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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

JBL'den UFO tasarımlı yeni On Tour iBT Bluetooth kablosuz hoparlör ve stand

7 yıl
5,7b
1
6
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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JBL'den UFO tasarımlı yeni On Tour iBT Bluetooth kablosuz hoparlör ve stand
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Dünyada çok popüler olması nedeniyle iOS cihazlarına aksesuar üreten firmaların ürünleri de o derece fazla ve çeşitli. Birbirine benzeyen ve yakın özellikleri olan bu ürünlerin arasında göze çarpan farklılık sunanlar ise diğerlerinden daha çok dikkat çekiyor.

Pek çok ödüllü iOS ses sistemlerinin üreticisi JBL firması yeni bir kablosuz iPad hoparlörünü tüketicilerin beğenisine sundu. On Tour iBT, sadece hoparlör işlevinin yanısıra gelen aramaları cevaplayabiliyor ve FaceTime görüşmeleri yapabiliyorsunuz.

Sistem, stereo ses iletimi A2DP ve uzaktan kablosuz kontrol AVRCP uyumlu Bluetooth cihazlarına da destek veriyor. 4 adet JBL Odyssey dönüştürücüsüne ek olarak gömülü bir de mikrofon bulunuyor. Bu sayede eller serbest görüşme mümkün oluyor.

Setin yanında bir de iPad standı ve şarj için USB bağlantı kablosu geliyor. Böylece iPad'inizi nereye koyacağınız konusunda sıkıntı yaşamıyorsunuz.
Enerjisini AA Alkaline/NiMH pillerle karşılayan On Tour iBT modeli 85dB sinyal gürültü oranı, 30Watt maksimum güç tüketimi, 100Hz-20KHz frekans tepkisi, yüzde 1 THD oranında 2 x 8 Watt anfi gibi özellikler barındırıyor.

On Tour iBT kablosuz Bluetooth hoparlör ve stand 150$ karşılığında satışa sunulmuş durumda.

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DH Misafiri 6 yıl
sadece apple ürünlerinde çalışıyor bende aldım çok memnunum tavsiye ederim çok güzel ses kalitesi var
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switel 7 yıl
bu bluetooth ile baglamak sarji cok fazla yemez mi??
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Python 7 yıl
Mellkor
Guzel bir cihaza benziyor ama hicbir teknik detayi yok kac watt arms i nedir vs.... fiyatida oldukca tuzlu

ehifi.com.au/...
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Input requirements: Bluetooth A2DP, HFP device or 3.5mm (1/8") stereo mini-jack
Drivers: Four JBL Odyssey®
neodymium drivers
Power: 8 watts per channel
Frequency response: 100Hz – 20kHz
Dimensions (W x H x D): 150mm (6") x 65mm (2-1/2") x 150mm (6")
Input impedance: 10k ohms
Signal-to-noise ratio: 80dB
Voltage input: 100V – 230V AC
Weight: 0.6kg (1.3 lb)
''Enerjisini AA Alkaline/NiMH pillerle karşılayan On Tour iBT modeli 85dB sinyal gürültü oranı, 30Watt maksimum güç tüketimi, 100Hz-20KHz frekans tepkisi, yüzde 1 THD oranında 2 x 8 Watt anfi gibi özellikler barındırıyor.''
Haberi okumadan mı ? yorum yazıyorsunuz birazcık okusanız,yoksa bile araştırsanız daha iyi olmaz mı ?
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Recharged 7 yıl
Tasarım iyi duruyor.150 $'lık fiyatı da gayet güzel.
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Guest-5980C441C 7 yıl
Bakmadan almam
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Mellkor 7 yıl
Guzel bir cihaza benziyor ama hicbir teknik detayi yok kac watt arms i nedir vs.... fiyatida oldukca tuzlu
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