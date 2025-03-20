Bugüne kadar çekilmiş en iyi vampir dizileri

- Bugüne Kadar Çekilmiş En İyi Vampir Dizileri
- 1️⃣ Buffy the Vampire Slayer
- 2️⃣ Angel
- 3️⃣ True Blood
- 4️⃣ The Strain
- 5️⃣ What We Do in the Shadows
- 6️⃣ Being Human
- 7️⃣ Hellsing Ultimate
- 8️⃣ Interview with the Vampire
- 9️⃣ Castlevania
- 🔟 The Vampire Diaries
- Yorumlar
Sessiz filmler döneminden beri sinemanın parçası olan vampir hikâyeleri, zamanla TV tarafına da sıçradı ve burada da dikkat çekici pek çok yapıma konu oldu. Televizyonun ilk yıllarında Dark Shadows ve Salem's Lot gibi klasik yapımlarla temsil edilen vampir dizileri, 90'lardan sonra ise çok daha popüler hâle geldi. Yıllar içinde bu dizilerden bazıları vampirleri bir tür canavar olarak ele alırken, bazıları da onları karizmatik arzu nesnelerine dönüştürmeyi tercih etti.
Bugüne Kadar Çekilmiş En İyi Vampir Dizileri
Bu listemizde hikâyesinin merkezine vampirleri koyan yapımları derledik. İşte bugün hâlâ keyifle izleyebileceğiniz en iyi vampir dizileri:
1️⃣ Buffy the Vampire Slayer
- Sezon sayısı: 7
- Yayın tarihi: 1997–2003
- IMDb puanı: 8.3
- İzlenebileceği platform: Disney+
Joss Whedon (The Avengers)'ın yaratıcısı olduğu dizi, genç Buffy Summers'a odaklanıyor. Buffy sıradan bir lise öğrencisi gibi görünse de bir gün dünyayı koruma görevini üstlenecektir. Vampirler, iblisler ve diğer doğaüstü varlıklarla dolu bir dünyada bir vampir avcısı olarak görevini yerine getirmeye hazırlanan Buffy, bir yandan arkadaşlarıyla türlü maceralara atılırken, diğer yandan bu gizli yaşamıyla kişisel hayatını dengelemeye çalışır.
2️⃣ Angel
- Sezon sayısı: 5
- Yayın tarihi: 1999–2004
- IMDb puanı: 7.9
- İzlenebileceği platform: Disney+
Bir zamanlar kötü bir vampir olan Angel, ruhunu geri kazanıp insan gibi yaşama arzusuyla Los Angeles’a gelir. Burada, karanlık güçlerle mücadele eden bir dedektif olarak çalışırken, geçmişiyle ve geçmişteki suçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Hem suçluları yakalamaya çalışır hem de yeni arkadaşlar edinir. Ancak asıl mücadelesini kendi içindeki karanlığa karşı verecektir.
3️⃣ True Blood
- Sezon sayısı: 7
- Yayın tarihi: 2008-2014
- IMDb puanı: 7.9
- İzlenebileceği Platform: -
Vampirlerin kan ihtiyaçlarını karşılayabilecek sentetik bir kanın üretilmesi, vampirlerin gölgelerden çıkıp insanları varlıklarından haberdar etmesine sebep oluyor. Dünya bu yeni gerçekliğe adapte olmaya çalışırken, Louisanalı bir vampir olan Bill Compton da eski kasabasına geri dönüp normal bir hayat kurmaya çalışıyor. Bill'in kasabaya dönmesi, telepatik güçlere sahip genç bir garson olan Sookie Stackhouse için yepyeni bir dünyanın kapısını aralıyor.
4️⃣ The Strain
- Sezon sayısı: 4
- Yayın tarihi: 2014-2017
- IMDb puanı: 7.3
- İzlenebileceği Platform: Disney+
Dünya, hızlı bir şekilde yayılan bir vampir salgınına karşı mücadele ederken, New York’taki bir hastanede görevli Dr. Ephraim Goodweather, salgının büyüyen etkilerini anlamaya çalışıyor New York vampirler tarafından neredeyse tamamen istila edilince, sıradan insanların hayatları için mücadele etmesi gerekiyor. The Strain, bu direnişe öncülük eden bir grup insana odaklanıyor. Onların başında ise neredeyse bir asırdır bu musibetle mücadele eden yaşlı vampir avcısı Abraham Setrakian yer alıyor.
