JVC, Nikon lensler ile uyumlu ve 4K çözünürlükte çekim yapabilen yeni video kamerasını duyurdu

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Japon elektronik devlerinden JVC, Nikon lensler ile uyumlu ve 4K çözünürlükte çekim yapabilen yeni profesyonel video kamerasını duyurdu.
Üst seviye teknik detaylar ile profesyonel kullanıcılar hedef alınarak üretilen ve JY-HMQ30 ismine sahip olan video kamera modeli, özellikle sunduğu 4K çözünürlük ve Nikon lensler ile uyumlu yapısı ile dikkat çekiyor. Nikon'un F-Mount lenslerinin direkt olarak kullanılabildiği model, lenslerin diyafram değerlerinin kendi içerisinde kontrol edilmesine imkan verebilirken, otomatik netleme motoruna sahip lenslerle bile otomatik netleme işleminin yapılmasına izin vermiyor. MPEG-4 / AVC / H.264 formatlarında maksimum 3840 × 2160 (144Mbps) / 60p / 50p / 24p piksel sesli (AAC 2 kanal 48kHz 16bit 384kbps) video çekim kapasitesine ve çekimlerde büyük kolaylık sağlayan 260 bin piksel vizöre sahip olan JVC JY-HMQ30, içerisinde 8.29MP efektif piksel değeriyle gelen 1.25 CMOS görüntü sensörü barındırıyor.
Çektiği yüksek çözünürlüklü videoları SDHC / SDXC (4 adet) hafıza kartları üzerine ya da HDMI portu üzerinden diğer farklı ortamlara aktarabilen kamera, çektiği görüntüleri aynı zamanda 920 bin piksel 3.5-inç dokunmatik LCD ekranı üzerinde de gösterebiliyor. Üzerinde harici kulaklık ve mikrofon girişleri de yer alan model, 198 x 287 x 139mm boyuta ve 1.9KG ağırlık değerine sahip. Cihaz ayrıca 4K Time-Lapse çekim özelliği ve netleme yardım sistemi yanında, dışarıya canlı olarak 4K 60FPS çıkış verebiliyor.
Üst seviye özellikler ile donatılan JVC JY-HMQ30 video kamera modeli, şimdilik Japonya merkezli olarak 18,000$ fiyat etiketiyle satılmaya başlanmış durumda. Cihazın diğer bölgeler için ise satış tarihi henüz belli olmuş değil.
http://www.engadget.com/2013/06/13/jvc-4k-camcorder-nikon-lenses/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle