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Jake Dyson 40 yıl kullanım ömrü sunan bir LED geliştirdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Jake Dyson 40 yıl kullanım ömrü sunan bir LED geliştirdi

Elektrik süpürgeleri konusunda önemli icatları olan ve Sir ünvanı almış olan James Dyson'un oğlu Jack Dyson da LED alanında çığır açacak gibi görünüyor. Dyson 40 yıl kullanım ömrü sunabilen yeni bir LED geliştirdiğini duyurdu.

Günümüzdeki LED lambalar 6 aylık bir kullanım süresi sonunda parlaklığınının yüzde 30'unu kaybediyor ve zamanla daha da sönük hale geliyor. 2006 yılından beri aydınlatma sektöründe olan Dyson, 4 yıllık bir çalışma sonucunda Ariel adını verdiği yeni LED lambalarını geliştirmiş. 

LED'lerin ömrünü kısaltan en önemli faktör ısı. 60 derecenin üzerine çıkan ısılar nedeniyle LED lambaların kullanım ömrü kısalıyor. Jake Dyson ısıyı 55 derece civarında tutmayı başarmış. Bunun için küçük borular yardımıyla ısı anında dışarıya aktarılıyor ve bir nevi radyatör sistemi elde ediliyor. 

Ariel LED lambaları 180 000 saat parlaklığını koruyabiliyor. Günde 12 saat kullanıldığında yaklaşık 40 yıl ışık saçmaya devam ediyor. Dyson bu lambaların daha çok havalimanı gibi sürekli lamba değişimlerinin yapılmasının maliyetli olduğu yerler için geliştirmiş. 

Ariel ayrıca kablosuz veri iletimi standartlarından birisi olan ZigBee WiFi ile uyumlu. Böylece uyumlu uygulamalar üzerinden zamanlayıcı kurulabiliyor veya parlaklığı ayarlanabiliyor. 

Ariel LED lambalar gelecek yıl Mayıs ayında piyasada olacak ve iki versiyon ile gelecek. Bir versiyonun küçük ortamlar için parlaklığı azaltılmışken, diğeri ise standart odalar için normal parlaklığında olacak. Ariel lambalarının fiyatı ise 1400 pound olarak belirlenmiş. Fiyatı biraz pahalı olsa da yıllar içerisinde kendisini amorti edeceği belirtiliyor.  

http://www.theguardian.com/technology/2014/dec/10/jake-dyson-led-light-design-lasts-40-years Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-FA9189F46 4 yıl
Bayağı iyi normal ampullerden daha az enerji harcıyor her 6 ayda ampul değiştireceğine bunu hiç değiştirmeyeceksin gayet iyi
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DH Misafiri 4 yıl
Şimdiki teknolojiye göre 40 yılda amorti eder diyoruz. Ancakzaten sürekli gelişen led teknolojisi ilerlemeye devam edecek ve bi kaç yıl sonra 1400 Pound gibi uçuk bir rakama alınan ledler çok daha ucuza piyasada bulunabilecek.
40 Yıl sonra ( hatta o kadar beklemeye gerek yok 10 yıl bile yeter ) şu anki teknolojiyi kullanacaksak ürünün fiyatı o zaman makul ^^
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ø 4 yıl
Planlı eskitme fikrine dis atmış. Helal olsun.
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JessieJ 4 yıl
Yuzlerce, binlerce led lambanin kullanildigi yerleri goz onune alirsak 1400 pound gercekten cok para. Bir isletmeci 40 yil boyunca ayni yeri isletmiyor genelde, buradan bile baksak alan kisi uzun vadede zararda.
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Götterfunken 4 yıl
2.000 liraya süpürge satan komik marka degil mi bu
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Mr xXx 4 yıl
Güzel düşünce 5-10 yıl sonra evlerimize girer inşallah tabii daha makul bir fiyatla
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fatih-8 4 yıl
140 sene de gitse ampul parasını çıkarmaz. Haberdeki gibi ancak degisim maliyeti cok olan yerler için bir anlam ifade eder. Normal bir led ampul 10 lira. 15-30 bin saat arası da kullanım ömrü sunuyor. Normal ampulü de aratmıyor ışığı.
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arel.gr 4 yıl
uretilip,tuketime sunulabilmesi onemli asama,gorecegiz.
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Aysat 4 yıl
55 derece ısı olmaz sıcaklık olur. bu çevirileri kim yapıyor ? kafayı yedirtirler adama
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MrKemal17 4 yıl
40 yıl için bile olsa pahalı.
Bu Dyson'lar hep farklı birşeyler piyasaya sürüyorlar.Robot süpürgeleri güzeldi.
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ONIONBUD 4 yıl
Herhangi bir fiziksel etkenle kırılırsa 1400 pound acıtır.Globe içi kullanım tek olur.
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