Bugüne kadar çekilmiş en iyi vampir dizileri

Sessiz filmler döneminden beri sinemanın parçası olan vampir hikâyeleri, zamanla TV tarafına da sıçradı ve burada da dikkat çekici pek çok yapıma konu oldu. Televizyonun ilk yıllarında Dark Shadows ve Salem's Lot gibi klasik yapımlarla temsil edilen vampir dizileri, 90'lardan sonra ise çok daha popüler hâle geldi. Yıllar içinde bu dizilerden bazıları vampirleri bir tür canavar olarak ele alırken, bazıları da onları karizmatik arzu nesnelerine dönüştürmeyi tercih etti.

Bugüne Kadar Çekilmiş En İyi Vampir Dizileri

Bu listemizde hikâyesinin merkezine vampirleri koyan yapımları derledik. İşte bugün hâlâ keyifle izleyebileceğiniz en iyi vampir dizileri:

1️⃣ Buffy the Vampire Slayer

Tam Boyutta Gör 90'ların en ikonik dizilerinden olan Buffy the Vampire Slayer, vampir hikâyelerine onların peşindeki avcıların tarafından bakan yapımlardan biri.

Sezon sayısı: 7

7 Yayın tarihi: 1997–2003

1997–2003 IMDb puanı: 8.3

8.3 İzlenebileceği platform: Disney+

Joss Whedon (The Avengers)'ın yaratıcısı olduğu dizi, genç Buffy Summers'a odaklanıyor. Buffy sıradan bir lise öğrencisi gibi görünse de bir gün dünyayı koruma görevini üstlenecektir. Vampirler, iblisler ve diğer doğaüstü varlıklarla dolu bir dünyada bir vampir avcısı olarak görevini yerine getirmeye hazırlanan Buffy, bir yandan arkadaşlarıyla türlü maceralara atılırken, diğer yandan bu gizli yaşamıyla kişisel hayatını dengelemeye çalışır.

2️⃣ Angel

Tam Boyutta Gör Buffy the Vampire Slayer'ın spin-off dizisi olarak başlayan Angel, zamanla kendisi de sağlam bir hayran kitlesi yarattı. Ülkemizde de CNBC-e aracılığıyla geniş bir kitleye ulaşan Angel, bugün neredeyse Buffy kadar sevilen bir yapım.

Sezon sayısı: 5

5 Yayın tarihi: 1999–2004

1999–2004 IMDb puanı: 7.9

7.9 İzlenebileceği platform: Disney+

Bir zamanlar kötü bir vampir olan Angel, ruhunu geri kazanıp insan gibi yaşama arzusuyla Los Angeles’a gelir. Burada, karanlık güçlerle mücadele eden bir dedektif olarak çalışırken, geçmişiyle ve geçmişteki suçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Hem suçluları yakalamaya çalışır hem de yeni arkadaşlar edinir. Ancak asıl mücadelesini kendi içindeki karanlığa karşı verecektir.

3️⃣ True Blood

Tam Boyutta Gör Louisiana'da, görünüşte sıradan bir Amerikan kasabasında geçen True Blood, başta vampirler olmak üzere türlü fantastik canavarların modern hayata entegre olup insanlar içinde yaşadıkları bir dünya hayal ediyor.

Sezon sayısı : 7

: 7 Yayın tarihi : 2008-2014

: 2008-2014 IMDb puanı : 7.9

: 7.9 İzlenebileceği Platform: -

Vampirlerin kan ihtiyaçlarını karşılayabilecek sentetik bir kanın üretilmesi, vampirlerin gölgelerden çıkıp insanları varlıklarından haberdar etmesine sebep oluyor. Dünya bu yeni gerçekliğe adapte olmaya çalışırken, Louisanalı bir vampir olan Bill Compton da eski kasabasına geri dönüp normal bir hayat kurmaya çalışıyor. Bill'in kasabaya dönmesi, telepatik güçlere sahip genç bir garson olan Sookie Stackhouse için yepyeni bir dünyanın kapısını aralıyor.

