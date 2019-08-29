Kim Nerede? 74 Huawei Mate 30 için Google’dan kötü haber 72 Bir Fransız girişimci, benzinli araçları elektrikli hale getirmenin ucuz bir yöntemini buldu 67 2020 Volkswagen Golf'ün (Mk8) test aşamalarında sona gelindi
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

James Webb Uzay Teleskobu önemli bir kilometre taşını geride bıraktı

Hubble'ın bilimsel varisi olarak hazırlanan James Webb Uzay Teleskobu'nun birleştirme sürecinde sona gelindi. Dev teleskop 31 Mart 2021 tarihinde uzaya gönderilecek.
1 sa.
569
20
3
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NASA'nın yaklaşık 20 yıldır üzerinde çalıştığı yeni nesil uzay teleskobu James Webb, bugün önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınlayan NASA, dev teleskobun birleştirme sürecinde sona gelindiğini duyurdu.

Konuyla ilgili konuşan Webb programı başkanı Gregory Robinson,"Webb teleskobunu nihayet tüm parçaları bir araya getirilmiş, tek bir gözlemevi halinde görebilmek gerçekten de bizim çok heyecan verici bir durum. Mühendislik ebimiz müthiş bir iş çıkardı. Çok yakında James Webb ile birlikte evrenimizin muhteşem görüntülerini görebileceğiz." ifadelerini kullandı.

NASA birleştirme sürecinin tamamlandığını ancak hala yapılacak çok fazla iş olduğunu söylüyor. Şu an için yalnızca mekanik bağlantılar tamamlanmış. NASA mühendisleri şimdiyse her bir parçanın elektriksel bağlantılarını yapıp sonrasında testler gerçekleştirecek. Her şeyin yolunda gitmesi halinde teleskobun 2021'de uzaya fırlatılması planlanıyor.

James Webb Uzay Teleskobu önemli bir kilometre taşını geride bıraktı

2007'de fırlatılması planlanıyordu


James Webb Uzay Teleskobu uzay araştırmaları için tarihi bir öneme sahip. Ancak dev teleskobun geliştirme süreci maalesef hayal kırıklıklarıyla dolu geçti. NASA'nın 90'lı yıllardan beri üzerinde çalıştığı James Webb'in, başlarda yalnızca 2 milyar dolarlık maliyetle tamamlanabileceği ve 2007 yılında da yörüngeye yerleştirilebileceği düşünülüyordu. Sonrasındayse sayısız erteleme kararının bu fırlatma tarihi 2021'e kadar geriledi. Maliyetse 10 milyar dolara kadar çıktı.

Geçtiğimiz yıl bu konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan NASA ise, bu tarz kompleks uzay görevlerinde geliştirme sürecinin ne kadar süreceği veya toplam maliyet gibi konularda net tahmin yapmanın çok bir şey olduğunu söyledi. Uzay ajansı James Webb'in, şimdiye kadar üzerinde çalıştıkları en kompleks ve en maliyetli bilim görevi olduğunu belirtiyor.

NASA'nın popüler uzay teleskobu Hubble bildiğiniz gibi 1990 yılında fırlatılmış olmasına rağmen yaşanan bazı ayna problemleri nedeniyle ancak 1993'de bilimsel görevine başlayabilmişti. Uzay ajansı şimdi benzer bir problemi James Webb'de de yaşamak istemiyor (Sorun olması halinde bir astronotun gidip James Webb'i tamir etmesi de mümkün olmayacak). Yapılan dev yatırımların boşa gitmemesini isteyen NASA, işleri ağırdan alıp teleskobu sorunsuz bir şekilde uzaya göndermenin peşinde.

James Webb'in fırlatılma tarihi şu anda 31 Mart 2021 olarak belirlenmiş.

Hubble'ın bilimsel varisi James Webb, uzayın sırlarını ortaya çıkaracak


Dile kolay tam 29 yıldır adeta uzaydaki gözümüz haline gelen Hubble Uzay Teleskobu, her ne kadar bizleri hala şaşırtmaya devam ediyor olsa da artık çok daha yeni teknolojilerle donatılmış çok daha güçlü bir teleskoba ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. Bu anlamda Hubble'ın bilimsel varisi olarak nitelendirilen James Webb, şimdiden tüm uzay meraklılarını heyecanlandırmayı başarıyor.

