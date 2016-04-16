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James Cameron, 4 yeni Avatar filmi çekeceğini açıkladı

CinemaCon'a katılan usta yönetmen James Cameron, 4 yeni Avatar filmi çekeceklerini duyurdu. Bu devam filmlerinin ilki olan Avatar 2, 2018 yılında vizyona girecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,5b
1
47
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Hollywood'un en başarılı yönetmenlerinden biri olan James Cameron'ın neredeyse 10 yıl üzerinde çalıştığı son filmi Avatar, 2009 yılında vizyona girdi ve dünya genelinde 2.7 milyar dolar hasılat elde ederek gişede kırılmadık rekor bırakmadı. Yakaladığı bu başarı sayesinde 3D filmlerin sinema dünyası tarafından kabul görmesini sağlayan film, hala tüm zamanların en çok hasılat elde edilen filmi ünvanını koruyor.
Böylesi önemli başarılara imza atan Avatar'ın vizyona girmesinden kısa bir süre sonra devam filmleri için hazırlıklara başlanmış olsa da, hala bu filmlerin çekimlerine başlanmış değil. Ancak James Cameron tarafından yapılan yeni açıklamalar, devam filmlerinin çekimine çok yakında başlanacağını gösterdi. Üstelik Avatar için ilk başta açıklandığı gibi 2 değil, 4 devam filmi çekilecek. Avatar serisinin yazar ekibi ile bir araya geldikten sonra, anlatmak istedikleri hikayenin 2 filme sığmayacağını anladığını söyleyen Cameron, böylece 4 devam filmi çekmeye karar verdiklerini ifade etti.
Las Vegas'ta düzenlenen CinemaCon'a katılan Cameron, 4 yeni Avatar filmi çekeceklerini duyurdu. Vizyon tarihi bugüne kadar defalarca değişen Avatar 2'nin 2018 yılında gösterime gireceğini açıklayan usta yönetmen; 2020 yılında Avatar 3'ün, 2022 yılında Avatar 4'ün ve 2023 yılında da Avatar 5'in vizyona gireceğini duyurdu.
Cameron'ın bu açıklamalarının ardından, Avatar'ın resmi Facebook sayfası üzerinden yeni filmlerin için hazırlanan resmi logo yayınlandı.

http://variety.com/2016/film/news/james-cameron-avatar-1201753774/ Yorum Yaz
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0MG90 3 yıl en beğenilen
Bu filmi abartmıyorlar mı?
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Tinúviel 3 yıl hawloo
hawloo

Weta Digital'e gelsin paracıklar.

Weta gibi bir efsanenin Hobbit'te ne derece büyük sıvadığını görüp sonra portfolyolarındaki filmlerin görsel efektlerini nasıl hazırladıklarına akıl almıyor Avatar'ı hayata geçiren adamlar Hobbit'de "çiğ CGI" izletti resmen bize.PJ Cameron'a bir telefon açmalıymış.

Ben Avatardan kaç film çıkarsa seve seve izlerim bir kere yarattıkları evrenin -seversiniz sevmezsiniz- bir başka benzeri yok hepimiz uyduruk uzaylı temasından kusmak üzereyiz Avatar'ın harika bir senaryosu yoktu ama harika bir dünyası vardı bu da devam etmek için çok büyük bir sebep.
hawlooWeta Digital'e gelsin paracıklar.Weta gibi bir efsanenin Hobbit'te ne derece büyük sıvadığını görüp sonra portfoly...
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DeanWinchester. 3 yıl
İnsanlar bu film i çok abartıyor bence hiç hoş değil birde kalktı 2.5 Milyar dolar
hasılat yapmış peh
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Big-Long-Pink-Strong 3 yıl
Abartıldığı kadar güzel bir filmdi.Her filmin senaryosunun çok zekice hazırlanıp,çok orjinal olmasına gerek,yok bazı filmlerin insanın ruhuna dokunması yeter.
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MessiTugi 3 yıl
James Cameron: Avatar'ı Star Wars ile Birlikte Vizyona Sokmak Aptallık Olurdu!

James Cameron, Avatar'ın devam filmlerinin vizyon tarihleri konusunda nasıl bir strateji yürüttüklerini anlattı.

Famousmonsters adlı internet sitesine bir röportaj veren Cameron, devam filmlerini 2018, 2020, 2022 ve 2023 yıllarında vizyona sokmak istemelerinin tek sebebinin Star Wars ile çakışmamak olduğunu belirtti.

Cameron, "Aslında orijinal planım filmleri birer yıl arayla vizyona sokmaktı fakat bu süreyi biraz esnetmemiz gerekti. Açıkçası bunun da tek sebebinin filmlerin herhangi bir Star Wars devam filmiyle çakışmasını istemiyor olmam. Bu aptalca bir hareket olurdu. Umarım onlar da bizimle kafa kafaya gitmek gibi bir strateji uygulamazlar." sözlerini sarfetti.

James Cameron geçtiğimiz hafta CinemaCon'da yaptığı açıklamayla Avatar'ın dört farklı devam filmine sahip olacağını ve filmlerin peşpeşe çekilip, bir araya geldiklerinde bir dörtleme oluşturacağını belirtmişti.
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0MG90 3 yıl
hasomen
Star Wars,Avatar ı geçemedi.Hatta titanic in ardından 3.durumda.

Aynen, pardon. Ben boxoffice'de worldwide kısmına bakmamışım. :D
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0MG90 3 yıl
kaoslordu100
İlk filmin ardından dokuz sene bekleniyor daha sonra sıkıştırarak art arda devam filmleri geliyor. Eee sebebi neydi ki?

