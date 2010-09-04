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JPR: Profesyonellerin tercihi ikinci çeyrekte de Nvidia Quadro

8 yıl
13,8b
1
25
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 yarışında rakibi AMD'nin gerisinde kalan ve bugün hâlâ bazı segmentlerde yeni nesil ekran kartı bulunmayan Nvidia, profesyonel kullanım alanlarında ise liderliğini sürdürüyor. Grafik profesyonelleri, mühendisler ve tasarımcılar için hazırladığı Quadro serisi ekran kartlarıyla, profesyonel kullanım alanlarda ciddi bir pazar payına sahip olan Nvidia, rakibi AMD'nin FirePro V7800 ve FirePro V8800 gibi iddialı hamlelerine karşı, yılın ikinci çeyreğinde de üstünlüğünü korudu ve pazar payını arttırdı.

JPR: Profesyonellerin tercihi ikinci çeyrekte de Nvidia Quadro
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Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından Jon Peddie Research, profesyonel ekran kartlarının pazar performansını inceleyen yeni çalışmasını açıkladı. Hazırlanan rapora göre ikinci çeyrekte %2.2 artış ile %87.5 oranında pazar payına ulaşan Nvidia'nın liderliği açık farkla devam ederken, AMD'nin pazar payı ise %12.5 olarak gerçekleşti. Bu noktada Nvidia'nın başarısına dikkate çeken JPR, AMD'nin yeni model girişimlerine karşı Nvidia'nın eski jenerasyon Quadro'lar ile pazar payını arttırdığını belirtiyor.

Nvidia'nın profesyonel grafik arenasındaki lider pozisyonunda, sunduğu ek kitler, sürücüler ve iş ortaklıklarının payı büyük. Adobe ile iş birliğine giderek Premiere Pro CS5'i, Nvidia Quadro optimizasyonlu bir kimliğe büründüren şirket, yakın zamanda satışa sunduğu Fermi tabanlı yeni nesil Quadro'lar sayesinde pazar payını daha da arttıracağını düşünüyor. Ham işlem gücü açısından Cypress tabanlı FirePro V7800 ve V8800 ile oldukça iddialı olan AMD de benzer şekilde geliştirme kitlerine ağırlık veriyor.

JPR: Profesyonellerin tercihi ikinci çeyrekte de Nvidia Quadro
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Son olarak Predators filmi için Robert Rodriguez ile iş birliğine giden AMD, filmin özel efektleri için yapım ekibine kapılarını açmış ve FirePro teknolojisini kullanımlarına sunmuştu.Jon Peddie Research'ün rakamlarına göre AMD ve Nvidia, yılın ikinci çeyreğinde toplam 1.3 milyon profesyonel ekran kartı sattılar. Bu kartların kullanıldığı iş istasyonlarına da dikkat çeken Jon Peddie Research, ikinci çeyrekte bir önceki yıla göre %32 artış ile 795 bin adet iş istasyonu satışının yapıldığını da raporuna ekledi.


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_uMaY_ 6 yıl
Konu 3d animasyon olunca fikir beyan edemem, ancak SolidWorks, AutoCad, Pro Engineer için fiyat/performans lideri FirePro ekran kartlarıdır. Geçen gün bir yazı okumuştum DH'de, mühendislik programlarıyla tasarım yapan bir şirkette çalışıyormuş yorum yapan DH üyesi. Diyor ki; "-Yeni aldığımız Quadro kart ile beklediğimiz performansı bir türlü alamadık ve sorunlar yaşadık. SolidWorks Türkiye'den yardım istedik ve gelen teknik servis kartın performans değerlerinin bu şekilde olduğunu, FirePro serisi tercih etmiş olsaydık daha fazla performans alabileceğimizi, kendi önerilerinin FirePro serisi kartlar olduğunu belirttiler." şeklinde bir yorum bırakmış. Şahsen tanık olmadığım bir konu olduğu için doğrudur ya da yanlıştır diyemiyorum, ancak samimi olduğuna inanıyorum. Zira performans testleri ve fiyat etiketleri ile diğer kullanıcı yorumları aynı şeyi destekliyor.

1 ay içerisinde nasipse Almanya'dan 2 tane FirePro V3900 alacağım, özellikle giriş seviyesi söz konusu olduğunda (düşük ve orta seviye modelleme işleri için) V3900 piyasadaki en performanslı kart örneğin. Ama iş en iyiyi almaya geldiğinde Quadro serisi kartlar 1000$ üzeri olan kartlar arasında bir adım daha önde diyebiliriz. Bu seviye kartlarda Quadro bir adım daha önde dememin sebebi Solid, A.Cad vb programlar için değil ama genel kullanım düşünüldüğünde grafik yazılımları ile daha stabiller. Bu da daha genele yayılmış bir performans ve elden çıkarılmak istendiğinde kolaylık vadediyor. Ancak iş giriş seviyesi olduğunda işler her bakımdan tam tersi.
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lokalanestezi34 7 yıl
HMM BAŞALI AMA ALANINDA FAZLA YETERLİ DEĞİL GHZ OLARAK BAŞARISIZ KALMIŞ BİT OLARAK İSE SADE :D
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mustafa1403 7 yıl
Çok eski bir konu ama pazar payları hakkında verilen rapor 100/90 dogru.

Sebebi tamamen reklam ve pazarlamadır.


