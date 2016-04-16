James Cameron, 4 yeni Avatar filmi çekeceğini açıkladı

Hollywood'un en başarılı yönetmenlerinden biri olan James Cameron'ın neredeyse 10 yıl üzerinde çalıştığı son filmi Avatar, 2009 yılında vizyona girdi ve dünya genelinde 2.7 milyar dolar hasılat elde ederek gişede kırılmadık rekor bırakmadı. Yakaladığı bu başarı sayesinde 3D filmlerin sinema dünyası tarafından kabul görmesini sağlayan film, hala tüm zamanların en çok hasılat elde edilen filmi ünvanını koruyor.

Böylesi önemli başarılara imza atan Avatar'ın vizyona girmesinden kısa bir süre sonra devam filmleri için hazırlıklara başlanmış olsa da, hala bu filmlerin çekimlerine başlanmış değil. Ancak James Cameron tarafından yapılan yeni açıklamalar, devam filmlerinin çekimine çok yakında başlanacağını gösterdi. Üstelik Avatar için ilk başta açıklandığı gibi 2 değil, 4 devam filmi çekilecek. Avatar serisinin yazar ekibi ile bir araya geldikten sonra, anlatmak istedikleri hikayenin 2 filme sığmayacağını anladığını söyleyen Cameron, böylece 4 devam filmi çekmeye karar verdiklerini ifade etti.

Las Vegas'ta düzenlenen CinemaCon'a katılan Cameron, 4 yeni Avatar filmi çekeceklerini duyurdu. Vizyon tarihi bugüne kadar defalarca değişen Avatar 2'nin 2018 yılında gösterime gireceğini açıklayan usta yönetmen; 2020 yılında Avatar 3'ün, 2022 yılında Avatar 4'ün ve 2023 yılında da Avatar 5'in vizyona gireceğini duyurdu.

Cameron'ın bu açıklamalarının ardından, Avatar'ın resmi Facebook sayfası üzerinden yeni filmlerin için hazırlanan resmi logo yayınlandı.

http://variety.com/2016/film/news/james-cameron-avatar-1201753774/