NASA'lı bilim insanlarının da deyimiyle adeta bir "zaman makinesi" gibi çalışacak olan James Webb'in en büyük bilimsel amacı, bundan tam 13 milyar yıl önce, karanlık çağlardan hemen sonra oluşmuş evrenin ilk yıldızlarını ve galaksilerini keşfetmek olacak. Konuyla ilgili konuşan NASA yöneticisi Eric Smith de, James Webb ile keşfedebilecekleri şeylerin bir sınırı bulunmadığını belirtirken, "Big Bang sonrası oluşmuş ilk galaksilerden; Europa, Enceladus ve TRAPPIST'teki kimyasal hayat izlerine kadar, Webb evrenimizdeki tüm bu inanılmaz şeyleri araştırmaya koyulacak." ifadelerini kullanıyor.

31 Mart 2021'de Fransız Guyanası'ndaki bir uzay üssünden Ariane 5 roketiyle birlikte fırlatılacak olan James Webb, kızılötesi gözlemin Dünya'ya yakın bölgelerde verimli olmaması nedeniyle Yeryüzü'nden yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzakta konumlanacak. Bulunduğu bölge itibariyle Dünya'nın etrafında dahi dönmeyecek olan James Webb bugüne kadarki en büyük teleskop projesi. 17 ülkenin iş birliğinde bugünlere kadar gelen teleskobun yapacağı keşifleri tüm dünya büyük bir merakla bekliyor. 


https://www.space.com/nasa-james-webb-space-telescope-complete.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mcebi001 6 dk.
Bulunduğu konumda bir göktaşının çarpması onca para ve zamanın ziyan olmasına sebep olur o yüzden bir savunma sistemi varmıdır acaba...??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Samura ii 38 dk.
Editör kardeş, daha detaylı haber bekledik. Hubble ile farkları neler? neyi daha iyi yapıcak? Beklentiler?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ylcn123 1 sa.
Bu teleskop da yılan hikayesine döndü
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 dk. Pokemon Masters, Android ve iOS için yayınlandı 51 dk. Huawei Mate 30 için Google’dan kötü haber 1 sa. HoloLens 2, önümüzdeki ay piyasaya çıkıyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN James Webb Uzay Teleskobu önemli bir kilometre taşını geride bıraktı Sonraki 2020 Volkswagen Golf'ün (Mk8) test aşamalarında sona gelindi 2 sa. Siri kontrolleri için Apple’dan özür geldi 3 sa. Wolfenstein: Youngblood, 1.0.5 sürümü yamayla daha kolay hale getirildi 6 sa. Bir Fransız girişimci, benzinli araçları elektrikli hale getirmenin ucuz bir yöntemini buldu 15 sa. Samsung Galaxy S11'in en az üç 5G özellikli versiyonu olacak 16 sa. Araştırmalara göre kahve tüketimi obezite riskini azaltabiliyor 17 sa. Samsung Galaxy M30s, üç arka kamera ve 6.000 mAh pile sahip olacak 17 sa. İnceliği ile öne çıkan Acer Swift 7 ülkemizde satışa sunuldu 18 sa. 100 milyon kullanıcıya ulaşan CamScanner uygulaması zararlı yazılım barındırıyor 18 sa. Joker filminin son fragmanı yayınlandı 19 sa. PS Plus Eylül 2019 oyunları açıklandı 20 sa. ASUS ROG Strix XG27UQ monitör ön inceleme 20 sa. Microsoft'un bu yılki donanım etkinliğinin tarihi belli oldu 21 sa. Seat Tarraco'ya plug-in hybrid seçeneği ve yeni donanım paketi geliyor 21 sa. Rusya’dan milli savaş uçağına üretim desteği 21 sa. iOS 13.1 beta sürecine başladı 22 sa. Grafen kaplı kıyafetler ile sivrisinek ısırıklarını engellemek mümkün 22 sa. Bulldozer çekirdek sayısı davasında AMD tazminat ödeyecek 23 sa. Amiral gemisi Meizu 16s Pro tanıtıldı: Snapdragon 855+, 6.2 inç ekran, üçlü kamera 1 gün SpaceX'in prototip roketi 'Starhopper', 150 metre yüksekliğe ulaştı (VİDEO) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2020 Volkswagen Passat GTE, daha uzun menziliyle Avrupa'da sat...
DonanımHaber
Anlaşmazlıklara rağmen Örümcek Adam 3 yol haritası değişmedi
DonanımHaber
Türk astronot 2023'te uzaya çıkıyor!
DonanımHaber
Little Nightmares 2 Daha Uzun ve Daha Büyük Olacak
Bölüm Sonu Canavarı
Life is Strange 2'nin Dördüncü Bölümü Çıktı
Bölüm Sonu Canavarı
İBB, TÜRGEV ve Ensar protokollerini feshetti
DH Forum
Trafikte aracınıza biri vurup kaçarsa ne yapacaksınız biliyor ...
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim