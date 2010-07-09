Intel, Celeron işlemci ailesine veda etmeye hazırlanıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Celeron 300A
Ve bir dönem daha sona erecek gibi görünüyor. Digitimes'ın haberine göre Intel, 1998 yılından bu yana pazarda olan Celeron işlemci ailesine veda etmeye hazırlanıyor. Düşük maliyetli sistemler için Atom ve Pentium işlemcilerine ağırlık vereceği belirtilen firma, hız aşırtma ile 450MHz'e çıkan 300A modeliyle hafızalarda kalıcı bir yer edinen ancak devamında benzer bir başarı hikayesi yazamayan Celeron işlemci ailesi için önümüzdeki aylarda çıkacak bazı yeni modellerine karşın, veda hazırlıklarına başladı.
Intel, Celeron işlemci ailesi için veda pastasını kesmeden önce Celeron P4600, T3500 ve U3400 modellerini Eylül ayının sonunda lanse etmeyi planlıyor.
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la 2 yil once okumustum bu konuyu hortlatmislar
eksenbilgisayar.com/...
ben amd cıyım celeron denen keratayı sevmezdım zaten..
huzur içinde yat celly
birgün tepem attı kasaya keserle daldım , 5 kere format attıktan sonra cinlerim tepeme çıkmıştı ..
Cuma günü bir basın açıklaması yapan Intel böyle bir olayın söz konusu olmadığını söyledi; "Dedikodular doğru değil. Intel'in 2011'de Celeron'u bırakması gibi bir planı yok. Intel Celeron işlemcileri düşük maliyetli basit bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecektir."
Intel'in masaüstü Celeron işlemcilerinin fiyatları 43 ile 53 dolar arasında değişirken, mobil işlemcilerinin fiyatları 70 ile 100 dolar arasında değişiyor.
Intel Pentium'dan bu yana birçok marka yarattı. Bunların içinde Xeon, Itanium, Celeron, Centrino, Atom ve Core da bulunuyor.
Kaynak: CHIP / 12.07.2010
Şu anki dünya frekans overclock rekoru hala Celeron 351'de belirtmek isterim...
Aslında öyle bir beklentim vardı.celeron 4 çekirdekli modelleri 2 mb cache 2,2 ghz tarzı frekanslı hızlarla piyasaya sunulabilirdi.AMD nin Athlon X4 leri ile orta segmentte rekabete girilebilirdi.Fakat tahmin edildigi gibi olmayacakmış..