Japonlardan çocuklara yönelik akıllı saat

Akıllı saat pazarı genelde yetişkin tüketicilere yönelik olarak şekilleniyor. Ancak artık hem yaşlı hem de çocuk tüketiciler de bu tür cihazlara ilgi göstermeye başladı. Bu bakımdan pazardaki ürünler de yavaş yavaş çeşitleniyor.

Japon Takara Tomy firmasının geliştirdiği Play Watch çocuklar için geniş bir fonksiyon yelpazesi sunuyor. Ancak standart bildirim veya fitness takibi gibi özellikler mevcut değil. Daha çok küçültülmüş bir tablet modeli gibi duruyor.

1.41 inçlik renkli dokunmatik LCD ekrana sahip olan saatte 128MB dahili hafıza, mikrofon ve kamera yer alıyor. Ayrıca 50 farklı saat yüzü mevcut. Kolay kullanılan arayüz ile çocuklar oyun oynayabiliyor, ses veya video kaydı yapabiliyor.

Saat ile 6 dakikalık 240p veya 15 dakikalık 120p çözünürlüğünde video kaydı yapılabiliyor. Ya da 800 adet fotoğraf kaydedilebiliyor. Hafızadaki veriler USB kablosu üzerinden bilgisayara aktarılıyor. Ayrıca batarya da USB üzerinden şarj ediliyor. Tomy Play Watch yaklaşık 71$ fiyat etiketine sahip.









http://fareastgizmos.com/wearable/tomy-announces-toy-smart-watch-play-watch.php