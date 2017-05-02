Wikipedia’dan kapatma kararına karşı hamle

Tam Boyutta Gör



İnternet ansiklopedisi Wikipedia, Türkiye’deki kapatılma kararına karşılık hamle yaptı. Hürriyet Gazetesi’nin paylaştığı habere göre Wikimedia Vakfı'nın Türkiye'de anlaştığı yeni avukatı Gönenç Gürkaynak, Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alınan karara itiraz etti.

5651 sayılı yasa ile sadece suç sayılan içeriğin bulunduğu sayfanın yasaklanması gibi dar çerçevede kapatma kararları uygulanabiliyordu ancak Wikipedia tarafında tüm domain’in Türkiye’den erişimine kapatılması gibi bir durum söz konusu. Vakfın avukatları da buradan yola çıkarak, söz konusu içeriklerin sadece iki dilde bulunduğunu bu nedenle tüm sitenin erişime kapatılmasının adil olmadığını ifade ediyor.

BTK tarafı, Wikipedia’nın teröre destek niteliği taşıyan içeriklerin kaldırılması konusundaki girişimlere kayıtsız kaldığını hatta bu içerikleri korumacı bir tavır takındığı iddiasında. Daha önce ülkemizde bu tür kararlara karşı çeşitli yaptırımlar uygulanmıştı.

Wikimedia Vakfı’nın konuya ilişkin resmi açıklaması ise şöyle:

“Engelleme, BTK tarafından İngilizce ve Türkçe Vikipedilerdeki birkaç maddenin Türkiye’de URL tabanlı olarak engellenmesini talep eden 28 Nisan Cuma tarihli bir tebligattan kısa bir süre sonra gerçekleşti. Dünya genelindeki gönüllü editör topluluğunun oluşturduğu ansiklopedi maddelerinin özgürce paylaşılmasının şiddet ve nefrete dayalı bir gündemin desteklenmesi şeklinde yanlış yorumlanabilmesinden dolayı derin bir endişe duyuyoruz. Bir yanlış anlaşılma olduğuna inanıyoruz. Vikipedi’nin amacı, ansiklopedik bilgileri dünyayla paylaşmaktır. Wikimedia Vakfı olarak biz, tartışmasız bir biçimde terörizmi lanetliyor ve reddediyoruz. Bilginin temel bir insan hakkı olduğuna inanıyor ve Türk hükümetinden bu engellemeyi kaldırmasını talep ediyoruz.”

http://www.hurriyet.com.tr/son-dakika-wikipediadan-ilk-resmi-hamle-geldi-40444768