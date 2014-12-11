Jake Dyson 40 yıl kullanım ömrü sunan bir LED geliştirdi





Elektrik süpürgeleri konusunda önemli icatları olan ve Sir ünvanı almış olan James Dyson'un oğlu Jack Dyson da LED alanında çığır açacak gibi görünüyor. Dyson 40 yıl kullanım ömrü sunabilen yeni bir LED geliştirdiğini duyurdu.





Günümüzdeki LED lambalar 6 aylık bir kullanım süresi sonunda parlaklığınının yüzde 30'unu kaybediyor ve zamanla daha da sönük hale geliyor. 2006 yılından beri aydınlatma sektöründe olan Dyson, 4 yıllık bir çalışma sonucunda Ariel adını verdiği yeni LED lambalarını geliştirmiş.





LED'lerin ömrünü kısaltan en önemli faktör ısı. 60 derecenin üzerine çıkan ısılar nedeniyle LED lambaların kullanım ömrü kısalıyor. Jake Dyson ısıyı 55 derece civarında tutmayı başarmış. Bunun için küçük borular yardımıyla ısı anında dışarıya aktarılıyor ve bir nevi radyatör sistemi elde ediliyor.





Ariel LED lambaları 180 000 saat parlaklığını koruyabiliyor. Günde 12 saat kullanıldığında yaklaşık 40 yıl ışık saçmaya devam ediyor. Dyson bu lambaların daha çok havalimanı gibi sürekli lamba değişimlerinin yapılmasının maliyetli olduğu yerler için geliştirmiş.





Ariel ayrıca kablosuz veri iletimi standartlarından birisi olan ZigBee WiFi ile uyumlu. Böylece uyumlu uygulamalar üzerinden zamanlayıcı kurulabiliyor veya parlaklığı ayarlanabiliyor.





Ariel LED lambalar gelecek yıl Mayıs ayında piyasada olacak ve iki versiyon ile gelecek. Bir versiyonun küçük ortamlar için parlaklığı azaltılmışken, diğeri ise standart odalar için normal parlaklığında olacak. Ariel lambalarının fiyatı ise 1400 pound olarak belirlenmiş. Fiyatı biraz pahalı olsa da yıllar içerisinde kendisini amorti edeceği belirtiliyor.

http://www.theguardian.com/technology/2014/dec/10/jake-dyson-led-light-design-lasts-40-years