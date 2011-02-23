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Jaguar'ın yeni sportmeni XKR-S detaylandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
21,1b
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32
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Jaguar'ın yeni sportmeni XKR-S detaylandı
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Jaguar efsanevi modeli E-Type'ın 50. yıldönümünü kutlamak üzere hazırladığı XKR-S modelini Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtacağını duyurdu. En sportmen Jaguar modeli olarak tanımlanan XKR-S, hem tasarım özellikleri hem de teknik detayları ile segmentinin dikkat çekici modellerinden birisi olacak gibi görünüyor. Yeni modelinde ön görünümü daha da agresifleştirmeyi hedefleyen Jaguar, siyah renkli yeni ızgaraya ve LED destekli farlara yer verirken, tamponda da bazı modifiyeler yapmış. Arka kısımında ise yeni kanat ve dikkat çekici bir difüzör kullanılan XKR-S'e, 5 litre hacminde aşırı beslemeli V8 motor güç veriyor.

Jaguar'dan yapılan açıklamaya göre 550 PS (405 kW / 542 hp) güç ve 680 Nm (501 lb-ft) tork üreten motoru ile XKR-S, 0-96 Km hızlanmasını 4.2 saniyede gerçekleştiriyor ve 300 Km/saat en yüksek sürate ulaşabiliyor. Özel olarak tasarlanan süspansiyon sistemi ve yeniden programlanan Uyarlanabilir Dinamikler sistemine sahip olan XKR-S için konuşan Jaguar Global Marka Direktörü Adrian Hallmark, "XKR-S, Jaguar için cesur ve heyecan verici bir model. Sadık müşterilerimizle birlikte komfor, ferahlık ve sadece Jaguar'ın sunabildiği klası, ilham verici performansla isteyen yeni Jaguar taraftarlarını etkilemeyi umuyoruz. " dedi.

Jaguar XKR-S'e ilişkin merak edilen tüm detayların, Mart ayında yapılacak Cenevre Otomobil Fuarı'nda açıklanması bekleniyor.

Jaguar'ın yeni sportmeni XKR-S detaylandı
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Python 8 yıl
eskiden jaguarlar bir başkaydı yeni modellerde standart olmuş özenti gibi nedir bu böle
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RaptorFX 8 yıl
Çinli Jaguarı böyle oluyor demek...
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KANUNI61 8 yıl
Mitsubishi Eclipse kopyalamışlar
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onboardx 8 yıl
artık arabalara uzaktan bakacağız benzin 4.05 tl.bu gidişle arabaya binmek bir hayal oalcak tr deki insanlar için.
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fss1403 8 yıl
Bmw yi tokatlamış işte daha güçsüzü bile, gerçek sporlar pistte belli olur ki 150 kg fark pist derecesi için ciddi bir farktır.Gücünü az bulan gazlamak için zaten alır z-06 modlar.Yenisinde ki bg farkı, difizör,kanat, süspansiyon dereceyi geliştirmiş.

fastestlaps.com/...
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Erasmus78 8 yıl
Ne Aston Martin'i ne GT-R si yav?
Bildiğin çakma Supra bu!
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funkmaster 8 yıl
Kimse bu otomobilin düz versiyonunun pist derecelerine bakmıyor galiba

Bu 32 hp güçlü olmasının yanında daha dinamik bir sürüşe sahip, farkı daha da açıyor.

Misal düz modelin Vairano karnesi:

Jaguar XKR 1:21.70 Güç/Ağırlık 510 / 1865

BMW M6 1:22.16 Güç/Ağırlık 507 / 1710

Ağırlıklara dikkat çekerim.
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OverClocK1ng 8 yıl
0-96Km hızlanması ???
Niye 0-100Km diye ölçmüyorlar ki , yavaş görünmesin diye mi ?
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Volkanbaba 8 yıl
Tipi güzelmiş
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fss1403 8 yıl
OverClocKing

0-96Km hızlanması ???
Niye 0-100Km diye ölçmüyorlar ki , yavaş görünmesin diye mi ?


Yavaş olmasıyla alakası yok. 0-60 mil olarak ölçüldüğü için jaguar ingilizdir(asıl olarak ingiliz, sahibi tata şuan) ve ingilizler mil kullanır.

Bu arada araç yeni deniyor ama araç makyajlı gibi geldi yanılıyormuyum? Renkle birlikte görünümü harika bence.Xk nın iç tasarımıda bir o kadar güzel.
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last_legant 8 yıl
Dehşet
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Powermove 8 yıl
Bir de Lamborghiniye hep aynı kasa derler.
Jaguar'a ne demeli? Ufak tefek makyajlar hariç.
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Şair-i Maderzat 8 yıl
Aston Martin'i andırdı bana ; önü ve arkası.

Yandan bakınca da GTR


Edit : imla.
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Vatov 8 yıl

Şair-i Maderzat

Aston Martin'i andırdı bana. Önü ve arkası.

Yandan bakınca'da GTR


Önden ve arkadan Maserati'nin bir tane modelini andırdı bana,Aston Martin'i de andırdı önden aynı zamanda.Yandan ise kesinlikle GTR'ı andırıyor.
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