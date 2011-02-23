Jaguar'ın yeni sportmeni XKR-S detaylandı

Jaguar efsanevi modeli E-Type'ın 50. yıldönümünü kutlamak üzere hazırladığı XKR-S modelini Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtacağını duyurdu. En sportmen Jaguar modeli olarak tanımlanan XKR-S, hem tasarım özellikleri hem de teknik detayları ile segmentinin dikkat çekici modellerinden birisi olacak gibi görünüyor. Yeni modelinde ön görünümü daha da agresifleştirmeyi hedefleyen Jaguar, siyah renkli yeni ızgaraya ve LED destekli farlara yer verirken, tamponda da bazı modifiyeler yapmış. Arka kısımında ise yeni kanat ve dikkat çekici bir difüzör kullanılan XKR-S'e, 5 litre hacminde aşırı beslemeli V8 motor güç veriyor.

Jaguar'dan yapılan açıklamaya göre 550 PS (405 kW / 542 hp) güç ve 680 Nm (501 lb-ft) tork üreten motoru ile XKR-S, 0-96 Km hızlanmasını 4.2 saniyede gerçekleştiriyor ve 300 Km/saat en yüksek sürate ulaşabiliyor. Özel olarak tasarlanan süspansiyon sistemi ve yeniden programlanan Uyarlanabilir Dinamikler sistemine sahip olan XKR-S için konuşan Jaguar Global Marka Direktörü Adrian Hallmark, "XKR-S, Jaguar için cesur ve heyecan verici bir model. Sadık müşterilerimizle birlikte komfor, ferahlık ve sadece Jaguar'ın sunabildiği klası, ilham verici performansla isteyen yeni Jaguar taraftarlarını etkilemeyi umuyoruz. " dedi.

Jaguar XKR-S'e ilişkin merak edilen tüm detayların, Mart ayında yapılacak Cenevre Otomobil Fuarı'nda açıklanması bekleniyor.