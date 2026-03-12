MG'nin 7 kişilik PHEV SUV modeli Avrupa'da satışa çıkıyor

İngiltere’de bu ay 34.205 sterlinden başlayan fiyatlarla satışa çıkacak olan MG S9, üç sıra koltuk ile şarj edilebilir hibrit güç kombinasyonunu bir araya getiriyor. Çin’de Roewe RX-9 olarak satılan model, yaklaşık 5 metre uzunluğa sahip gövdesiyle HS’den 330 mm uzun. Yedi koltukla bagaj hacmi 332 litre olan model, üçüncü sıra katlandığında ise 1.000 litrenin üzerinde hacim sunuyor.
İç mekânda tek cam panel altında iki dijital ekran, fiziksel kontrol düğmeleri, panoramik sunroof, üç bölgeli klima, ısıtmalı ve masajlı koltuklar gibi özellikler sunuluyor. 16 sürücü destek sistemiyle donatılan model, Euro NCAP’ten beş yıldız aldı. MG S9'un diğer detayları ise önümüzdeki haftalarda netleşecek.
