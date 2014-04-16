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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

James Bond'un mobil oyunu geliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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James Bond'un mobil oyunu geliyor
Gun Bros ve Frontline Commando gibi freemium yapıdaki oyunların yaratıcısı Glu Games, mobil cihazlar için yeni bir James Bond oyunu duyurdu.

Herhangi bir film ya da aktöre bağlı olmayacağı belirtilen oyunun serinin zengin tarihi, temaları, karakterleri ve anlatılarından esinlenerek geliştirildiği söyleniyor. Shooter türüne mensup bir oyunla karşılaşmayı beklesek de James Bond'un mobil oyununun nasıl bir oynanışa sahip olacağı halen merak konusu.

2015 yılının yaz aylarında yayımlanması planlanan oyunun free to play yapıda olacağını da belirtelim. Bu arada oyunun hangi mobil platformlarda boy göstereceği henüz netlik kazanmış değil. 

http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=207033&p=irol-newsArticle&ID=1916630&highlight= Yorum Yaz
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Eufrat 5 yıl
Glu mu bes para etmez gibime geliyo
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N. Chomsky 5 yıl

Oyun Glu'nunsa beklemeye değmez.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Enes__38 5 yıl N. Chomsky
S. Hawking

Oyun Glu'nunsa beklemeye değmez.

👍👍👍👍👍
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mhalidyener 5 yıl
ilk yorum benim :D
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