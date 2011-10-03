JBL'den UFO tasarımlı yeni On Tour iBT Bluetooth kablosuz hoparlör ve stand

Dünyada çok popüler olması nedeniyle iOS cihazlarına aksesuar üreten firmaların ürünleri de o derece fazla ve çeşitli. Birbirine benzeyen ve yakın özellikleri olan bu ürünlerin arasında göze çarpan farklılık sunanlar ise diğerlerinden daha çok dikkat çekiyor.





Pek çok ödüllü iOS ses sistemlerinin üreticisi JBL firması yeni bir kablosuz iPad hoparlörünü tüketicilerin beğenisine sundu. On Tour iBT, sadece hoparlör işlevinin yanısıra gelen aramaları cevaplayabiliyor ve FaceTime görüşmeleri yapabiliyorsunuz.





Sistem, stereo ses iletimi A2DP ve uzaktan kablosuz kontrol AVRCP uyumlu Bluetooth cihazlarına da destek veriyor. 4 adet JBL Odyssey dönüştürücüsüne ek olarak gömülü bir de mikrofon bulunuyor. Bu sayede eller serbest görüşme mümkün oluyor.





Setin yanında bir de iPad standı ve şarj için USB bağlantı kablosu geliyor. Böylece iPad'inizi nereye koyacağınız konusunda sıkıntı yaşamıyorsunuz.

Enerjisini AA Alkaline/NiMH pillerle karşılayan On Tour iBT modeli 85dB sinyal gürültü oranı, 30Watt maksimum güç tüketimi, 100Hz-20KHz frekans tepkisi, yüzde 1 THD oranında 2 x 8 Watt anfi gibi özellikler barındırıyor.





On Tour iBT kablosuz Bluetooth hoparlör ve stand 150$ karşılığında satışa sunulmuş durumda.