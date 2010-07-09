Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel, Celeron işlemci ailesine veda etmeye hazırlanıyor

8 yıl
17,9b
1
39
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Celeron 300A

Ve bir dönem daha sona erecek gibi görünüyor. Digitimes'ın haberine göre Intel, 1998 yılından bu yana pazarda olan Celeron işlemci ailesine veda etmeye hazırlanıyor. Düşük maliyetli sistemler için Atom ve Pentium işlemcilerine ağırlık vereceği belirtilen firma, hız aşırtma ile 450MHz'e çıkan 300A modeliyle hafızalarda kalıcı bir yer edinen ancak devamında benzer bir başarı hikayesi yazamayan Celeron işlemci ailesi için önümüzdeki aylarda çıkacak bazı yeni modellerine karşın, veda hazırlıklarına başladı.

Intel, Celeron işlemci ailesi için veda pastasını kesmeden önce Celeron P4600, T3500 ve U3400 modellerini Eylül ayının sonunda lanse etmeyi planlıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Ben çok üzüldüm çünkü ben celeronun atasını intel celeron processor 530 1.73 GHz 533 MHz FSB 1MB L2 cache kullanıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Antisosisyal 6 yıl

la 2 yil once okumustum bu konuyu hortlatmislar

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 6 yıl
Veda falan edeceği yok

eksenbilgisayar.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turkishwarzone 6 yıl Antisosisyal
Antisosisyal


la 2 yil once okumustum bu konuyu hortlatmislar





ben amd cıyım celeron denen keratayı sevmezdım zaten..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Profesör Extreme 6 yıl
Güle güle celeron aslanım benim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Schwartzenius 6 yıl
R.I.P Celeron Family.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VicariouS 6 yıl
celeron 300A,433,667 ve 800 kullanmış birisi olarak duygulandığımı belirtmek istiyorum

huzur içinde yat celly
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Amigo[Nuri]- 6 yıl
Vay be
Bi devir daha kapanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
ya arkadaslar yenı bı bılgısayar aldım işlemci celeron bı tanıdık yollamıstı goturdum bır bılgısayarcıya gösterdim çok kotu seyler soledi çok yavas ve anca 2 yıl kullanırsın sonra çöker dedi ne yaoacagımı bılemedım geri mi versem acaba ha bu arada banada pentıumu onerdı.?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Momo-Oz 8 yıl
iyi iyi veda etsin celeron kadar nefret ettiğim başka bi işlemci yoktur sanırım ,2002 yılında bi celeron makinam vardı aynı anda müzik dinleyip internete giremez yada oyun oyniyamazdım sesler takılırdı
birgün tepem attı kasaya keserle daldım , 5 kere format attıktan sonra cinlerim tepeme çıkmıştı ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
Yakın zamanda çıkan, Intel'in Celeron işlemcilerini artık rafa kaldıracağı haberlerine Intel cephesinden yanıt geldi.

Cuma günü bir basın açıklaması yapan Intel böyle bir olayın söz konusu olmadığını söyledi; "Dedikodular doğru değil. Intel'in 2011'de Celeron'u bırakması gibi bir planı yok. Intel Celeron işlemcileri düşük maliyetli basit bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecektir."

Intel'in masaüstü Celeron işlemcilerinin fiyatları 43 ile 53 dolar arasında değişirken, mobil işlemcilerinin fiyatları 70 ile 100 dolar arasında değişiyor.

Intel Pentium'dan bu yana birçok marka yarattı. Bunların içinde Xeon, Itanium, Celeron, Centrino, Atom ve Core da bulunuyor.


Kaynak: CHIP / 12.07.2010
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dovahkiin 8 yıl
En süper işlemci ailesi ya, yazık oldu

Şu anki dünya frekans overclock rekoru hala Celeron 351'de belirtmek isterim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
intel neden böylesine tanınmış markaları bir anda silebiliyor... pentium her ne kadar hala devam etsede eski imajı kalmadı... celeronda kötü bir izlenim bırakmış olsada aynı isim altında daha iyi işlemcilere verilebilirdi bu isim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetkep 8 yıl

Batuist

intel neden böylesine tanınmış markaları bir anda silebiliyor... pentium her ne kadar hala devam etsede eski imajı kalmadı... celeronda kötü bir izlenim bırakmış olsada aynı isim altında daha iyi işlemcilere verilebilirdi bu isim..

Aslında öyle bir beklentim vardı.celeron 4 çekirdekli modelleri 2 mb cache 2,2 ghz tarzı frekanslı hızlarla piyasaya sunulabilirdi.AMD nin Athlon X4 leri ile orta segmentte rekabete girilebilirdi.Fakat tahmin edildigi gibi olmayacakmış..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e j d e r 8 yıl
rahmetli gariban dostuydu . hakkımı helal ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sherf34 8 yıl
vay bee iyi bilirdik celeronu yazık oldu
ama arkadaşlarımızın dediği gibi artık millet celeron dediğinizde bir acayip bakıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rodri 8 yıl

e j d e r

rahmetli gariban dostuydu . hakkımı helal ediyorum






Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17897 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
intel, İşlemci ve cpu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim