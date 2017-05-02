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Japon ve Alman otomobil devlerine ABD’de soruşturma

ABD’de yabancı markalara uygulanan yaptırımlar son dönemde iyice tavan yapmışken bir şok haber de otomobil üreticilerine geldi. Japon ve Alman üreticiler topun ağzında.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, 25 şirketi kapsayacak şekilde bir ticari soruşturma başlattı. Ülkede satılan Alman ve Japon otomobillerin bazılarında kullanılan termoplasitik malzemenin bazı patent yasalarını ihlal ettiği iddiasına dayandırılarak başlatılan soruşturmanın kaynağı Intellectual Ventues isimli yatırım şirketi.

Özellikle otomobil endüstrisinde kullanılan malzemenin otomobillerin ısıya dayanıklı olmasına ihtiyaç duyulan bölümlerinde kullanıldığı ifade ediliyor. Devir daim su pompası ile hidrolik direksiyon parçalarında bu malzemeye sıklıkla rastlanıyormuş.

Soruşturma 45 gün sürecek bu süreçte bahse konu olan otomobil üreticilerin ABD’de satılan birçok modeli detaylı bir şekilde incelenecek. Honda, Toyota, BMW gibi markaların ülkede çok satan modellerinin de listede yer aldığı belirtiliyor. 2016 model BMW 2 serisi, 2017 model Honda Accord, 2016 Toyota Camry ilk adı geçen modeller oldu. Şayet olası bir patent ihlaline karar verilirse otomobil üreticileri geriye dönük olarak ciddi tazminatlar ödemekle karşı karşıya kalabilir.


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YA-KU-ZA 2 yıl en beğenilen Jon SNOW 37
Jon SNOW 37
Shinzo Abe ve Angela Merkel seçim mitinglerinde bu konuyu açıkladı
ABD Bizim gelişmemizi istemiyor diyen liderler bu yönde atılacak yeni adımları tartıştılar

abd kimsenin gelişmesini güçlü olmasını istemiyor ki, o yüzden ilerleyen zamanlarda Türkiye yi, Yugoslavya'nın durumuna düşürecekler, Türkiye içinde minik minik devletler olacak ses çıkaramayan çıkarsada anında kafası ezilecek devletler.
Hamd olsun ak-kardeşlerim bunu sağlıyor, ayıktıklarındada basacam küfürü
Jon SNOW 37Shinzo Abe ve Angela Merkel seçim mitinglerinde bu konuyu açıkladıABD Bizim gelişmemizi istemiyor diyen liderler bu yönde atı...
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3 Yanıt Yanıtla +43
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Jon SNOW 37 2 yıl
Shinzo Abe ve Angela Merkel seçim mitinglerinde bu konuyu açıkladı
ABD Bizim gelişmemizi istemiyor diyen liderler bu yönde atılacak yeni adımları tartıştılar
Shinzo Abe ve Angela Merkel seçim mitinglerinde bu konuyu açıkladıABD Bizim gelişmemizi istemiyor diyen liderler bu yönde atılacak yeni adımları tartıştıla...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Cezalandırıcı2006 2 yıl
Tesla çöp
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Kaiser75 2 yıl
Trump önce kendine doğru dürüst saç ektirsin
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haberelectro 2 yıl
Yav hehe ABD hehe.
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false6 2 yıl
ABD'de bu iş oldukça yaygındır. Uyduruk patentleri alıp, dev firmalara patentimi çaldı diye dava açıp büyük paralar alırlar.
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kapatıyoruz35 2 yıl
Amanın Abd ye baak dünyanın en gururlu ülkesiyle bütün büyük savaşların başlatıcisi ülkeye soruşturma bilemiyorum saflar belli mi oluyor yoksa
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corpixx 2 yıl

bilinçli olarak bütün dünyayı baskı altına almak istiyorlar ister istemez kutuplaşacak tüm ülkeler amerikanın baskısına karşı
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senersongur 2 yıl
ABD, Japon araçlarını kıskanıyor.
Pekçok segmentte en çok satan onlar.
Trump yönetiminin işleri.
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nokta_28 2 yıl
Devlete para lazım ver kırbaçı ver soruşturmayı.. Demek ki neymiş beyler bir tek bizim ülkemizde olmuyormuş böyle şeyler.
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Exterminio 2 yıl
Patent trollü işe yaramaz bomboş bir firma için böyle bir soruşturma açmak kulağa komik geliyor. Zaten nefret ediyorum böylelerinden. Adam gidiyor eski veya batmakta olan bir firmadan patent alıyor, önüne gelene dava açarak, lisans bedeli keserek (yani modern haraç) para kazanıyor.
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Guest-38F9BBB0B 2 yıl
trump amerikan milliyetçisi ve yerli markaların önünü açmaya çalışıyor, keşke bizim ülkemizde böyle milliyetçi bir hükümet olsa.
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YA-KU-ZA 2 yıl Guest-38F9BBB0B
sonofisiris
trump amerikan milliyetçisi ve yerli markaların önünü açmaya çalışıyor, keşke bizim ülkemizde böyle milliyetçi bir hükümet olsa.





Amerikanın asırlık dodge, chevrolet, ford, cadillac, buick, jeep, lincoln gibi markaları var, hepsi saygıdeğer asırlık markalar, trump istese tüm ithal arabaları yasaklar.
senin neyin var?
ağzın kokuyor senin, cebinde para yok üretimin yok, teknolojin yok, yok yani.
sen nereye yasaklıyorsun?
başınızda reis varya uçuyorsunuz asarım keserim dünyaya hükmederim


kendini nimetten görme


BUNLARIN HEPSİ GERÇEK, yerini yurdunu kaliteni bil ona göre konuş
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hanox 2 yıl
Abd ye karşı yeni cepheler oluşur bence.yakında sular ısınır, atışamalar başalar.
kimse çekmez abd'nin bu tavırlarını artık devir değişti.
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200ugececekaga 2 yıl hanox
hanox
Abd ye karşı yeni cepheler oluşur bence.yakında sular ısınır, atışamalar başalar.
kimse çekmez abd'nin bu tavırlarını artık devir değişti.

İsrail abd deki destegini kesip çin'e yonlendirmeye basladi. Amerikanin once volkswagen olmak uzere diger markalari itibarsizlastirmaya calismasinin sebebi bu olabilir. Yeni baskan trump'in gumruk vergilendirme sistemini degistirmesinin sebebi bu olsa gerek.
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