Star Wars, Avatar'ı geçti ya diğer filmler de geçer diye kendine yedirememiştir
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hasomen 3 yıl 0MG90
Star Wars,Avatar ı geçemedi.Hatta titanic in ardından 3.durumda.
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OverClocK1ng 3 yıl
orientem
Sırf manzarayı izlemeye bile giderim avatarın yeri ayrıdır bende

The Jungle Book a git. O da öyle rengarenk. İnsanın içini açıyor. Dün izledim. Güzeldi.
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Big-Long-Pink-Strong 3 yıl
Reklamla şişirmişler de dünyanın hasılatını toplamış film.Reklamı yapılan her film bu hasılatı toplayacaksa,bunu yapmayı akıl edemiyor mu stüdyolar?Her konuya yorum yapmayın aptallığınız belli olmasın.
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simbolmina 3 yıl
İnsanlar bu filmi tv'de dublajlı bir şekilde defalarca izleyerek nefret edecek hale gelmiş sanırım. Evet öyle abartılacak bir hikayesi yoktu ama görkemli bir filmdi. Kaldı ki izlerken ya da izledikten sonra kufrettirecek denli sığ bir film olduğunu söylemek de haksızlik olacaktır. Devam yerine başka proje beklerdim gene de. Uzmeyecektir muhtemelen ama gene de endişeliyim.
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strathmorea 3 yıl
Fire_67
The last airbenderi night shalaman yedi ezdi bitirdi sömürdü.10 numara senaryodan nasıl o kadar berbat filmi çıkardı anlayamıyorum.O yüzden avatar filmi diyince aklıma mavi adamlar değil avatar last airbender rezaleti geliyor.

Animesini büyük bir hayranlıkla bitirdiğim bir seriydi Son Hava Bükücü. Filmine benim gibi animesini takip eden bir arkadaşımla gitmiştik. Çıkıştaki hayal kırıklığını tahmin edebiliyorsundur. Arkadaş dedi ki ulan adam koskoca Ateş krallığını Hindistan' a çevirmiş. Bunu öyle bir havada söylemişti ki gülmekten olduğum yerde çökmüştüm. Cast' ın yarısı Hindistanlı oyunculardandı filmin. Sylamalan rezalet ötesi bir film yapmıştı. Neresinden tut elinde kalır. Tahminimce biraz daha zaman geçsin, eli yüzü düzgün bir yapımla baştan çekilecektir bizim anime. Yeri burası değil ama iyi bir ahım varmış yazarken anladım . :)
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jubeii 3 yıl
o diil yakında oyuncularda iş bulamayacak. Bi tane japon yapımı animasyon filmi vardı.
ogrenciyken yıllar evvel izlemiştim. hatta arşivimdede vardı ama aklıma bi turlu getiremedim. onda bile bu filmden kat kat dolu hikaye örgüsü ve kurgu vardı.
avatarda realite ve pragmatismizn bariz vurgusu var. buda kötü bişi diil tabii. aksiyon önceliğinizse kaçırmayın.
gaia diye bir inanış sistemi üzerine kuruluydu. Uzaylılatr vardı. çıktığında animasyonda devrim yapmıştı.
ama ne hikmetse gişede başarıyı yakalamamıştı. hay aksi ismi aklıma gelmedi bi türlü.


buldum linki burada tee 2001 de yapılmış vay anam vay.
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moy 3 yıl
jAMES CAMERON sanırım kısır döngüye girmiş yada artık emekli olmuş, bu filmde 3d'nin dışında hiçbir şey yok.Adamın 1991 de ki çektiği Terminatör 2 ye bak ondan 18 sene sonra çektiği Avatara bak tam hayal kırıklığı ve reklam balonu, nerde 90'lı yıllardaki James Cameron filmleri nerde şimdi çektiği filmler.1991 de Terminatör 2 olay yaratmış efsane olmuş devamını çekmemişsin senaryoya katacak birşey yok diye, şimdi gelmişsin bir filmde konuyu anlatamıyoruz birkaç film de didikleyelim diyorsun.
Terminatör serisi Matrix serisi gibi yeni birşeyler çıkarsanıza kolaya kaçıyorsunuz, Avatar gibi çoluk çocuk animasyonu çekiyorsunuz.Sanırım aşırı doymuş karınları, beyin daha yaratıcılığa çalışmıyor.
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A.B.D(azimBora) 3 yıl
Bizim türklere kızıyorduk don lastiği gibi uzatıyorlar filmleri diye bu avatarın olayı ne ola ki 4 film çıkarsın.
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moy 3 yıl
jAMES CAMERON sanırım kısır döngüye girmiş yada artık emekli olmuş, bu filmde 3d'nin dışında hiçbir şey yok.Adamın 1991 de ki çektiği Terminatör 2 ye bak ondan 18 sene sonra çektiği Avatara bak tam hayal kırıklığı ve reklam balonu, nerde 90'lı yıllardaki James Cameron filmleri nerde şimdi çektiği filmler.1991 de Terminatör 2 olay yaratmış efsane olmuş devamını çekmemişsin senaryoya katacak birşey yok diye, şimdi gelmişsin bir filmde konuyu anlatamıyoruz birkaç film de didikleyelim diyorsun.
Terminatör serisi Matrix serisi gibi yeni birşeyler çıkarsanıza kolaya kaçıyorsunuz, Avatar gibi çoluk çocuk animasyonu çekiyorsunuz.Sanırım aşırı doymuş karınları beyin daha yaratıcılığa çalışmıyor.
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