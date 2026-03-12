Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör MG, Avrupa'da uygun fiyatlı hibrit modelleriyle tanınsa da üç sıralı SUV sunmuyordu. Bu durum, markanın MGS9 modeliyle değişiyor. Avrupa’da satılacak ilk yedi koltuklu MG SUV olan MG S9, uygun fiyat anlayışını korurken, tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

İngiltere’de bu ay 34.205 sterlinden başlayan fiyatlarla satışa çıkacak olan MG S9, üç sıra koltuk ile şarj edilebilir hibrit güç kombinasyonunu bir araya getiriyor. Çin’de Roewe RX-9 olarak satılan model, yaklaşık 5 metre uzunluğa sahip gövdesiyle HS’den 330 mm uzun. Yedi koltukla bagaj hacmi 332 litre olan model, üçüncü sıra katlandığında ise 1.000 litrenin üzerinde hacim sunuyor.

Tam Boyutta Gör MG S9'un gücü, HS PHEV’den tanıdık 1,5 litre turbo benzinli motor ve elektrik motoru kombinasyonundan geliyor. 23,2 kWsa'lik batarya ile 100 km’ye kadar saf elektrikli menzil sunuyor. 7 kişilik SUV'un toplam gücü yaklaşık 295 hp ve 0-100 km/s hızlanmasını 6,8 saniye civarında tamamlıyor.

Üç motorlu 955 beygirlik station wagon: Avatr 06T 9 sa. önce eklendi

İç mekânda tek cam panel altında iki dijital ekran, fiziksel kontrol düğmeleri, panoramik sunroof, üç bölgeli klima, ısıtmalı ve masajlı koltuklar gibi özellikler sunuluyor. 16 sürücü destek sistemiyle donatılan model, Euro NCAP’ten beş yıldız aldı. MG S9'un diğer detayları ise önümüzdeki haftalarda netleşecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

MG'nin 7 kişilik PHEV SUV modeli Avrupa'da satışa çıkıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: