JEDEC, DDR3L bellek standardını resmileştirdi

JEDEC yaptığı yeni bir açıklamayla düşük güçlü DDR3 standardını resmileştirdi. DDR3L olarak bilinen ve JESD79-3 DDR3 kapsamına alınan DDR3 Low Voltage standardının yetkili organizasyon olan JEDEC tarafından resmiyete kavuşturulmasıyla birlikte, önümüzdeki dönemde farklı üreticiler tarafından çok sayıda cihazda kullanılması bekleniyor.

Hali hazırda bazı bellek üreticileri tarafından üretilmekte olan DDR3 Low Power bellekler, standart DDR3'ler ile kıyaslandığında 1.5v gerilimi yerine 1.35v geriliminde çalışıyor ve bu sayede %15 daha az güç tüketiyorlar. DDR3L bellek tipinin resmileşmesiyle birlikte yeniden güncellenen DDR3 dökümanlarına buradan ulaşabilirsiniz.