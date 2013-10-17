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Japan Display yüksek parlaklık sunan yeni 5 inçlik Full HD LCD panellerini duyurdu

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Japan Display yüksek parlaklık sunan yeni 5 inçlik Full HD LCD panellerini duyurdu

Mobil cihazlara olan ilgi her geçen gün daha çok artarken, cihazların sunduğu ekran kalitesi ve teknolojisi de tüketici ilgisini belirleyici unsurlar haline gelmeye başladı. Bu bakımdan ekran paneli üreticileri de yeni teknolojiler geliştirmeye çalışıyor.

Sony, Hitachi ve Toshiba tarafından oluşturulan Japan Display Inc - JDI firması, Beyaz Sihir anlamına gelen WhiteMagic adını verdiği ve yüksek parlaklık değerlerine ulaşan yeni LCD ekranlarını duyurdu.

5 inç boyutlarında olan LCD ekranlar Full HD çözünürlük sunarken, parlaklık değeri ise 840cd/m2 değerine kadar çıkabiliyor. Genelde akıllı telefonlarda enerji tüketimini dengelemek açısından parlaklık değerleri 500-600cd/m2 değerlerinde korunurken, JDI bu değerde de enerji tasarrufu sunmayı başarmış.

RGB piksel dizilimine beyaz alt piksel ekleyerek parlaklığı artıran JDI, gelen görüntüyü taramak için benzersiz bir algoritma kullanıyor ve böylece resim kalitesi düşmeden enerji tasarrufu sağlanıyor. WhiteMagic ekranlar dış mekanda görünürlüğü de artırıyor. Ekran standart ve dış mekan şeklinde iki mod arasında geçiş yapabiliyor ve parlaklığı 1.5 kat artırabiliyor. 

JDI, yeni panellerin hacimli üretimine başlamış durumda. Sadece Full HD değil, talebe bağlı olarak VGA (640 x 680), qHD (540 x 960) ve 720HD (720 x 1280) piksel çözünürlükte versiyonlar da üretilecek. Bu panellerin gelecek yıl itibariyle mobil cihazlarda boy göstermesi bekleniyor.

http://www.j-display.com/english/news/2013/20131011.html Yorum Yaz
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Rajeesh 5 yıl en beğenilen
JohnnyCash
720p den sonra gereksiz bu ekran işi firmalar ekran kasacağına azcık tüketiciyi düşünse de batarya icin uğraşsa ne olur

tamam japan displaye söyleriz, firmayı kapatıp batarya üretmeye başlarlar
sırf senin tatlı gönlün olsun diye
JohnnyCash720p den sonra gereksiz bu ekran işi firmalar ekran kasacağına azcık tüketiciyi düşünse de batarya icin uğraşsa ne olurtama...
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yunusfurkanayse 5 yıl
Parlaklık iyi birşey olsada çoğumuzun es geçtiği bir özellik. Zaman içerisinde teli bir çok kişi orta ya da otomatik parlaklikta kullanıyor. Bunun yerine kontrast oranı yüksek , renkleri doygun amoled gibi siyahlar sunan , sharp lcd paneller gibi beyazlar sunan parlaklikta da bu değerlere ulaşan bir ekran herkesi mesteder. İnsan bakmaya doyamaz. Tabi uçtan uca tasarımda böyle bir ekran muazzam görünür. Hep htc one ı sıfır çerçeve uçtan uca ekranla hayal etmişimdir. Umarız seneye boyle tasarımlar göruruz.
Parlaklık iyi birşey olsada çoğumuzun es geçtiği bir özellik. Zaman içerisinde teli bir çok kişi orta ya da otomatik parlaklikta kullanıyor. Bunun yerine kontra...
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bkadem 5 yıl
St Batuhan
DH Misafiri Gereksiz. Hangi akıllı telefon kullanan insan son ışıkta kullanıyor telefonunu. Herkes düşük ışıkta kullanıyor. Daha iyi görüntü üzerinde çalışacaklarına şu anki görüntü kalitesini en son güçte 1 gün kullanmak için batarya üretmeye başlasınlar.
Pardon ama yüksek parlaklıkta bile güç tasarrufundan bahsediliyorken niye böyle bir yaklaşıma giriyorsunuz acaba? Ürün olabildiğince tasarruf da sağlayacak zaten, yani elinden geldiğince en azından :)

