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JVC'den zorlu şartlara dayanıklı iki yeni video kamera

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,3b
1
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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JVC'den zorlu şartlara dayanıklı iki yeni video kamera
 
Önemli elektronik üreticilerinden JVC, zorlu şartlara dayanıklı Everio GZ-R450 ve GZ-R320 model isimli iki yeni video kamerasını resmi olarak duyurdu.
Tasarımsal olarak standartlar dahilinde karşımıza çıkan JVC Everio GZ-R450 ve GZ-R320, ortak olarak 5 metre suyun altına inebiliyor, -10 derece gibi düşük sıcaklıklarda çalışmaya devam edebiliyor ve 1.5 metreden olabilecek düşmelere dahi dayanabiliyorlar. JVC'nin "Quad-Proof" yapısı doğrultusunda her türlü aksiyona ya da koşula hazır birer çözüm oluşturan kameralar, 60 x 59.5 x 122 mm boyutundaki gövdeleriyle da rahatlıkla taşınabiliyorlar.
3-inç boyutundaki hareketli dokunmatik ekranları, 40 kat optik büyütme sunabilen Konica Minolta lensleri, 1/5.8-inç boyutunda 2.5 MP çözünürlüğünde arka aydınlatmalı CMOS sensörleri, 5 saat çekim kapasitesine sahip suya dayanıklı bataryaları ve Falcobird görüntü işlemcileri ortak olan JVC Everio GZ-R450 ve GZ-R320, 1920 x 1080 piksel yani Full HD AVCHD video çekimleri yapabiliyorlar. Bu noktada üst model olan JVC GZ-R450 farkını, 28 Mbps'e kadar 1920 x 1080/60p Progressive kayıt yapabiliyor olması, 32GB dahili hafıza sunması ve dahili otomatik LED aydınlatma sistemine sahip olmasıyla ayrılıyor.
Siyah ve turuncu renk seçenekleriyle hazırlanan JVC GZ-R320 400$, sadece siyah gövde rengiyle hazırlanan GZ-R450 ise 500$ fiyat etiketiyle Temmuz ayında satışa çıkıyor. Kameralar ile yapılan örnek bir çekimi aşağıda izleyebilirsiniz.
JVC'den zorlu şartlara dayanıklı iki yeni video kamera
 

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