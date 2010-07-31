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JEDEC, DDR3L bellek standardını resmileştirdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
29,7b
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10
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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JEDEC yaptığı yeni bir açıklamayla düşük güçlü DDR3 standardını resmileştirdi. DDR3L olarak bilinen ve JESD79-3 DDR3 kapsamına alınan DDR3 Low Voltage standardının yetkili organizasyon olan JEDEC tarafından resmiyete kavuşturulmasıyla birlikte, önümüzdeki dönemde farklı üreticiler tarafından çok sayıda cihazda kullanılması bekleniyor.

Hali hazırda bazı bellek üreticileri tarafından üretilmekte olan DDR3 Low Power bellekler, standart DDR3'ler ile kıyaslandığında 1.5v gerilimi yerine 1.35v geriliminde çalışıyor ve bu sayede %15 daha az güç tüketiyorlar. DDR3L bellek tipinin resmileşmesiyle birlikte yeniden güncellenen DDR3 dökümanlarına buradan ulaşabilirsiniz.


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berkanenes 4 yıl
İyi bir şey ama internet cafe gibi yerlerde insanlara fayda sağlayacaktır normal evde kullanılcaksa pek bi fark olmaz
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DH Misafiri 4 yıl
ddr3 destekli her board da KULLANILIR ddr3l geriye uyumludur.
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agonfighter 4 yıl
Selamlar elimde laptopumdan çıkan 1 hafta kullanılmış 4 gb DDR3L ram var almak isteyen varsa iletişime geçebilir.
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vidoko 9 yıl
daha az enerji düketimi daha iyi performans ..
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CrySystem 9 yıl

fx57




JEDEC yaptığı yeni bir açıklamayla düşük güçlü DDR3 standardını resmileştirdi. DDR3L olarak bilinen ve JESD79-3 DDR3 kapsamına alınan DDR3 Low Voltage standardının yetkili organizasyon olan JEDEC tarafından resmiyete kavuşturulmasıyla birlikte, önümüzdeki dönemde farklı üreticiler tarafından çok sayıda cihazda kullanılması bekleniyor.


Hali hazırda bazı bellek üreticileri tarafından üretilmekte olan DDR3 Low Power bellekler, standart DDR3'ler ile kıyaslandığında 1.5v gerilimi yerine 1.35v geriliminde çalışıyor ve bu sayede %15 daha az güç tüketiyorlar. DDR3L bellek tipinin resmileşmesiyle birlikte yeniden güncellenen DDR3 dökümanlarına buradan ulaşabilirsiniz.



@fx57 , hocam bunları ddr3 destekli her board da kullanamıyoruz sanırım?
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zouzouni 9 yıl
1.35 v çok iyi gerçekten.
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mehmetgirgin 9 yıl
iyi bi haber
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tarkolar 9 yıl
kesinlikle iyi bi haber. 1.35v
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hapocod 9 yıl
ddr3 1,35 v çok iyi ram üreticileri boş durmuyor..
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