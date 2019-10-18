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    2019 Skoda Superb'in Türkiye fiyatı belli oldu

    Geçtiğimiz aylarda tanıtılan makyajlı Skoda Superb'in fiyat listesi açıklandı. Tasarımında ufak güncellemeler bulunan 2019 Skoda Superb fiyatı, özellikleri ve diğer tüm detayları haberimizde:
    51 dk.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2019 Skoda Superb'in Türkiye fiyatı belli oldu
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    Yaklaşık dört ay önce tanıtılan makyajlı Skoda Superb’in Türkiye fiyatı sonunda belli oldu. Bayilerdeki yerini alan 2019 Skoda Superb fiyatı 1.5 TSI 150 PS Comfort seçeneği ile 186 bin 400 TL’den başlıyor.

    2019 Skoda Superb tasarımı

    2019 Skoda Superb’in genel tasarımına baktığımızda küçük güncellemelerle yetindiğini görüyoruz. Aracın ön yüzündeki radyatör ızgarası biraz daha genişleyerek farlarla birleşmiş. Ön tamponun altındaki hava girişleri de yeniden tasarlanmış ve bu alanda LED sis farlarına yer verilmiş. LED ön ve arka far grubunun standart olarak sunulduğu 2019 Skoda Superb’de ilk kez LED Martix teknolojisine sahip far opsiyonu da bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Mercedes'in Çinli marka için tasarladığı elektrikli SUV: Denza X"

    2019 Skoda Superb’in kabininde de bazı yenilikler mevcut. Anahtarsız çalıştırma özelliğinin standart olarak sunulduğu araçta krom detaylar ve yüksek malzeme kalitesi ile daha şık bir görünüm elde edilmiş. Konsolun merkezinde 8 inç dokunmatik multimedya ekranı standart olarak sunulurken, 10.25 inç dijital gösterge paneli yalnızca Prestige ve Laurin & Klement Crystal paketlerinde standart özellikler arasına dahil ediliyor. Anahtarsız giriş, ısıtmalı sürücü ve yolcu koltuğu, 10 renkli LED iç ambiyans aydınlatması ve Alcantara deri döşeme gibi özellikler de 2019 Skoda Superb’in opsiyonları arasında.

    2019 Skoda Superb'in Türkiye fiyatı belli oldu
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    2019 Skoda Superb teknolojileri

    2019 Skoda Superb modelindeki tek yeni teknoloji farlar değil elbette. Skoda’nın amiral gemisi modeli makyajla birlikte Sezgisel Hız Kontrolü ve Sezgisel Yaya Koruma özelliğine sahip Ön Çarpışma Asistanı’nın en son versiyonlarıyla donatılmış. Bunlardan ilki, ön camdaki kamera ve navigasyon sisteminden elde ettiği verilerle aracın hızını otomatik ayarlayabiliyor. 2019 Skoda Superb’de ayrıca Acil Durum Asistanı da bulunuyor. Bu teknoloji acil durumlarda direksiyona müdahale ediyor, gerektiğinde aracı tamamen durdurabiliyor. Bunun yanı sıra Şerit Değiştirme Asistanı ve Kör Nokta Uyarı sistemi de mevcut.

    2019 Skoda Superb, Türkiye’de Comfort, Premium, Prestige, Elite ve L & K Crystal isimli donanım paketleriyle sunuluyor. Comfort paketi yalnızca benzinli, en lüks paket olan L & K Crystal ise yalnızca 2.0 litre dizel versiyonda bulunuyor. 2019 Skoda Superb’in motor seçenekleri arasında 150 beygirlik 1.5 TSI, 120 beygirlik 1.6 TDI ve 190 beygirlik 2.0 TDI üniteler bulunuyor. Yalnızca 1.5 TSI 150 PS Comfort versiyonunda 6 ileri manuel şanzıman bulunurken, diğer tüm versiyonlarda DSG otomatik şanzıman seçeneği bulunuyor.

    2019 Skoda Superb fiyat listesi şöyle:

    Versiyon Liste Fiyatı Lansmana Özel ve Hurda Teşvikli Fiyat
    1.5 TSI 150 PS Comfort 186.400 TL 158.300 TL
    1.5 TSI 150 PS DSG Premium 241.400 TL 194.800 TL
    1.5 TSI 150 PS DSG Prestige 260.900 TL 238.300 TL
    1.6 TDI SCR 120 PS DSG Elite 239.900 TL 185.200 TL
    1.6 TDI SCR 120 PS DSG Premium 255.400 TL 200.100 TL
    1.6 TDI SCR 120 PS DSG Prestige 274.900 TL 258.700 TL
    2.0 TDI SCR 190 PS 4X4 DSG L&K Crystal 449.900 TL 403.400 TL



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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Q6600 8 dk.
    1.6 TDI SCR 120 PS DSG Elite 239.900 TL - 185.200 TL çok iyi fiyat. 1,5 tsi ikilemde bırakıyor ama paket, dizel , otomatik devreye girince çok iyi geldi fiyat.
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    deoks 22 dk.
    40 bin liralık dsg farkı da iyiymiş gerçekten.
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    Execuvite 14 dk. deoks
    Aynı donanimda degilki fark :) donanım farkida var ama
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    MKVll 40 dk.
    158 güzel fiyat
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    faniseyler 40 dk.
    Bu araba varken passat alınır mı ya. Aynı paraya superb nin bi üst paketi alınıyorsa hele.
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    Execuvite 21 dk. faniseyler
    İkisinide kullanmış biri olarak Passat daha tok bir araç. Yani superb oturdun mu bir eksik var diyorsun ya .



    O yüzden zevk meselesi tabi saygı duymak gerek.
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    willyyyyy 41 dk.
    158000'e otomatik verseler iyi satarmış aslında
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    khytr89 48 dk.
    Güzel araba
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