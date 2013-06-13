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JVC, Nikon lensler ile uyumlu ve 4K çözünürlükte çekim yapabilen yeni video kamerasını duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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JVC, Nikon lensler ile uyumlu ve 4K çözünürlükte çekim yapabilen yeni video kamerasını duyurdu
Japon elektronik devlerinden JVC,  Nikon lensler ile uyumlu ve 4K çözünürlükte çekim yapabilen yeni profesyonel video kamerasını duyurdu.
Üst seviye teknik detaylar ile profesyonel kullanıcılar hedef alınarak üretilen ve JY-HMQ30 ismine sahip olan video kamera modeli, özellikle sunduğu 4K çözünürlük ve Nikon lensler ile uyumlu yapısı ile dikkat çekiyor. Nikon'un F-Mount lenslerinin direkt olarak kullanılabildiği model, lenslerin diyafram değerlerinin kendi içerisinde kontrol edilmesine imkan verebilirken, otomatik netleme motoruna sahip lenslerle bile otomatik netleme işleminin yapılmasına izin vermiyor. MPEG-4 / AVC / H.264 formatlarında maksimum 3840 × 2160 (144Mbps) / 60p / 50p / 24p piksel sesli (AAC 2 kanal 48kHz 16bit 384kbps) video çekim kapasitesine ve çekimlerde büyük kolaylık sağlayan 260 bin piksel vizöre sahip olan JVC JY-HMQ30, içerisinde 8.29MP efektif piksel değeriyle gelen 1.25 CMOS görüntü sensörü barındırıyor.
 
JVC, Nikon lensler ile uyumlu ve 4K çözünürlükte çekim yapabilen yeni video kamerasını duyurdu
Çektiği yüksek çözünürlüklü videoları SDHC / SDXC (4 adet) hafıza kartları üzerine ya da HDMI portu üzerinden diğer farklı ortamlara aktarabilen kamera, çektiği görüntüleri aynı zamanda 920 bin piksel 3.5-inç dokunmatik LCD ekranı üzerinde de gösterebiliyor. Üzerinde harici kulaklık ve mikrofon girişleri de yer alan model, 198 x 287 x 139mm boyuta ve 1.9KG ağırlık değerine sahip. Cihaz ayrıca 4K Time-Lapse çekim özelliği ve netleme yardım sistemi yanında, dışarıya canlı olarak 4K 60FPS çıkış verebiliyor.
Üst seviye özellikler ile donatılan JVC JY-HMQ30 video kamera modeli, şimdilik Japonya merkezli olarak 18,000$ fiyat etiketiyle satılmaya başlanmış durumda. Cihazın diğer bölgeler için ise satış tarihi henüz belli olmuş değil.


http://www.engadget.com/2013/06/13/jvc-4k-camcorder-nikon-lenses/ Yorum Yaz
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