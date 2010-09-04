JPR: Profesyonellerin tercihi ikinci çeyrekte de Nvidia Quadro

DirectX 11 yarışında rakibi AMD'nin gerisinde kalan ve bugün hâlâ bazı segmentlerde yeni nesil ekran kartı bulunmayan Nvidia, profesyonel kullanım alanlarında ise liderliğini sürdürüyor. Grafik profesyonelleri, mühendisler ve tasarımcılar için hazırladığı Quadro serisi ekran kartlarıyla, profesyonel kullanım alanlarda ciddi bir pazar payına sahip olan Nvidia, rakibi AMD'nin FirePro V7800 ve FirePro V8800 gibi iddialı hamlelerine karşı, yılın ikinci çeyreğinde de üstünlüğünü korudu ve pazar payını arttırdı.
Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından Jon Peddie Research, profesyonel ekran kartlarının pazar performansını inceleyen yeni çalışmasını açıkladı. Hazırlanan rapora göre ikinci çeyrekte %2.2 artış ile %87.5 oranında pazar payına ulaşan Nvidia'nın liderliği açık farkla devam ederken, AMD'nin pazar payı ise %12.5 olarak gerçekleşti. Bu noktada Nvidia'nın başarısına dikkate çeken JPR, AMD'nin yeni model girişimlerine karşı Nvidia'nın eski jenerasyon Quadro'lar ile pazar payını arttırdığını belirtiyor.
Nvidia'nın profesyonel grafik arenasındaki lider pozisyonunda, sunduğu ek kitler, sürücüler ve iş ortaklıklarının payı büyük. Adobe ile iş birliğine giderek Premiere Pro CS5'i, Nvidia Quadro optimizasyonlu bir kimliğe büründüren şirket, yakın zamanda satışa sunduğu Fermi tabanlı yeni nesil Quadro'lar sayesinde pazar payını daha da arttıracağını düşünüyor. Ham işlem gücü açısından Cypress tabanlı FirePro V7800 ve V8800 ile oldukça iddialı olan AMD de benzer şekilde geliştirme kitlerine ağırlık veriyor.
Son olarak Predators filmi için Robert Rodriguez ile iş birliğine giden AMD, filmin özel efektleri için yapım ekibine kapılarını açmış ve FirePro teknolojisini kullanımlarına sunmuştu.Jon Peddie Research'ün rakamlarına göre AMD ve Nvidia, yılın ikinci çeyreğinde toplam 1.3 milyon profesyonel ekran kartı sattılar. Bu kartların kullanıldığı iş istasyonlarına da dikkat çeken Jon Peddie Research, ikinci çeyrekte bir önceki yıla göre %32 artış ile 795 bin adet iş istasyonu satışının yapıldığını da raporuna ekledi.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 ay içerisinde nasipse Almanya'dan 2 tane FirePro V3900 alacağım, özellikle giriş seviyesi söz konusu olduğunda (düşük ve orta seviye modelleme işleri için) V3900 piyasadaki en performanslı kart örneğin. Ama iş en iyiyi almaya geldiğinde Quadro serisi kartlar 1000$ üzeri olan kartlar arasında bir adım daha önde diyebiliriz. Bu seviye kartlarda Quadro bir adım daha önde dememin sebebi Solid, A.Cad vb programlar için değil ama genel kullanım düşünüldüğünde grafik yazılımları ile daha stabiller. Bu da daha genele yayılmış bir performans ve elden çıkarılmak istendiğinde kolaylık vadediyor. Ancak iş giriş seviyesi olduğunda işler her bakımdan tam tersi.
Sebebi tamamen reklam ve pazarlamadır.
Neden diyeceksiniz bizler bireysel olarak istediğimiz zaman alcagımız ekran kartının en kötü ve iyi yanlarını araştırmaktayız.
ama iş istasyonuna gelince insanlar 2 marka tercih ediyor
(macintosh dahil etmiyorum)
1. sırada Hp
2. sırada Dell
Bu firmalarda da agırlıklı nvıdia kartlar yani qadro ekran kartı kullanmktalar.
Büyük işletmlerde talep su sekil olmakta.
----Bana workstaisin lazım efendim.
***Tamam talep edelim.
----Beklenir 1ay kadar.
ortalama 3500 dolarlık bir makine gelir ve gelen makina eski kullandıgından 4-5 kat daha verimli oldugundan kimse ekran kartını sorgulamaz.
bu sebepten dolayı pazar payları bu şekilde.
Tamamen öz eleştirimdir.
bu adam yazıyı yazarken hakkaten lokal anestezi den yeni mi çıktı acaba?
deneme yanılma ile alınack kartlar değil. çünkü ucuz değil. performansından emin olduğunuz bir kart varsa işinizi şansa bırakamıyorsunuz.
pazar payındaki liderlik prefesyonel pazardaki sonuçlar. bilirki oyun pazarı + daha düşük kapasitweli ekran kartları (en çok piyasada olan ve onboard)da ben sürekli ati görüyorum.
bir zamanalr nvidia dan nasıl sıkılmışsam şuan atiden de okadar sıkıldım. teknoloji de tekeli sevmiyorum belkide ondan.
neden kullanıyorlar dersiniz ucuz diyemi bilmediklerindenmi yoksa
kaliteli yazılım ve donanımdanmı bu insanlar aptal değil çünkü
gülsem mi ağlasam mı bilemedim şimdi