Hyundai'nin büyük SUV'u Palisade'ın tasarımı ortaya çıktı

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Büyük SUV modeli Palisade’ı 28 Kasım’da tanıtacağını duyuran Hyundai, yaptığı açıklamada ufak bir de teaser görseli paylaşarak heyecan yaratmayı hedeflemişti. Fakat açıklamanın üzerinden yalnızca saatler geçmesine rağmen ilk sızıntı geldi. Rus internet sitesi Auto Review, Hyundai Palisade’ın tasarımını gözler önüne seren bir görsel paylaştı.

Daha önce kameralara yansıyan kamuflajlı görüntülerdeki tasarımla oldukça uyumlu olan bu görsel, Palisade’ın tasarımında HDC-2 Grandmaster konseptinden esinlenildiğini de açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca Santa Fe başta olmak üzere diğer modellerden tasarım ipuçları barındırdığı da görülebiliyor. Bu benzerlikler daha çok ön yüzdeki farlarda ve devasa ızgarada göze çarpıyor.

HDC-2 Grandmaster konsepti

Hyundai Palisade’ın Santa Fe’ye olan benzerliği yanlarda da devam ediyor. C sütunundan itibaren oldukça farklı bir görüntüyle karşılaşacağımız aşikar. Tasarım açısından asıl sürpriz arka tarafta olacak gibi görünüyor. Fakat paylaşılan görselden aracın arka yüzünü görmek ne yazık ki şimdilik mümkün olmuyor.