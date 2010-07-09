Intel, Celeron işlemci ailesine veda etmeye hazırlanıyor

Celeron 300A

Ve bir dönem daha sona erecek gibi görünüyor. Digitimes'ın haberine göre Intel, 1998 yılından bu yana pazarda olan Celeron işlemci ailesine veda etmeye hazırlanıyor. Düşük maliyetli sistemler için Atom ve Pentium işlemcilerine ağırlık vereceği belirtilen firma, hız aşırtma ile 450MHz'e çıkan 300A modeliyle hafızalarda kalıcı bir yer edinen ancak devamında benzer bir başarı hikayesi yazamayan Celeron işlemci ailesi için önümüzdeki aylarda çıkacak bazı yeni modellerine karşın, veda hazırlıklarına başladı.

Intel, Celeron işlemci ailesi için veda pastasını kesmeden önce Celeron P4600, T3500 ve U3400 modellerini Eylül ayının sonunda lanse etmeyi planlıyor.