Neden diyeceksiniz bizler bireysel olarak istediğimiz zaman alcagımız ekran kartının en kötü ve iyi yanlarını araştırmaktayız.

ama iş istasyonuna gelince insanlar 2 marka tercih ediyor
(macintosh dahil etmiyorum)
1. sırada Hp
2. sırada Dell

Bu firmalarda da agırlıklı nvıdia kartlar yani qadro ekran kartı kullanmktalar.

Büyük işletmlerde talep su sekil olmakta.

----Bana workstaisin lazım efendim.
***Tamam talep edelim.
----Beklenir 1ay kadar.


ortalama 3500 dolarlık bir makine gelir ve gelen makina eski kullandıgından 4-5 kat daha verimli oldugundan kimse ekran kartını sorgulamaz.

bu sebepten dolayı pazar payları bu şekilde.

Tamamen öz eleştirimdir.

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Zero Limit 7 yıl lokalanestezi34
lokalanestezi34

HMM BAŞALI AMA ALANINDA FAZLA YETERLİ DEĞİL GHZ OLARAK BAŞARISIZ KALMIŞ BİT OLARAK İSE SADE :D

bu adam yazıyı yazarken hakkaten lokal anestezi den yeni mi çıktı acaba?
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magicrea 8 yıl
bende de dahil olmak üzere profesyonel kartlarda nvidiayı tercih ediyor profesyoneller. bunen en büyük etkeni performans sürücüleri. amd sitesinde derinlerde bir yerde performanstan bahsetmiş lakin beni tatmin etmedi.
deneme yanılma ile alınack kartlar değil. çünkü ucuz değil. performansından emin olduğunuz bir kart varsa işinizi şansa bırakamıyorsunuz.
pazar payındaki liderlik prefesyonel pazardaki sonuçlar. bilirki oyun pazarı + daha düşük kapasitweli ekran kartları (en çok piyasada olan ve onboard)da ben sürekli ati görüyorum.
bir zamanalr nvidia dan nasıl sıkılmışsam şuan atiden de okadar sıkıldım. teknoloji de tekeli sevmiyorum belkide ondan.
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sadtneverdie 8 yıl
iş dünyası bekler mi? iş dünyasının beklediği felan yok adamlar bu akrtlarla dx11 destekli oyun oynamıyor hepsi bu ve şu anki quadro serisi bile v8800 dışında rakipsiz olay budur. quador 5000 ve 6000 sayesinde nvidia bu konuda epeyce lider kalacak buda kesin. quadro 6000 resmen uçmuş.
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Dovahkiin 8 yıl
Konuyla pek alakası yok ama merak ettiğim birşeyi soracam. Bu tarz profesyonel kartları direk Nvidia/ATI mi üretip satıyor yoksa oyun kartlarında olduğu gibi sadece chipset mi üretiyorlar?
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aceleciburak 8 yıl
Bi zahmett Pro sahada oluversinler yahu Chipset operasyonunu kaybettiler.intel Chipset lisansına sahip değiller AMD ise eski yongaları ısıtıp ddr3 şeklinde sunmaya göz yumuyor alternatif için 60 usd civarı ama performanslı değiller Fermiler Gamer için baya sönük çıktı bari bi burdan kar etsinler adamlar AMD gibi HD 5000 yada phenom II satmıyolar ganimet az tabi.2011 de Nvidia dahada zorlanacak çünkü AMD hem fusion la saldıracak hemde HD 6000 7000 mimarileriyle piyasaya hakım olmak isteyecek Nvidianın Pro kartlarda olduğu gibi diğer kategorilerde de başarılı olması gerek aksi halde İntele yem olur belli bi zaman sonra...
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eric13 8 yıl
zaten bunla ayakta duruyor quadroyuda kaybetseler ölürler zaten
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ocosman 8 yıl
profesyonel ekran kartlarını Nvidia olarak kullanan profösyeneller
neden kullanıyorlar dersiniz ucuz diyemi bilmediklerindenmi yoksa
kaliteli yazılım ve donanımdanmı bu insanlar aptal değil çünkü
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Applejack 8 yıl
%87.5 oranında pazar payına ulaşan Nvidia'nın liderliği açık farkla devam ederken, AMD'nin pazar payı ise %12.5




gülsem mi ağlasam mı bilemedim şimdi

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M@U 8 yıl
Nvidia zarar etmeye devam ederse masaüstü piyasasından çekilebilir dememin sebebi işte buydu. Adamlar en ölü hallerinde bile pazar paylarını artırıyorlar. Kârı zaten yüksek. Burayı önemsemeyecekler de nereyi önemseyecek bu adamlar...
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Father Torque 8 yıl
Ati 5000 serisini hazırlaken NVidia ECC, C++ gibi iş dünyasına yönelik özellikler üzerinde çalışıyordu. Fermi ile açıkça iş dünyasını oyunculara tercih ettiler. Tabi Ati'nin 5000 serisiyle yakaladığı başarıdan sonra hatalarını anladılar ama artık çok geçti, Fermi'yi GTX400 serisine çevirdiler ama 460 hariç istenen kartlar bir türlü piyasaya sürülemedi. İş dünyasında satttığı kartlar ise Fermi'den çok eski seri Quadro'lar. Dolayısıyla 5000 ve 400 serilerinin kapışmasından çıkan sonuç bence çok açık: "İş dünyası bekler ama oyuncular beklemez"
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sadtneverdie 8 yıl
1 milyondan fazla quadro :S
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CrySystem 8 yıl
Nvidia oyuncular dışında herkesi düşünüyor
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