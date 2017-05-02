Japon ve Alman otomobil devlerine ABD’de soruşturma





ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, 25 şirketi kapsayacak şekilde bir ticari soruşturma başlattı. Ülkede satılan Alman ve Japon otomobillerin bazılarında kullanılan termoplasitik malzemenin bazı patent yasalarını ihlal ettiği iddiasına dayandırılarak başlatılan soruşturmanın kaynağı Intellectual Ventues isimli yatırım şirketi.

Özellikle otomobil endüstrisinde kullanılan malzemenin otomobillerin ısıya dayanıklı olmasına ihtiyaç duyulan bölümlerinde kullanıldığı ifade ediliyor. Devir daim su pompası ile hidrolik direksiyon parçalarında bu malzemeye sıklıkla rastlanıyormuş.

Soruşturma 45 gün sürecek bu süreçte bahse konu olan otomobil üreticilerin ABD’de satılan birçok modeli detaylı bir şekilde incelenecek. Honda, Toyota, BMW gibi markaların ülkede çok satan modellerinin de listede yer aldığı belirtiliyor. 2016 model BMW 2 serisi, 2017 model Honda Accord, 2016 Toyota Camry ilk adı geçen modeller oldu. Şayet olası bir patent ihlaline karar verilirse otomobil üreticileri geriye dönük olarak ciddi tazminatlar ödemekle karşı karşıya kalabilir.