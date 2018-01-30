BMW, X2 Convertible fikrine sıcak bakıyor

Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
İspanya’dan Motor.es’in haberine göre BMW bu konuda oldukça kararlı fakat henüz resmi olarak yeşil ışık yanmış değil. Çıkan haberlere göre şirket bu konuda küçük çaplı bir çalışma yürüttü ve önemli sayıda müşteri X2 Convertible fikrine olumlu yaklaştı. Bu konu ile ilgili daha büyük bir çalışmanın ise hala devam ettiği söyleniyor. Eğer ikinci olurluk incelemesi de olumlu sonuçlanırsa yeni model için imzalar atılacak.
BMW’nin aynı zamanda normal bir iki kapılı X2 modelini de düşündüğü iddia ediliyor. Ancak, bunun convertible fikri yanında pek güçlü olduğu söylenemez. Zira Land Rover iki kapılı Evoque modelinden artık vazgeçti. Mini ise Paceman modeliyle bir türlü dikiş tutturamadı.
X2 Convertible modelinin nasıl bir görünüme sahip olacağı şimdilik muamma. X2 modeli BMW 2 serisiyle aynı uzunluğa sahip. Yerden yüksekliği ise neredeyse bir hatchback modeliyle karıştırılabilecek düzeyde. Yeni modelin ise şimdilik sadece 2 serisinden biraz daha uzun olacağı biliniyor.
http://www.motortrend.com/news/report-bmw-considering-an-x2-convertible/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle