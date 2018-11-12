Hyundai'nin büyük SUV'u Palisade'ın tasarımı ortaya çıktı

Daha önce kameralara yansıyan kamuflajlı görüntülerdeki tasarımla oldukça uyumlu olan bu görsel, Palisade’ın tasarımında HDC-2 Grandmaster konseptinden esinlenildiğini de açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca Santa Fe başta olmak üzere diğer modellerden tasarım ipuçları barındırdığı da görülebiliyor. Bu benzerlikler daha çok ön yüzdeki farlarda ve devasa ızgarada göze çarpıyor.
Hyundai Palisade’ın Santa Fe’ye olan benzerliği yanlarda da devam ediyor. C sütunundan itibaren oldukça farklı bir görüntüyle karşılaşacağımız aşikar. Tasarım açısından asıl sürpriz arka tarafta olacak gibi görünüyor. Fakat paylaşılan görselden aracın arka yüzünü görmek ne yazık ki şimdilik mümkün olmuyor.
Hedef kalabalık aileler
Hyundai Palisade ile kalabalık ailelerin aklını çelmeyi hedefleyen Güney Koreli marka, hem 7 kişilik koltuk düzeni hem de geniş bagaj hacmi ile bunu başaracağına inanıyor. En yeni teknolojiler, akıllı güvenlik ekipmanları ve kaliteli materyaller de Palisade’ın elini güçlendiren elemanlar olacak.
Şimdilik teknik detayları hakkında pek bilgi sahibi olmadığımız Hyundai Palisade’ın 2020 Kia Telluride ile aynı platform üzerine inşa edilmesi bekleniyor. 2020 Hyundai Palisade, önümüzdeki yaz Amerika’da satışa sunulacak.
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