçtan ayrıldığında eğer arka koltukta biri varsa çeşitli yöntemlerle sürücüyü uyarıyor.

Yeni araçta, arka çapraz trafik uyarı sistemine otomatik acil fren sistemi (AEB) de eklenmiş olarak geliyor. Bu sistem, aracın başka bir araca veya yayaya çarpma ihtimaline karşın önce sürücüye uyarı gönderiyor, sürücü tepki vermekte gecikirse de kendi kendine fren yaparak olası bir kazanın önüne geçiyor. Bu sistem, yeni Santa Fe modelinde hem ileri hem de geri giderken çalışabiliyor.

Hyundai’nin Cenevre’de Santa Fe’nin yanı sıra Kona’nın tamamen elektrikli bir versiyonunu da tanıtacağı düşünülüyor.

https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-geneva-motor-show/2018-hyundai-santa-fe-previewed-ahead-geneva-motor-show