Ben son ışıkta kullanıyorum, pilden çok görüntü benim için daha çok önemli. Pil'i tekrar doldurursun da telefonun verebildiği ışıktan daha fazla nasıl alacaksın?
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DH Misafiri 5 yıl
Gereksiz. Hangi akıllı telefon kullanan insan son ışıkta kullanıyor telefonunu. Herkes düşük ışıkta kullanıyor. Daha iyi görüntü üzerinde çalışacaklarına şu anki görüntü kalitesini en son güçte 1 gün kullanmak için batarya üretmeye başlasınlar.
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St Batuhan 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Gereksiz. Hangi akıllı telefon kullanan insan son ışıkta kullanıyor telefonunu. Herkes düşük ışıkta kullanıyor. Daha iyi görüntü üzerinde çalışacaklarına şu anki görüntü kalitesini en son güçte 1 gün kullanmak için batarya üretmeye başlasınlar.

Pardon ama yüksek parlaklıkta bile güç tasarrufundan bahsediliyorken niye böyle bir yaklaşıma giriyorsunuz acaba? Ürün olabildiğince tasarruf da sağlayacak zaten, yani elinden geldiğince en azından :)
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darkaura 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Gereksiz. Hangi akıllı telefon kullanan insan son ışıkta kullanıyor telefonunu. Herkes düşük ışıkta kullanıyor. Daha iyi görüntü üzerinde çalışacaklarına şu anki görüntü kalitesini en son güçte 1 gün kullanmak için batarya üretmeye başlasınlar.

herseyden once japan display adindanda anlasilcagi uzere ekran ureticisi. ekran ureticisinden batarya gelistirmesini istemek kadar sacma bir sey olmaz.

ikinci nokta ise parlakligi yuksek telefon yapisi geregi dusuk parlaklikdada daha az enerji harciyacaktir. bir lcd ekran arka aydinlatma tabakasnin onune konmus sayisiz katmandan olusur, en az iki adet polerize filtre, renk filtresi, likit kristalin kendisi ve likit kristaldeki her bir pikseli kontrol eden transistorleri iceren iletken tabaka ve bunun disinda benimde bilmedigim pek cok katman. bu katmanlarin hepsi ayri ayri isigi keserler. yani arka aydinlatmadan cikan isigin cok azi on yuze goruntu olarak ulasir. bu yuzden parlaklikda ciddi artisdan bahsediyorsak bu amcak lcddeki katmanlarin daha saydam ve verimli yapilmasi ile mumkun olabilir. oteki turlu batarya tuketimini firlatmadan parlakligi sadece arka aydinlatmayi yukselterek artiramazsiniz. kisaca bir ekran ayni enerji tuketimi ile daha parlak oluyorsa, isinizi gorcek dusuk parlakliklada cok daha az eneji tuketecek demektir.

adamlar surekli calisip daha iyisini daha verimlisini yapmaya ugrasiyor. bizde burda hic bir sey yapmadan hazir aliyoruz. en azindan ne yaptiklarini anlama zahmetine girmeden elestirmiyelim.
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gently weeps 5 yıl
Japonlar geri geliyor:)
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St Batuhan 5 yıl
msqonn

Anlaşıldı z2 de JDI 5 inç TFT LCD WHITE MAGIC kullanılacak. Bu sony den adam olmaz. Hala 1800 lerin ekranı TFT kullanıyor ya.


Hala anlaşılamıyor sanırım, TN ve IPS TFT'nin türevleridir ve Z de TN TFT bulunuyor, IPS de genel olarak TFT türüdür, bok atayım derken bare doğru düzgün atın bokunuzu zira Z'yi bunca zamandır kullanıyorum ve beni bir gün bile üzmedi o vasat diye bile nitelendirenlerin olduğu ekran. Ayrıca yorumunuzu neye göre yapıyorsunuz o da zor zira Tr'de satılanlar karma, JDI üretimi de var Sharp üretimi de var, benimki Sharp üretimi ve kendi kalibrasyonumla süper geliyor normal bakarken, açılı baktığımda birazcık sapıtıyor ama bu da TN de normal ve sıkıntı yaratan bir şey değil, çok iyi bir şekilde de yeri geldi mi telefonu yukarda tutup (aşağıdan bakarak) iyi fotoğraflar çekiyorum takır takır ;)
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Onurmsq 5 yıl St Batuhan
St Batuhan

msqonn

Anlaşıldı z2 de JDI 5 inç TFT LCD WHITE MAGIC kullanılacak. Bu sony den adam olmaz. Hala 1800 lerin ekranı TFT kullanıyor ya.


Hala anlaşılamıyor sanırım, TN ve IPS TFT'nin türevleridir ve Z de TN TFT bulunuyor, IPS de genel olarak TFT türüdür, bok atayım derken bare doğru düzgün atın bokunuzu zira Z'yi bunca zamandır kullanıyorum ve beni bir gün bile üzmedi o vasat diye bile nitelendirenlerin olduğu ekran. Ayrıca yorumunuzu neye göre yapıyorsunuz o da zor zira Tr'de satılanlar karma, JDI üretimi de var Sharp üretimi de var, benimki Sharp üretimi ve kendi kalibrasyonumla süper geliyor normal bakarken, açılı baktığımda birazcık sapıtıyor ama bu da TN de normal ve sıkıntı yaratan bir şey değil, çok iyi bir şekilde de yeri geldi mi telefonu yukarda tutup (aşağıdan bakarak) iyi fotoğraflar çekiyorum takır takır ;)

Kardeşim birşey bilmeden yorum yapma bari. Biraz incele ekranları. Evet ips tft türüdür. Ama bukadar bilgi yetmez. Sırf ekranı kötü diye sony alamıyorum.
Tft nin en gelişmiş ekranı ips dir. Daha yüksek contrast parlaklık değerlik parlama yapmayan ekran. Ve enerji verimliliği var.
Sadece tft lcd çok parlama yapan ekran. Ve açılara görede değişen renk ve solgunlugu var. Ve enerji verimliliği hiç yok sıfır. Z1 de 3000 mah batarya var ve 5 6 saat web 5 6 saat video izleyebiliyosun. Lg g2 de ips 5.2 inc ekran var 11 saat web 11 saat video izliyosun. Ne demek istediğimi anlamışsındır
Ayrıca sharp yada JDI hiç farketmiyo hiç bir farkı yok. Z de farklı panel kullanımının
Al sana değerler:

Z1 ile ilgili değil z z1 zu zultra ile ilgili. Xda forumunda incelenmiş. Buna göre:
JDI type 1 - AH-IPS (this was used for the ZU)
JDI type 2 - VA (Xperia Z/ZL leftovers)
Sharp - VA (Xperia Z/ZL leftovers)

Z ultra JDI nin ips panelini kullanılıyor
Xperia z ve zl ise 2 ekran çeşiti var JDI ve Sharp ikiside VA yani lcd

1) According to gsm-arena
Contrast 1513:1
Brightness 580 cd/m²
Black level 0.38 cd/m²
This is an IPS panel like on Xperia ZU.
Verdict: Much better screen quality.

Burda ultranın contrast ve parlaklık değerleri yüksek . Çok iyi ekran kalitesi diyor
2)According to hi-tech.mail.ru
Contrast 620:1
Brightness 488 cd/m²
Verdict: same poor panel as on Xperia Z.
3) According to ixbt.com
Contrast 600:1
Brightness 460 cd/m²
Verdict: poor screen.
Pixel arrangement 100% same as on Xperia Z.

2 ve 3 te ise xperia z ye ait contrast ve parlaklık değerleri düşük. Birisi JDI nin Biriside Sharp ınki. İkiside yaklaşık aynı performans ve yorum içinde düşük ekran kalitesi yazılmış. Yani gözle görülür bir fark yok

Xperia z1 de ise yine lcd ekran kullanılmış MVA teknolojisi ile yazıyor ama değerler yine düşük ips olmadığı için

4) Thanks babylonbwoy for link - French site Les Numeriques tested the Z1 (lab test), they says that the panel is MVA Technology (according to them viewing angle will always be worst than IPS just du to this), and their test shows
Contrast 660:1
Brightness 500 cd/m²
DeltaE 5.5
Remance 13ms
Latence 109ms

Şimdi biraz forumları incelersin inş. Ne olursa olsun tft lcd = kötü
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vamp 5 yıl
Siyah ve beyazı iyi dengelerse güzel olur. Kontrastı düşük sadece güneş ışığoında parlayan bir cihaz hoş değil. Bu tür ekranlarda fotoğraflar ve videolar iğrenç görünüyor. Umarım dengeli bir panel olur
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SystemApps 5 yıl
şu pentile amoledlerin önüne geçecebilecek her türlü gelişime yeniliğe açığım...yani teknolojik açıdan böyle düşünüyorum.kaldıki söz konusu japonlarsa bundan pek fazla şüphe etmeye gerek yok.
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darkaura 5 yıl
enerji tasarrufu ile 500-600nit parlaklik gercekden cok basarili. gunes altinda kullanirken buyuk rahatlik olur. amoledlerin renk yogunluklari canliliklari cok iyi ama uzerlerine gunes vurdugu an hepsi gidiyor.
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OverClocK1ng 5 yıl
JohnnyCash
720p den sonra gereksiz bu ekran işi firmalar ekran kasacağına azcık tüketiciyi düşünse de batarya icin uğraşsa ne olur

Ah nerede vah nerede. Keşke şöyle 5 inç 720p ama güneşte çok net görülebilen ama pili de full senkronizasyon açık, günde yarım saat telefonla konuşma, fotoğraf çekme, foursquare+face+mail vs tam kullanımda 2 günü aşan pil süresi sunan bir cihaz olsa...
Yalnız Z1 Mini çok sağlam olmuş. Z1 gibi 5 inç olup 5.2 inç LG G2 den büyük olma saçmalığı yok.
Z1 ve benim cihaz olan Optimus G Pro karşılaştırmasına bakıyorum.
5 inç ekranlı Z1, neredeyse benim 5.5 inç G Pro kadar... gsmarena.com/...
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yunusfurkanayse 5 yıl
Parlaklık iyi birşey olsada çoğumuzun es geçtiği bir özellik. Zaman içerisinde teli bir çok kişi orta ya da otomatik parlaklikta kullanıyor. Bunun yerine kontrast oranı yüksek , renkleri doygun amoled gibi siyahlar sunan , sharp lcd paneller gibi beyazlar sunan parlaklikta da bu değerlere ulaşan bir ekran herkesi mesteder. İnsan bakmaya doyamaz. Tabi uçtan uca tasarımda böyle bir ekran muazzam görünür. Hep htc one ı sıfır çerçeve uçtan uca ekranla hayal etmişimdir. Umarız seneye boyle tasarımlar göruruz.
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Onurmsq 5 yıl
Anlaşıldı z2 de JDI 5 inç TFT LCD WHITE MAGIC kullanılacak. Bu sony den adam olmaz. Hala 1800 lerin ekranı TFT kullanıyor ya.
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Damarli Yaprak 5 yıl
Bembeyaz ekranlara bakmadığımız sürece sorun yok renkler doygun olursa çok güzel görüntüler elde edilebilir güneş altında.
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