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Wikipedia’dan kapatma kararına karşı hamle

Wikipedia, Türkiye’de mahkeme kararıyla kapatılmasının ardından resmi girişimlere başladı. Karara itiraz eden Wikipedia, Google ve YouTube kararlarını emsal gösterdi. İşte detaylar:
2 yıl
35,8b
1
129
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Wikipedia’dan kapatma kararına karşı hamle
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İnternet ansiklopedisi Wikipedia, Türkiye’deki kapatılma kararına karşılık hamle yaptı. Hürriyet Gazetesi’nin paylaştığı habere göre Wikimedia Vakfı'nın Türkiye'de anlaştığı yeni avukatı Gönenç Gürkaynak, Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alınan karara itiraz etti.

5651 sayılı yasa ile sadece suç sayılan içeriğin bulunduğu sayfanın yasaklanması gibi dar çerçevede kapatma kararları uygulanabiliyordu ancak Wikipedia tarafında tüm domain’in Türkiye’den erişimine kapatılması gibi bir durum söz konusu. Vakfın avukatları da buradan yola çıkarak, söz konusu içeriklerin sadece iki dilde bulunduğunu bu nedenle tüm sitenin erişime kapatılmasının adil olmadığını ifade ediyor.

BTK tarafı, Wikipedia’nın teröre destek niteliği taşıyan içeriklerin kaldırılması konusundaki girişimlere kayıtsız kaldığını hatta bu içerikleri korumacı bir tavır takındığı iddiasında. Daha önce ülkemizde bu tür kararlara karşı çeşitli yaptırımlar uygulanmıştı.

Wikimedia Vakfı’nın konuya ilişkin resmi açıklaması ise şöyle:

“Engelleme, BTK tarafından İngilizce ve Türkçe Vikipedilerdeki birkaç maddenin Türkiye’de URL tabanlı olarak engellenmesini talep eden 28 Nisan Cuma tarihli bir tebligattan kısa bir süre sonra gerçekleşti. Dünya genelindeki gönüllü editör topluluğunun oluşturduğu ansiklopedi maddelerinin özgürce paylaşılmasının şiddet ve nefrete dayalı bir gündemin desteklenmesi şeklinde yanlış yorumlanabilmesinden dolayı derin bir endişe duyuyoruz. Bir yanlış anlaşılma olduğuna inanıyoruz. Vikipedi’nin amacı, ansiklopedik bilgileri dünyayla paylaşmaktır. Wikimedia Vakfı olarak biz, tartışmasız bir biçimde terörizmi lanetliyor ve reddediyoruz. Bilginin temel bir insan hakkı olduğuna inanıyor ve Türk hükümetinden bu engellemeyi kaldırmasını talep ediyoruz.”


http://www.hurriyet.com.tr/son-dakika-wikipediadan-ilk-resmi-hamle-geldi-40444768 Yorum Yaz
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ysjodyy 2 yıl en beğenilen
wikipedia sonuna kadar haklı
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TimUcurO 2 yıl
Wiki yanlış ülkede adalet arıyor ??
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There goes your life 2 yıl yalnız_adam11
yalnız_adam11
Sen mahkeme kararlarını tanıma, sonra da git o tanımadığın mahkemeye dava aç
Türkiye'yi eskisi gibi boyun eğen itaat eden ülke sanıyor bunlar hala.

