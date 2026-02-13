Giriş
    Avatar 3'ün 1.4 milyar dolarlık hasılatı seriyi devam ettirmek için yeterli olmayabilir

    James Cameron'ın çekmeyi planladığı Avatar 4 ve 5 gerçeğe dönüşmeyebilir. Avatar 3'ün 1.44 milyar dolarlık hasılatının seriyi devam ettirmek için yeterli olmayabileceği konuşuluyor.

    Avatar 3'ün 1.4 milyar dolarlık hasılatı seriyi devam ettirmek için yeterli olmayabilir Tam Boyutta Gör
    Aralık ayında sinemaseverlerle buluşan Avatar: Fire and Ash (Avatar: Ateş ve Kül), gişede 1.44 milyar dolar hasılata ulaşarak 2025'in en çok hasılat yapan filmlerinden biri oldu. Ne var ki Avatar 3'ün başarılı sayılması için bu bile yeterli olmayabilir. Nitekim gelen son haberler, üçüncü filmin performansının seriyi devam ettirmek için yeterli olmayabileceğini gösteriyor.

    1.44 milyar dolar hasılat yapmış bir filmi hayal kırıklığı olarak nitelendirmek biraz tuhaf olsa da Disney için durumun tam da bu olduğu söyleniyor. Bilet satışlarından sinema salonlarına giden pay ve tanıtım giderleri de hesaba katılınca,  sadece prodüksiyon bütçesi 500 milyon dolar olan Avatar 3'ün Disney için aslında düşünüldüğü kadar kârlı bir yapım olmadığı belirtiliyor.

    Disney, Avatar 4 ve 5'i Rafa Kaldırabilir

    Stüdyoyu asıl endişelendiren ise son iki filmin hasılatları arasındaki kayda değer düşüş. 2022 yılında çıkan ikinci film 2 milyar doların üzerinde hasılat yaparken, bu filmin 1.5 milyar dolara ulaşamamış olması, izleyicilerin bu seriye eskisi kadar ilgi göstermediği şeklinde yorumlanıyor. Bu da dördüncü filmde hasılatın daha da düşebileceği yönünde endişe yaratıyor. Tam da bu yüzden Disney'in Avatar 4'e yeşil ışık yakıp yakmayacağı şüpheli hâle gelmiş durumda.

    James Cameron, en başından beri Avatar'ı beş filmlik bir seri olarak tasarladığını söylüyordu. Ancak Avatar 3'ün performansı, planlanan 4. ve 5. filmlerin çekilmesini imkânsız hâle getirebilir. En azından yakın bir gelecekte. Hollywood'da hiçbir şey tam anlamıyla "ölmediği" için ileride bu serinin de yeniden ziyaret edildiğini görebiliriz. Tabii şimdilik bunu düşünmek için erken. Neticede Disney henüz seriye dair nihai kararını vermedi. Ancak bugün itibarıyla Avatar 4'ün artık eskisi kadar kesin görünmediğini söyleyebiliriz.

    Kaynakça https://theplaylist.net/avatar-fire-ash-major-box-office-decline-may-place-future-installments-like-avatar-4-in-question-20260210/ https://variety.com/2026/film/box-office/avatar-sequels-harder-to-justify-1236656325/