4️⃣ The Strain

Tam Boyutta Gör Ünlü yönetmen Guillermo del Toro'nun yaratıcısı olduğu The Strain, vampir hikâyelerine pek alışık olmadığımız bir yorum getiriyor. Çünkü The Strain, vampirleri zombi hikâyelerinde olduğu gibi dünyaya yayılan ölümcül bir virüs olarak ele alıyor.

Sezon sayısı : 4

: 4 Yayın tarihi : 2014-2017

: 2014-2017 IMDb puanı : 7.3

: 7.3 İzlenebileceği Platform: Disney+

Dünya, hızlı bir şekilde yayılan bir vampir salgınına karşı mücadele ederken, New York’taki bir hastanede görevli Dr. Ephraim Goodweather, salgının büyüyen etkilerini anlamaya çalışıyor New York vampirler tarafından neredeyse tamamen istila edilince, sıradan insanların hayatları için mücadele etmesi gerekiyor. The Strain, bu direnişe öncülük eden bir grup insana odaklanıyor. Onların başında ise neredeyse bir asırdır bu musibetle mücadele eden yaşlı vampir avcısı Abraham Setrakian yer alıyor.

5️⃣ What We Do in the Shadows

Tam Boyutta Gör The Strain gibi vampir hikâyelerine özgün bir bakış getiren bir diğer dizi de What We Do in the Shadows. Ancak What We Do in the Shadows tam tersi yöne gidiyor ve işin mizah yönünü ön plana çıkarıyor.

Sezon sayısı: 6

6 Yayın tarihi: 2019–2024

2019–2024 IMDb puanı: 8.6

8.6 İzlenebileceği platform: Disney+

Taika Waititi ve Jemaine Clement'in aynı adlı filminden uyarlanan What We Do in the Shadows, ev arkadaşı olan dört vampirin günlük yaşamları üzerinden eğlenceli ve absürd bir seyirlik sunuyor. Bu dört vampir ve etraflarında toplanan tuhaf karakterler, bir yandan modern dünyanın parçası olmaya çalışırken, diğer yandan kendi içlerinde durmadan didişiyorlar.

6️⃣ Being Human

Tam Boyutta Gör Hikâyesini tuhaf ev arkadaşları üzerinden ilerleten bir diğer dizi de BBC yapımı Being Human. Sonradan ABD yapımı bir yeniden çevrimi de çekilen Being Human; bir vampir, bir kurtadam ve bir hayaletin aynı evi paylaşmasını konu alıyor. Being Human'ın üç ana karakterinden sadece birisi vampir olsa da vampirler dizide oldukça önemli bir yer tutuyor.

Sezon sayısı: 5

5 Yayın tarihi: 2008–2013

2008–2013 IMDb puanı: 8.3

8.3 İzlenebileceği platform: -

Vampir Mitchell, hayalet Annie ve kurtadam George, birbirleriyle dostane bir şekilde yaşayan üç doğaüstü varlık olarak, insanların dünyasında normal bir yaşam kurmaya çalışırlar. Ancak, geçmişlerinin karanlık izleri ve doğaüstü tehditlerle dolu bir dünya onları sürekli zor durumda bırakır. Üçlü, insanlarla olan ilişkilerini sürdürmeye, aynı zamanda kendi içsel savaşlarını vermeye çalışırken, bir yandan da kendi doğalarına karşı koymaya çabalarlar.

7️⃣ Hellsing Ultimate

Tam Boyutta Gör Kouta Hirano'nun aynı adlı mangasından uyarlanan Hellsing Ultimate, ölümsüz vampir Alucard ve Hellsing Organizasyonu'nun İngiltere'yi doğaüstü tehditlerden koruma çabalarını konu alıyor. Hellsing'in 2001 yapımı farklı bir versiyonu da bulunuyor ama genel kanı Hellsing Ultimate'ın bir uyarlama olarak daha başarılı olduğu yönünde.

