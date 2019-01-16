Japonya'da robotların işlettiği oteldeki robotların yarısı işten çıkarıldı

Teknoloji Editörü
2015 yılında Japonya'da hizmete başlayan Henn na Otel robotlar tarafından işletilen ilk otel olma özelliğini taşıyordu. 243 robotun görev yaptığı oteldeki işlerin aksaması radikal kararlar aldırdı ve bu robotların yarısı görevden alındı.
Robotlar bekleneni veremedi
Otel ilk açıldığında insan çalışanın olmadığı bu otel birçok kişinin ilgisini çekmiş ve televizyonlara konu olmuştu. Ancak işler beklenildiği gibi gitmedi ve robotlar kendilerine verilen birçok işi yapmakta zorlandılar. Örneğin müşterilerin karşılandığı check-in masasındaki robot, konukları beklendiği gibi karşılayamıyor ve pasaportlarının fotokopisini çekemiyordu.Ayrıca her odadaki kişisel robot asistanların yapabildikleri temel görevler, neredeyse akıllı telefonlardaki asistanlar kadar bile değildi. Tüm bunlara bir de robotların sık sık arıza yapmaları eklenince kaçınılmaz son gerçekleşerek robotların görevine son verildiği açıklandı.
https://www.theverge.com/2019/1/15/18184198/japans-robot-hotel-lay-off-work-for-humans Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yerli iş verenle bu haberi beğendi ! :)
Türkler yine mizah anlayışlarını konuşturmuş :)
"Dövlet bize bahmiyir"...
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