5️⃣ What We Do in the Shadows
- Sezon sayısı: 6
- Yayın tarihi: 2019–2024
- IMDb puanı: 8.6
- İzlenebileceği platform: Disney+
Taika Waititi ve Jemaine Clement'in aynı adlı filminden uyarlanan What We Do in the Shadows, ev arkadaşı olan dört vampirin günlük yaşamları üzerinden eğlenceli ve absürd bir seyirlik sunuyor. Bu dört vampir ve etraflarında toplanan tuhaf karakterler, bir yandan modern dünyanın parçası olmaya çalışırken, diğer yandan kendi içlerinde durmadan didişiyorlar.
6️⃣ Being Human
- Sezon sayısı: 5
- Yayın tarihi: 2008–2013
- IMDb puanı: 8.3
- İzlenebileceği platform: -
Vampir Mitchell, hayalet Annie ve kurtadam George, birbirleriyle dostane bir şekilde yaşayan üç doğaüstü varlık olarak, insanların dünyasında normal bir yaşam kurmaya çalışırlar. Ancak, geçmişlerinin karanlık izleri ve doğaüstü tehditlerle dolu bir dünya onları sürekli zor durumda bırakır. Üçlü, insanlarla olan ilişkilerini sürdürmeye, aynı zamanda kendi içsel savaşlarını vermeye çalışırken, bir yandan da kendi doğalarına karşı koymaya çabalarlar.
7️⃣ Hellsing Ultimate
- Sezon sayısı: 1
- Yayın tarihi: 2006–2012
- IMDb puanı: 8.4
- İzlenebileceği platform: Netflix
Hellsing Organizasyonu ve bu örgütün başındaki Sir Integra Hellsing, dünyanın en güçlü vampiri olan Alucard'ı, vampirler ve diğer doğaüstü varlıklara karşı bir silah olarak kullanır.. Alucard, hem savaşçı hem de korkulan bir varlık olarak, insanlığın hayatta kalabilmesi için karanlıkla yüzleşmek zorundadır. Hellsing, anime türünü sevenlerin mutlaka şans vermesi gereken yapımlar arasında yer alıyor.
8️⃣ Interview with the Vampire
- Sezon sayısı: 2
- Yayın tarihi: 2022–devam ediyor
- IMDb puanı: 7.4
- İzlenebileceği platform: -
Louis de Pointe du Lac, 1790’larda Louisiana'da bir planör olarak yaşamaya başlamış, ancak bir vampir tarafından dönüştürülmesinin ardından karanlık bir dünyanın içine çekilmiştir. Louis asırlar sonra bir gazeteci ile buluşup yaşamını, vampire dönüşmesini ve sonrasında yaşadığı dramatik olayları anlatır. Louis'in vampir Lestat de Lioncourt ile olan karmaşık ilişkisi, bu hikâyenin bel kemiğini oluşturmaktadır . Dizi, Louis ve Lestat'ın zaman içinde değişen dostluk ve düşmanlıklarını, Louis’in içsel çatışmalarını ve romantik ilişkilerini konu alıyor.
9️⃣ Castlevania
- Sezon sayısı: 4
- Yayın tarihi: 2017–2021
- IMDb puanı: 8.0
- İzlenebileceği platform: Netflix
Orta Çağ'da geçen bu karanlık hikâye, vampir avcısı Trevor Belmont’un Drakula'ya karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor. Trevor, bu tehlikeli görev sırasında bir genç cadı olan Sypha Belnades ile Drakula'nın oğlu Alucard'ı da yanına alır. Ekip, Drakula'nın zalim hükmünü sona erdirmek ve kasvetli Orta Çağ dünyasında adaleti sağlamak için tehlikeli bir maceraya atılır.
🔟 The Vampire Diaries
- Sezon sayısı: 8
- Yayın tarihi: 2009–2017
- IMDb puanı: 7.7
- İzlenebileceği platform: Amazon Prime Video
Stefan ve Damon Salvatore, yüzyıllardır ölümsüz olan iki vampir kardeştir. İkisi de Mystic Falls kasabasında yaşayan Elena Gilbert'e aşık olur. Tehlikeli bir aşk üçgeninin içine çekilen Elena'nın, Stefan ve Damon'un karanlık dünyasıyla yüzleşmesi gerekir. Bu arada, kasabada doğaüstü varlıklar, kötü niyetli vampirler ve yıkıcı sırlar ortaya çıkarken, Elena'nın hayatı, ölüm ve ölümsüzlük arasındaki dengeyi bulma mücadelesine dönüşür.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!