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Japonya'da robotların işlettiği oteldeki robotların yarısı işten çıkarıldı

Japonya'da robotların işlettiği Henn na (Tuhaf) adlı oteldeki tüm işlemler robotlar tarafından yapılıyordu. Ancak işlerin aksaması robotların yarısının görevden alınmasına neden oldu.
4 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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2015 yılında Japonya'da hizmete başlayan Henn na Otel robotlar tarafından işletilen ilk otel olma özelliğini taşıyordu. 243 robotun görev yaptığı oteldeki işlerin aksaması radikal kararlar aldırdı ve bu robotların yarısı görevden alındı.

Robotlar bekleneni veremedi

Otel ilk açıldığında insan çalışanın olmadığı bu otel birçok kişinin ilgisini çekmiş ve televizyonlara konu olmuştu. Ancak işler beklenildiği gibi gitmedi ve robotlar kendilerine verilen birçok işi yapmakta zorlandılar. Örneğin müşterilerin karşılandığı check-in masasındaki robot, konukları beklendiği gibi karşılayamıyor ve pasaportlarının fotokopisini çekemiyordu.
Ayrıca her odadaki kişisel robot asistanların yapabildikleri temel görevler, neredeyse akıllı telefonlardaki asistanlar kadar bile değildi. Tüm bunlara bir de robotların sık sık arıza yapmaları eklenince kaçınılmaz son gerçekleşerek robotların görevine son verildiği açıklandı.

https://www.theverge.com/2019/1/15/18184198/japans-robot-hotel-lay-off-work-for-humans Yorum Yaz
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P2edatoR 4 ay en beğenilen
Tazminatta yok oh
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khytr89 4 ay
3 yıl sömürdüler sonra at çöpe gitsin öyle mi ? Robotsen kurup robot sendikası oluşturucam mekanik emekçi kardeşlerimle..
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Ayyıldız Türk 4 ay
İşsizlik maaşına başvursunlar hemen
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DH Misafiri 4 ay
İşten çıkarılmamışlardır, kendileri istifa etmişlerdir.
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SEO-Uzmanı 4 ay
işte ülkenin geleceği ! :)
yerli iş verenle bu haberi beğendi ! :)
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Guest-BF8E9B238 4 ay
İşsiz kalan bayan robotları mülteci olarak alabiliriz.
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dr_divx 4 ay
dinozorları atsınlar bari,genç robotların önünü açın!
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DigitalKral 4 ay
Yorumlar haberden daha iyi :)
Türkler yine mizah anlayışlarını konuşturmuş :)
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RaptorFX 4 ay
Atılan robotlardan ilk açıklama geldi:
"Dövlet bize bahmiyir"...
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hopeyoung 4 ay
Kim resepsiyon robotu yapar da, basit bir fotokopi işini düşünmez ki?
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Seyrim 4 ay
İnsanların dünyasına hoşgeldiniz.. daha bu başlangıç.. :)
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Askaparta 4 ay
Robotun halinden robot anlar.
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AlaşHun 4 ay
Tüh işsiz kaldılar eve ekmek götüremiyecekler
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