Sezon sayısı: 1

1 Yayın tarihi: 2006–2012

2006–2012 IMDb puanı: 8.4

8.4 İzlenebileceği platform: Netflix

Hellsing Organizasyonu ve bu örgütün başındaki Sir Integra Hellsing, dünyanın en güçlü vampiri olan Alucard'ı, vampirler ve diğer doğaüstü varlıklara karşı bir silah olarak kullanır.. Alucard, hem savaşçı hem de korkulan bir varlık olarak, insanlığın hayatta kalabilmesi için karanlıkla yüzleşmek zorundadır. Hellsing, anime türünü sevenlerin mutlaka şans vermesi gereken yapımlar arasında yer alıyor.

8️⃣ Interview with the Vampire

Tam Boyutta Gör Interview with the Vampire, daha önce Tom Cruise ve Brad Pitt'li bir film versiyonu da çekilen aynı adlı Anne Rice romanının bir uyarlaması. Film gibi dizi de hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden genel olarak olumlu yorumlar aldı.

Sezon sayısı: 2

2 Yayın tarihi: 2022–devam ediyor

2022–devam ediyor IMDb puanı: 7.4

7.4 İzlenebileceği platform: -

Louis de Pointe du Lac, 1790’larda Louisiana'da bir planör olarak yaşamaya başlamış, ancak bir vampir tarafından dönüştürülmesinin ardından karanlık bir dünyanın içine çekilmiştir. Louis asırlar sonra bir gazeteci ile buluşup yaşamını, vampire dönüşmesini ve sonrasında yaşadığı dramatik olayları anlatır. Louis'in vampir Lestat de Lioncourt ile olan karmaşık ilişkisi, bu hikâyenin bel kemiğini oluşturmaktadır . Dizi, Louis ve Lestat'ın zaman içinde değişen dostluk ve düşmanlıklarını, Louis’in içsel çatışmalarını ve romantik ilişkilerini konu alıyor.

9️⃣ Castlevania

Tam Boyutta Gör Netflix yapımı bir animasyon dizisi olan Castlevania, aynı adlı oyun serisinden televizyona uyarlandı.

Sezon sayısı: 4

4 Yayın tarihi: 2017–2021

2017–2021 IMDb puanı: 8.0

8.0 İzlenebileceği platform: Netflix

Orta Çağ'da geçen bu karanlık hikâye, vampir avcısı Trevor Belmont’un Drakula'ya karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor. Trevor, bu tehlikeli görev sırasında bir genç cadı olan Sypha Belnades ile Drakula'nın oğlu Alucard'ı da yanına alır. Ekip, Drakula'nın zalim hükmünü sona erdirmek ve kasvetli Orta Çağ dünyasında adaleti sağlamak için tehlikeli bir maceraya atılır.

🔟 The Vampire Diaries

Tam Boyutta Gör Twilight'ın TV tarafındaki yansıması olarak tanımlayabileceğimiz The Vampire Diaries, gençlik dizileriyle vampir temasını harmanlıyor. L. J. Smith'in aynı adlı kitap serisinden uyarlanan The Vampire Diaries; vampirler, kurtadamlar ve diğer doğaüstü varlıklarla dolu bir kasabada geçiyor.

Sezon sayısı: 8

8 Yayın tarihi: 2009–2017

2009–2017 IMDb puanı: 7.7

7.7 İzlenebileceği platform: Amazon Prime Video

Stefan ve Damon Salvatore, yüzyıllardır ölümsüz olan iki vampir kardeştir. İkisi de Mystic Falls kasabasında yaşayan Elena Gilbert'e aşık olur. Tehlikeli bir aşk üçgeninin içine çekilen Elena'nın, Stefan ve Damon'un karanlık dünyasıyla yüzleşmesi gerekir. Bu arada, kasabada doğaüstü varlıklar, kötü niyetli vampirler ve yıkıcı sırlar ortaya çıkarken, Elena'nın hayatı, ölüm ve ölümsüzlük arasındaki dengeyi bulma mücadelesine dönüşür.

