Avatar: Ateş ve Kül, seriyi 6 milyar doların üzerine taşıdı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta sinemaseverlerle buluşan Avatar: Ateş ve Kül (Avatar: Fire and Ash), gişede beklendiği kadar muazzam bir açılış yapmadı belki ama ikinci hafta performansıyla bunu telafi etmeyi başardı. Çoğu film ilk haftasından sonra yüzde 50-60 düşüş yaşarken, Avatar 3 sadece %29.8'lik bir düşüş yaşadı. Bugün itibarıyla filmin dünya genelindeki hasılatı 760.4 milyon dolara ulaşmış durumda.

Avatar, Gişede 6 Milyar Dolara Ulaşan İlk Üçleme Oldu

Gişede fırtınalar estiren ilk iki Avatar filminin ardından Avatar: Ateş ve Kül'ün 760 milyon dolara ulaşması, seriyi 6 milyar dolar barajının üzerine taşıdı. Böylece Avatar üçlemesi, tarihte 6 milyar dolar hasılata ulaşan ilk film üçlemesi oldu.

Bu noktada filmin 1 milyar doları geçmesi neredeyse kaçınılmaz görünüyor ki bu da James Cameron'ın üst üste dört filminin gişede 1 milyar doları aşması anlamına geliyor. Daha önce hiçbir yönetmen böyle bir başarıya erişememişti.

James Cameron, serinin üçüncü filminde Pandora’nın daha karanlık yüzünü keşfe çıkıyor ve hikâyeyi gezegenin külle kaplı bir köşesine taşıyor. Jake ve Neytiri, oğulları Neteyam’ın ölümünün ardından parçalanmak üzere olan ailelerini bir arada tutmaya çalışırken, Mangkwan olarak bilinen ve ateşin halkı olarak anılan Na’vi kabilesiyle karşı karşıya geliyorlar. Doğaüstü güçler, politik gerilimler ve kültürel çatışmaların ortasında, Sully ailesi hem dış tehditlerle hem de içlerindeki yas ve suçlulukla mücadele ediyor.

