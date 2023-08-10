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    Yeni Hyundai Santa Fe'nin tüm detayları belli oldu

    Hyundai, diğer yeni modellerinde yaptığı gibi yeni Santa Fe'nin önce tasarımını sonra da diğer tüm detaylarını paylaştı. Kısa süre önce gerçekleştirilen dünya prömiyerinde XRT konsepti de sergilendi.
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    Yeni Hyundai Santa Fe'nin tüm detayları belli oldu Tam Boyutta Gör
    Hyundai, baştan sona yenilediği Santa Fe modelinin iç ve dış tasarımını paylaştıktan sonra şimdi de SUV modelin tüm detayları ve XRT konseptiyle karşımızda. Markanın karakteristik tasarım çizgisinden çok farklı bir şekilde hazırlanan yeni Hyundai Santa Fe, SUV kardeşlerinden daha farklı bir hissiyat sunuyor.

    Hyundai Santa Fe, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni modelin köşeli şekli ve uzun dingil mesafesi, Santa Fe’nin daha güçlü bir duruş sergilemesine yardımcı oluyor. Büyüyen boyutlara ek olarak daha cesur ve radikal bir şekilde karşımıza çıkan dış tasarım, hem şehir hem de doğa odaklı ortamlar için son derece uyumlu bir duruş sergiliyor.

    Yeni Santa Fe'nin ön kısmı, H şeklindeki farları, keskin hatlı çamurlukları ve yukarıda konumlandırılmış motor kapağı sayesinde oldukça güçlü bir ilk izlenim bırakıyor. H şeklindeki farlar, alçak konumlu ızgara tasarımı birlikte, cesur ve ayırt edici bir görüntü oluşturmak için Hyundai ambleminden ilham alıyor.

    Daha uzun dingil mesafesi Santa Fe'ye ihtişam duygusu veriyor. Sportif tavan çizgisi, geniş çamurluk eklentileri, daha kısa ön çıkıntı ve etkileyici tasarımlı 21 inç jantlarla merak uyandıran Santa Fe, bir başka deyişle segmentine farklı bir bakış açısı getiriyor. Global pazarlarda 10 farklı gövde rengiyle satışa sunulacak olan yeni model, dış tasarımındaki ihtişamını renkli görselliğiyle de pekiştirmiş olacak.

    Yatay ve dikey tasarım öğeleriyle hazırlanmış iç mekan

    Yeni Hyundai Santa Fe'nin tüm detayları belli oldu Tam Boyutta Gör
    Santa Fe'nin tamamen yeni iç mekanı, yatay ve dikey tasarım öğelerini vurguluyor. Dış tasarımın cesur hatlarına uyum sağlayan iç mekanda genişlik hissini artırmak ve benzersiz bir tasarım dengesi oluşturmak için ön panele ve hava menfezlerine H şeklinde bir tasarım uygulanmış.

    Yeni iç mekan, SUV modelin doğasına uygun olarak konfor ve güvenlik özellikleriyle de destekleniyor. Santa Fe'nin 12,3 inçlik dijital panelini ve bilgi-eğlence sistemini kapsayan Panoramik Kavisli Ekranı, görünürlüğü artırırken aynı zamanda lüks vurgusunu perçinliyor.

    Daha uzun dingil mesafesi ile gelen Yeni Santa Fe, sınıfında lider bir iç mekan sunuyor. Tamamen katlanabilir ikinci ve üçüncü sıra koltuklar, bagaj kapağı açıkken iç mekanda teras benzeri bir alan yaratarak kullanıcıların açık havada daha rahat bir şekilde eğlenmelerini sağlıyor. 

    Santa Fe'nin iç tasarımındaki tavan döşemesi, paspasları, koltukları, koltuk arkalıkları, hava yastığı, kapı çıtası ve panel kaplamaları için çevre dostu malzemeler kullanılmış. Özellikle suni deri koltuklar, insan sağlığını koruyan güvenilir malzemelerden yapılırken Avrupa'da 1. sınıf olarak sertifikalandırılmış. 

    Yeni Santa Fe, sınıfında lider yükleme kapasitesi ve geniş bir bagaj kapağı sunarak kentsel yaşam tarzları için harika bir alternatif olarak öne çıkıyor. Spor ekipmanlarından kamp malzemelerine kadar her şey için bolca yer sunan yeni model, daha geniş tavan için C sütununda bulunan Gizli tip Destek Kolu ile dış mekan işlevselliğini en üst düzeye çıkarıyor. Yeni Santa Fe’de ikinci ve üçüncü sıra diz mesafesini artırarak yaşam alanına öncelik veren Hyundai, SUV segmentinde sınıfının en iyisi üçüncü sıra koltuk konforu sunuyor. 

    Benzinli Santa Fe'nin ikinci sıra diz mesafesi, yeni modelde 35 mm artırılarak 1.075 mm'ye çıkarılmış. Hibritin ikinci sıra diz mesafesi de 20 mm artırılarak 1.055 mm'ye ulaşıyor. Üçüncü sıra diz mesafesi uzunluğu ise 15 mm artırılarak 761 mm'ye çıkarılmış.

    Güçlü SUV, aynı zamanda sınıfının en iyisi üçüncü sıra baş mesafesi sunuyor. Üçüncü sıranın baş yüksekliği 69 mm artırılarak 958 mm'ye çıkamış. Oturma yüksekliği de 30 mm artırılarak 282 mm'ye çıkarılmış ve  10 derece yatırılabiliyor.

    Motor seçenekleri

    Yeni Hyundai Santa Fe'nin tüm detayları belli oldu Tam Boyutta Gör
    Yeni Santa Fe, Kore ve Kuzey Amerika'da iki farklı aktarma organı seçeneğiyle satışa sunulacak. Benzinli 2,5 litrelik turbo ünite (Theta III 2,5T GDI – 8DCT), maksimum 281 PS motor gücüne ve maksimum 265 Nm torka sahip. Benzinli 1,6 litrelik Turbo Hibrit seçenek ise (Gamma III 1.6T GDI HEV – 6AT), maksimum 180 PS güç ve yine 265 Nm tork üretiyor.

    Avrupalı Santa Fe ise 1,6 litrelik Turbo Hibrit (Gamma III 1,6T GDI HEV – 6AT) ve benzinli 1,6 litrelik Turbo Plug-in Hibrit (Gamma III) motorlarla satışa sunulacak. 

    2024’ün ilk yarısında Avrupa’da.

    Amerika ve Avrupa dışındaki bazı pazarlarda da 194 PS gücündeki 2,5 litrelik benzinli motorla satışa sunulacak olan yeni Santa Fe ilk olarak yılın ikinci yarısında Kore'de satılmaya başlanacak. Gelecek yılın ilk yarısında Kuzey Amerika ve Avrupa'da piyasaya sürülmesi planlanan otomobilin Kuzey Amerika prömiyeri ise 2023 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilecek.

    Daha fazla Santa Fe için XRT Concept.

    Yeni Hyundai Santa Fe'nin tüm detayları belli oldu Tam Boyutta Gör
    Hyundai, doğa tutkunlarının farklı ihtiyaçlarını karşılamak için Santa Fe ile eş zamanlı olarak özel tasarlanmış bir konsept model de tanıttı. XRT Concept adı verilen bu model, zorlu arazi şartlarında yol alabilmek için tasarlanmış. XRT Concept, doğada daha fazla zaman geçirmek isteyenler için geliştirilirken aynı zamanda yükseltilmiş süspansiyonları, arazi tipi lastikleri ve kamp yapmaya elverişli donanımlarıyla görenleri heyecanlandırıyor.

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