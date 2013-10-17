Japan Display yüksek parlaklık sunan yeni 5 inçlik Full HD LCD panellerini duyurdu

Mobil cihazlara olan ilgi her geçen gün daha çok artarken, cihazların sunduğu ekran kalitesi ve teknolojisi de tüketici ilgisini belirleyici unsurlar haline gelmeye başladı. Bu bakımdan ekran paneli üreticileri de yeni teknolojiler geliştirmeye çalışıyor.





Sony, Hitachi ve Toshiba tarafından oluşturulan Japan Display Inc - JDI firması, Beyaz Sihir anlamına gelen WhiteMagic adını verdiği ve yüksek parlaklık değerlerine ulaşan yeni LCD ekranlarını duyurdu.





5 inç boyutlarında olan LCD ekranlar Full HD çözünürlük sunarken, parlaklık değeri ise 840cd/m2 değerine kadar çıkabiliyor. Genelde akıllı telefonlarda enerji tüketimini dengelemek açısından parlaklık değerleri 500-600cd/m2 değerlerinde korunurken, JDI bu değerde de enerji tasarrufu sunmayı başarmış.





RGB piksel dizilimine beyaz alt piksel ekleyerek parlaklığı artıran JDI, gelen görüntüyü taramak için benzersiz bir algoritma kullanıyor ve böylece resim kalitesi düşmeden enerji tasarrufu sağlanıyor. WhiteMagic ekranlar dış mekanda görünürlüğü de artırıyor. Ekran standart ve dış mekan şeklinde iki mod arasında geçiş yapabiliyor ve parlaklığı 1.5 kat artırabiliyor.





JDI, yeni panellerin hacimli üretimine başlamış durumda. Sadece Full HD değil, talebe bağlı olarak VGA (640 x 680), qHD (540 x 960) ve 720HD (720 x 1280) piksel çözünürlükte versiyonlar da üretilecek. Bu panellerin gelecek yıl itibariyle mobil cihazlarda boy göstermesi bekleniyor.