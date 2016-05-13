Hyundai yeni yardımcı robotlarını duyurdu

Sizlere haberlerimizde de belirttiğimiz üzere pek çok firma ekso-iskelet sistemler üzerinde çalışmalar sürdürüyor, ancak pek çoğu bu sistemleri yük kaldırma kabiliyetine katkıda bulunmak ve sakatlıkları önlemek amacıyla geliştiriyor. Güney Kore'li Hyundai'nin yeni sistemi ise bunlardan biraz daha farklı. Giyilebilir şekilde olan sistem kullanıcıya firmanın belirttiğine göre yüzlerce kilogram yükü kaldırma yeteneği kazandırıyor. Bununla da kalmayan robot sistem askerlerin 50kg yükü uzun mesafeler boyunca taşıyabilmesini sağlıyor.

Yeni robotto Hyundai'nin geçtiğimiz sene tanıttığı H-Lex giyilebilir yürüme asistanın biraz daha geliştirilmiş hali kullanılıyor. Bu gelişmiş robot sistemin yanında Hyundai daha basit yeni bir robot sistemini da duyurmuş durumda. Diğerine göre çok daha hafif olan sistem mekanik destekleyici bacaklar ve omurgadan oluşuyor. Felçliler ve sakatlar için geliştirilen bu sistem kişilerin hayatını kolaylaştırma amacı taşıyor.

Hyundai'nin dediğine göre firmanın "Next Mobility" sisteminin bir parçası olarak geliştirilen robot sistemlerin insanların ve nesnelerin hareketlerini özgürleştirme amacı güttüğü belirtiliyor.

http://www.engadget.com/2016/05/13/hyundai-wearable-robot-exoskeleton/?sr_source=Twitter#/