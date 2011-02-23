Jaguar'ın yeni sportmeni XKR-S detaylandı

Jaguar efsanevi modeli E-Type'ın 50. yıldönümünü kutlamak üzere hazırladığı XKR-S modelini Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtacağını duyurdu. En sportmen Jaguar modeli olarak tanımlanan XKR-S, hem tasarım özellikleri hem de teknik detayları ile segmentinin dikkat çekici modellerinden birisi olacak gibi görünüyor. Yeni modelinde ön görünümü daha da agresifleştirmeyi hedefleyen Jaguar, siyah renkli yeni ızgaraya ve LED destekli farlara yer verirken, tamponda da bazı modifiyeler yapmış. Arka kısımında ise yeni kanat ve dikkat çekici bir difüzör kullanılan XKR-S'e, 5 litre hacminde aşırı beslemeli V8 motor güç veriyor.
Jaguar'dan yapılan açıklamaya göre 550 PS (405 kW / 542 hp) güç ve 680 Nm (501 lb-ft) tork üreten motoru ile XKR-S, 0-96 Km hızlanmasını 4.2 saniyede gerçekleştiriyor ve 300 Km/saat en yüksek sürate ulaşabiliyor. Özel olarak tasarlanan süspansiyon sistemi ve yeniden programlanan Uyarlanabilir Dinamikler sistemine sahip olan XKR-S için konuşan Jaguar Global Marka Direktörü Adrian Hallmark, "XKR-S, Jaguar için cesur ve heyecan verici bir model. Sadık müşterilerimizle birlikte komfor, ferahlık ve sadece Jaguar'ın sunabildiği klası, ilham verici performansla isteyen yeni Jaguar taraftarlarını etkilemeyi umuyoruz. " dedi.
Jaguar XKR-S'e ilişkin merak edilen tüm detayların, Mart ayında yapılacak Cenevre Otomobil Fuarı'nda açıklanması bekleniyor.
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Bildiğin çakma Supra bu!
Bu 32 hp güçlü olmasının yanında daha dinamik bir sürüşe sahip, farkı daha da açıyor.
Misal düz modelin Vairano karnesi:
Jaguar XKR 1:21.70 Güç/Ağırlık 510 / 1865
BMW M6 1:22.16 Güç/Ağırlık 507 / 1710
Ağırlıklara dikkat çekerim.
Niye 0-100Km diye ölçmüyorlar ki , yavaş görünmesin diye mi ?
Yavaş olmasıyla alakası yok. 0-60 mil olarak ölçüldüğü için jaguar ingilizdir(asıl olarak ingiliz, sahibi tata şuan) ve ingilizler mil kullanır.
Bu arada araç yeni deniyor ama araç makyajlı gibi geldi yanılıyormuyum? Renkle birlikte görünümü harika bence.Xk nın iç tasarımıda bir o kadar güzel.
Yandan bakınca da GTR
Edit : imla.
Önden ve arkadan Maserati'nin bir tane modelini andırdı bana,Aston Martin'i de andırdı önden aynı zamanda.Yandan ise kesinlikle GTR'ı andırıyor.