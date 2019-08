James Webb Uzay Teleskobu önemli bir kilometre taşını geride bıraktı

2007'de fırlatılması planlanıyordu

Hubble'ın bilimsel varisi James Webb, uzayın sırlarını ortaya çıkaracak

NASA'nın yaklaşık 20 yıldır üzerinde çalıştığı yeni nesil uzay teleskobu James Webb, bugün önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınlayan NASA, dev teleskobun birleştirme sürecinde sona gelindiğini duyurdu.Konuyla ilgili konuşan Webb programı başkanı Gregory Robinson,"Webb teleskobunu nihayet tüm parçaları bir araya getirilmiş, tek bir gözlemevi halinde görebilmek gerçekten de bizim çok heyecan verici bir durum. Mühendislik ebimiz müthiş bir iş çıkardı. Çok yakında James Webb ile birlikte evrenimizin muhteşem görüntülerini görebileceğiz." ifadelerini kullandı.NASA birleştirme sürecinin tamamlandığını ancak hala yapılacak çok fazla iş olduğunu söylüyor. Şu an için yalnızca mekanik bağlantılar tamamlanmış. NASA mühendisleri şimdiyse her bir parçanın elektriksel bağlantılarını yapıp sonrasında testler gerçekleştirecek. Her şeyin yolunda gitmesi halinde teleskobun 2021'de uzaya fırlatılması planlanıyor.James Webb Uzay Teleskobu uzay araştırmaları için tarihi bir öneme sahip. Ancak dev teleskobun geliştirme süreci maalesef hayal kırıklıklarıyla dolu geçti. NASA'nın 90'lı yıllardan beri üzerinde çalıştığı James Webb'in, başlarda yalnızca 2 milyar dolarlık maliyetle tamamlanabileceği ve 2007 yılında da yörüngeye yerleştirilebileceği düşünülüyordu. Sonrasındayse sayısız erteleme kararının bu fırlatma tarihi 2021'e kadar geriledi. Maliyetse 10 milyar dolara kadar çıktı.Geçtiğimiz yıl bu konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan NASA ise, bu tarz kompleks uzay görevlerinde geliştirme sürecinin ne kadar süreceği veya toplam maliyet gibi konularda net tahmin yapmanın çok bir şey olduğunu söyledi. Uzay ajansı James Webb'in, şimdiye kadar üzerinde çalıştıkları en kompleks ve en maliyetli bilim görevi olduğunu belirtiyor.NASA'nın popüler uzay teleskobu Hubble bildiğiniz gibi 1990 yılında fırlatılmış olmasına rağmen yaşanan bazı ayna problemleri nedeniyle ancak 1993'de bilimsel görevine başlayabilmişti. Uzay ajansı şimdi benzer bir problemi James Webb'de de yaşamak istemiyor (Sorun olması halinde bir astronotun gidip James Webb'i tamir etmesi de mümkün olmayacak). Yapılan dev yatırımların boşa gitmemesini isteyen NASA, işleri ağırdan alıp teleskobu sorunsuz bir şekilde uzaya göndermenin peşinde.James Webb'in fırlatılma tarihi şu anda 31 Mart 2021 olarak belirlenmiş.Dile kolay tam 29 yıldır adeta uzaydaki gözümüz haline gelen Hubble Uzay Teleskobu, her ne kadar bizleri hala şaşırtmaya devam ediyor olsa da artık çok daha yeni teknolojilerle donatılmış çok daha güçlü bir teleskoba ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. Bu anlamda Hubble'ın bilimsel varisi olarak nitelendirilen James Webb, şimdiden tüm uzay meraklılarını heyecanlandırmayı başarıyor.NASA'lı bilim insanlarının da deyimiyle adeta bir "zaman makinesi" gibi çalışacak olan James Webb'in en büyük bilimsel amacı, bundan tam 13 milyar yıl önce, karanlık çağlardan hemen sonra oluşmuş evrenin ilk yıldızlarını ve galaksilerini keşfetmek olacak. Konuyla ilgili konuşan NASA yöneticisi Eric Smith de, James Webb ile keşfedebilecekleri şeylerin bir sınırı bulunmadığını belirtirken, "Big Bang sonrası oluşmuş ilk galaksilerden; Europa, Enceladus ve TRAPPIST'teki kimyasal hayat izlerine kadar, Webb evrenimizdeki tüm bu inanılmaz şeyleri araştırmaya koyulacak." ifadelerini kullanıyor.31 Mart 2021'de Fransız Guyanası'ndaki bir uzay üssünden Ariane 5 roketiyle birlikte fırlatılacak olan James Webb, kızılötesi gözlemin Dünya'ya yakın bölgelerde verimli olmaması nedeniyle Yeryüzü'nden yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzakta konumlanacak. Bulunduğu bölge itibariyle Dünya'nın etrafında dahi dönmeyecek olan James Webb bugüne kadarki en büyük teleskop projesi. 17 ülkenin iş birliğinde bugünlere kadar gelen teleskobun yapacağı keşifleri tüm dünya büyük bir merakla bekliyor.