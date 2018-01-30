BMW, X2 Convertible fikrine sıcak bakıyor

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Geçtiğimiz yıl Alman otomobil devi yukarıda gördüğünüz X2 modelini duyurdu. X1 modeline oldukça yakın olan bu araç, sadece ondan biraz daha büyük ve daha sportif bir görünüme sahip olmasıyla ayırt ediliyor. Ayrıca modelin önden çekişli versiyonları da yakında yollarda olacak. Son çıkan haberlere göre ise BMW, Range Rover Evoque’un üstü açılır versiyonuna ilgi duyan kitleyi hedef alan yeni bir model peşinde: BMW X2 Convertible.

Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

İspanya’dan Motor.es’in haberine göre BMW bu konuda oldukça kararlı fakat henüz resmi olarak yeşil ışık yanmış değil. Çıkan haberlere göre şirket bu konuda küçük çaplı bir çalışma yürüttü ve önemli sayıda müşteri X2 Convertible fikrine olumlu yaklaştı. Bu konu ile ilgili daha büyük bir çalışmanın ise hala devam ettiği söyleniyor. Eğer ikinci olurluk incelemesi de olumlu sonuçlanırsa yeni model için imzalar atılacak.

BMW’nin aynı zamanda normal bir iki kapılı X2 modelini de düşündüğü iddia ediliyor. Ancak, bunun convertible fikri yanında pek güçlü olduğu söylenemez. Zira Land Rover iki kapılı Evoque modelinden artık vazgeçti. Mini ise Paceman modeliyle bir türlü dikiş tutturamadı.

X2 Convertible modelinin nasıl bir görünüme sahip olacağı şimdilik muamma. X2 modeli BMW 2 serisiyle aynı uzunluğa sahip. Yerden yüksekliği ise neredeyse bir hatchback modeliyle karıştırılabilecek düzeyde. Yeni modelin ise şimdilik sadece 2 serisinden biraz daha uzun olacağı biliniyor.

http://www.motortrend.com/news/report-bmw-considering-an-x2-convertible/