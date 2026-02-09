Giriş
    Toyota’dan radikal hamle: Yeni Highlander artık tamamen elektrikli

    Toyota, efsane SUV modeli Highlander’ı elektrikli araç dünyasına transfer ediyor. 2027 Toyota Highlander; üç sıra koltuklu geniş yaşam alanı ve çift motorlu dört çeker yapısıyla geliyor.

    Toyota, üç sıra koltuklu elektrikli SUV modeliyle ilgili ipucu paylaşımlarına devam ediyor. Japon üreticinin yayımladığı son ipucu, modelin Toyota Highlander olarak adlandırılabileceğine yönelik tahminleri doruluyor. 2027 Toyota Highlander yarın akşam resmi olarak tanıtılacak.

    2027 Toyota Highlander, tam elektrik gücüyle geliyor❗

    2027-toyota-highlander-elektrikli Tam Boyutta Gör
    Yeni yayımlanan video, önceki iki ipucuna göre biraz daha ileri gidiyor. Aracın tamamını görmesek de çok daha somut bir detaya ulaşıyoruz: logolar. Sadece 11 saniyelik kısa klipte Highlander yazısı ile birlikte iki farklı rozet dikkat çekiyor.

    Bunlardan ilki Toyota’nın BEV (Bataryalı elektrikli araç) rozeti. Yani karşımızdaki model net şekilde tam elektrikli. İkinci logo ise AWD, yani dört tekerlekten çekiş. Bu da yeni Highlander’ın çift motorlu bir elektrikli SUV olacağını gösteriyor. Önceki görsellerde aracın arka tasarımına dair genel hatlar ve üçüncü sıradan öne doğru bakış açısı paylaşılmıştı. Tüm bu ipuçları, Toyota’nın bu SUV’a neden Highlander adını verdiğini artık netleştiriyor.

    bZ yerine tanıdım model isimleriyle yola devam

    Modelin daha önce bZ5X olarak adlandırılması bekleniyordu ancak Toyota, bu yeni isim stratejisi pek tutmadığı için kararını değiştirdi. Bu durum aslında sektördeki diğer markalar için de geçerli. Örneğin; Volkswagen de yaklaşan elektrikli modellerinde Polo ve Tiguan gibi tanıdık isimleri geri getirmeye hazırlanıyor.

    2027-toyota-highlander-elektrikli Tam Boyutta Gör
    bZ4X’in beklentilerin altında kalan lansmanının ardından Toyota, markalamayı sadeleştirerek “bZ” adına geçmişti. Örneğin; Kuzey Amerika pazarına yönelik bir başka modelde bZ Woodland ismi kullanıldı. Ancak Toyota’nın bu yeni SUV’da bZ ismini tamamen bırakıp sadece Highlander adını tercih etmesi büyük ihtimalle tamamen marka gücü ve bilinirlik ile ilgili.

    2027 Toyota Highlander çok yakında tanıtılacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

