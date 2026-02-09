Toyota’dan radikal hamle: Yeni Highlander artık tamamen elektrikli

Toyota, üç sıra koltuklu elektrikli SUV modeliyle ilgili ipucu paylaşımlarına devam ediyor. Japon üreticinin yayımladığı son ipucu, modelin Toyota Highlander olarak adlandırılabileceğine yönelik tahminleri doruluyor. 2027 Toyota Highlander yarın akşam resmi olarak tanıtılacak.
2027 Toyota Highlander, tam elektrik gücüyle geliyor❗
Bunlardan ilki Toyota’nın BEV (Bataryalı elektrikli araç) rozeti. Yani karşımızdaki model net şekilde tam elektrikli. İkinci logo ise AWD, yani dört tekerlekten çekiş. Bu da yeni Highlander’ın çift motorlu bir elektrikli SUV olacağını gösteriyor. Önceki görsellerde aracın arka tasarımına dair genel hatlar ve üçüncü sıradan öne doğru bakış açısı paylaşılmıştı. Tüm bu ipuçları, Toyota’nın bu SUV’a neden Highlander adını verdiğini artık netleştiriyor.
bZ yerine tanıdım model isimleriyle yola devam
Modelin daha önce bZ5X olarak adlandırılması bekleniyordu ancak Toyota, bu yeni isim stratejisi pek tutmadığı için kararını değiştirdi. Bu durum aslında sektördeki diğer markalar için de geçerli. Örneğin; Volkswagen de yaklaşan elektrikli modellerinde Polo ve Tiguan gibi tanıdık isimleri geri getirmeye hazırlanıyor.
2027 Toyota Highlander çok yakında tanıtılacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