Google'ı da erişime engellersek süper güç olacağız desene
yalnız_adam11Sen mahkeme kararlarını tanıma, sonra da git o tanımadığın mahkemeye dava açTürkiye'yi eskisi gibi boyun eğen itaa...
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Hunter_Soldier 7 ay
Bu ülkeyi cahil bırakmak ve eğitim sistemini darma dağın eden 15 Yıldır iktidardaki akp ve onun başkanı dışında kimse değildir. Halk bilgi almamak için bane uydurup wikipedia kapatacak kadar geri görüşlüler. vpn leri de kapatmaları bu sebeptendir. halk zaten akp istediğini öğrensin doğru olanlara hain veya dış güç diyerek başarısızlıklarını saklayacaklar inananlar devam ederse...
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DH Misafiri 2 yıl
Wikipedia'nın personel saysı 2. Bir kurucusu bir de programcısı var. Kurucusunun TED deki konuşmasını izleyebilirsiniz. Kişilerin katkılarıyla ilerleyen bir yapı. Dürüst davranalım. Sayfa silme/engellemeye kapı açsalar, başlarını kaşıyamazlar.
Yapılması gereken doğru argümanlarla Türkiye'den wikipedia'ya sağlanan içeriği çoğaltmaktır.
Gözümüzü kapatmakla güneş yok olmaz. Komik durumlara düşüyoruz maalesef.
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DH Misafiri 2 yıl
bicanim her zamanki gibi wkipedia hakli zaten hic ulkenin hukumeti hakli olurmuki size kalsa zaten youtube hakli google hakli twitter hakli ama hep disarisi hakli ama normal siz degilmisinizki sadece akp dusmanligi yuzunden ulkeyi satacak pozisyina gelen
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DH Misafiri 2 yıl
aynen
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tomthejeer 2 yıl
Wiki alır.
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Hasan07-36 2 yıl
Benim merak ettiğim konu bu teröre destek veren ülkelerle ilgili maddeye biz de ekleme yapsak; ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin bir terör örgütü olan PKK'nın Suriye ve Irak'taki kolu olan YPG ve PYD'ye silah dahil her türlü desteği sağladığını yazsak nasıl olur acaba? Bence bunu yapalım ve eğer yazdıklarımızı silmezlerse erişim açılsın. Yok silerlerse böyle kalsın.
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yusuf946 2 yıl
Wikipedia'nın Türkiye'de engellenmesini doğru bulanları anlamıyorum. Bahsi geçen 2 sayfada yazılanlar şu anda o sayfalarda duruyor mu? Evet. Wikipedia'ya erişimi olan 7 milyardan fazla insan istese bu sayfalara bakabiliyor mu? Evet. Türkiye'den erişilemeyince ne oluyor yani, at gözlüğü takmaktan farksız bu. Google DNS'i engelleyen kafayla aynı kafa.
Bir başka grup da "oroştormo oçon wokopodo kollonon mo vormoş hohohoh" diye kendini tatmin ediyor. Sanırsın sabahtan akşama kadar o makale senin, şu bilimsel araştırma benim, o doktora tezi annemin okuyup duruyor. Kim ne derse desin, wikipedia %95 doğru bilgiye kolayca ulaşmak için biçilmiş kaftan. Türkiye'den de en çok girilen 18. (onsekizinci) internet sitesi.
alexa.com/...
Tamam çomar olmayı seviyorsunuz, onu anladık. Benim merak ettiğim, çomarlık üst eşiğiniz ne? Yani ne olunca çomarlığı bırakacak ve sorgulayacaksınız? Kapınızı kırıp karınıza kızınıza tecavüz etseler "zaten fetöcüydü onlar devletimiz bu konuda haklı, destekliyorum" diyeceksiniz.
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ioz 2 yıl
bu ülkedekileri anlamak mümkün değil
muhalif bir fikre karşı olmaktır ama bizim memlekette fikre değil topyekün muhalefet var.
Topyekün olarak
AKP ye
RTE'ye
CHP'ye veya bunların yaptıklarına ve bu saçmalık siz biz diye insanların ağızlarından da dökülüyor.
AKP'li hiç iyi bir şey yapamaz, doğru düşünemez mi?
RTE hiç iyi bir şey yapamaz, doğru düşünemez mi?
CHP'li hiç iyi bir şey yapamaz, doğru düşünemez mi?
ama sorun zihniyette çünkü kendini çok akıllı sananlardan karşıdakini koyun vs yerine koyma güdüsü var ama sürü tepkisi ile hepsinde birden
ülkede konuşma diye bir şey yok.
konuşmanın %40ı küfür zaten. kalanıda ne diyon/dedin/bana mı dedin? sen kimsin? vs.vs.
ne kadar acı değil mi? herhangi bir durumda konuşacak 3-5 kelime yerine "ne diyon/dedin/bana mı dedin? sen kimsin?" diyip "iyi ihtimalle" küfürleşmek yada kötü ihtimalle kavga, bıçak, silah vs.
iki lafı bir araya koyma becerisi olmadığından en aşağılayıcı küfür eden üstün oluyor yada artık gücü gücü yetene.
sonrada buraya gelip ezberlenmiş
"iyi ama dünya görüyo" benzeri cümleler niye? tabiki yıllardır ezik ezik yaşama alışmış birilerinin aldığı kararlara kendi ülkesinin ve kurumlarının da boyun eğmesini ve kabul etmesini bekleyenler sözüm size görürse görsün
ama bilmeniz gereken dünyada internet halen tam olarak kurallara/yasalara bağlanmış bir durum değil
bunda en önemli olan şeyin sınırlarının olmaması yasaların tam olarak duruma adapte edilmemiş olması ve bunların bir takım yöntemlerle idare edildiği içindir.
Facebook whatsapp'ı alırken gizlilik ve veri paylaşımı için tahhütte bulunduğu halde bu taahhüdü yerine getirmemekte ve whatsappda yazdığın bir konu hakkındaki reklamları bilgisayarında görmene sebep oluyor. Bu sebepten dolayı geçtiğimiz aylarda Almanya tarafından uyarıldı. Geçen günlerde de benzer şekilde cezaya çarptırılacağına dair haberleri okudunuz umarım.Şimdi Almanya bu türden haklara sahipken Türkiye neden olmasın? Wikipedia 'da burada yayında kalmak istiyorsa kendisinden istenenleri yapacak.
Ezik yaşamaktan memnun olup wikipedia yada başka bir sitenin ülkeni aşağılamasını hatta algı operasyonunda taraf tutmasına seyirci kalmak isteyenler unuttuğu bir şey var.
Avrupada terör saldırısı olunca tüm dünya ayağa kalkıyorken senin ülkendeki saldırıları görmezden gelen insanların senide yok saydığının farkında mısın? Türkiye neden sürekli yancı ve ezik olsun?
Atatürk böyle mi yapardı? o her durumda ülkesini ve halkını yüceltirdi. Atatürk'ün "milletime uşak olmayı öğretemedim" anısını okuyun bi zahmet
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engink 2 yıl
Bu ülkenin sesi ipsaladan öteye geçmez,ancak kendi kendilerine lakırdı yaparlar. wikipedia bunları takmayarak büyüklüğünü gösterdi.
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ioz 2 yıl engink
Bu ülkenin sesi ipsaladan öteye geçmez

Bu ülkenin sınırları belli ve bu ülke sınırlarında bu ülkenin yasa ve yönetmeliğine uyacaksın
Ama sesi o kadar kısık değil Bak referandumda almanya, hollanda, isviçre vs topyekün HAYIR diye bas bas bağırdılar ya görmedin duymadın mı? demekki sesi çıkıyormuş!
wikipedia bunları takmayarak büyüklüğünü gösterdi.

konuyu okumayınca böyle sallanabiliyor demek ki?
Wikimedia Vakfı'nın Türkiye'de anlaştığı yeni avukatı Gönenç Gürkaynak, Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alınan karara itiraz etti

yukarıdaki alıntıdan görüleceği üzere takmış ve avukat tutup itiraz etmiş
anlamıyorum bu nasıl bir aciz, ezik, nasıl bir yancı cümlesi böyle? "wikipedia'nın büyüklük göstermiş"
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Apocalypto33 2 yıl
Seversin yada sevmezsin bu ülkeye seçimle gelmiş bir cumhurbaşkanına Türk diktatör ve işid destekçisi yazamazsın.Bu ülkede babadan oğula saltanat yok işid destekçisi olan da yok.Halkın kararına saygı duymasını öğrenecekler.Batı seviciliğini bırakın biraz ülkenize sahip çıkın.Terörle ilgili daha neler yazılmış.Yalan yanlış ifadeler silinene kadar engellenmesi doğru.
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Zodion 2 yıl Apocalypto33
Apocalypto33
Seversin yada sevmezsin bu ülkeye seçimle gelmiş bir cumhurbaşkanına Türk diktatör ve işid destekçisi yazamazsın.Bu ülkede babadan oğula saltanat yok işid destekçisi olan da yok.Halkın kararına saygı duymasını öğrenecekler.Batı seviciliğini bırakın biraz ülkenize sahip çıkın.Terörle ilgili daha neler yazılmış.Yalan yanlış ifadeler silinene kadar engellenmesi doğru.

Kullanmayın olsun bitsin sevmediğiniz her şeyi yasaklayamazsınız
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engink 2 yıl Apocalypto33
Apocalypto33
Seversin yada sevmezsin bu ülkeye seçimle gelmiş bir cumhurbaşkanına Türk diktatör ve işid destekçisi yazamazsın.Bu ülkede babadan oğula saltanat yok işid destekçisi olan da yok.Halkın kararına saygı duymasını öğrenecekler.Batı seviciliğini bırakın biraz ülkenize sahip çıkın.Terörle ilgili daha neler yazılmış.Yalan yanlış ifadeler silinene kadar engellenmesi doğru.

sana çok ağır yazarım ama şimdi forum kurallarına karşı gelmek istemiyorum. Tek bir şey söyleyeceğim zulmünüz sonunda başınızı yiyecek. Merak etme sizin sahip çıkmadığınız memlekete biz sahip çıkıyoruz. Emperyalizmin kulu olmayı bırakın.
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