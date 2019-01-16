Samsung Galaxy S10 Plus'ın Geekbench test puanları ortaya çıktı

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi önümüzdeki ay yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10 serisini tanıtmaya hazırlanırken, serinin üst modellerinden Galaxy S10 Plus'ın Geekbench skorları ortaya çıktı. Görünüşe bakılırsa yüksek performans vaat eden bir cihaz geliyor.

Birkaç varyantı olabilir

SM-G975U model numarasıyla listelenen cihazın Galaxy S10 Plus'un Kuzey Amerika sürümü olabileceği belirtiliyor. Akıllı telefonda işletim sistemi olarak Android 9 Pie çalışıyor ve listede yer alan msmnile ibaresi ise Snapdragon 855 yonga setinin kod adı olarak göze çarpıyor. Cihazın 6 GB RAM'e sahip olduğunu da belirtelim.

http://browser.geekbench.com/v4/cpu/11663018

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Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy S10 Plus, Geekbench'in tek çekirdek testinden, çoklu çekirdek testinden isepuan aldığını görüyoruz. Cihazın'li versiyonunun da olacağı söyleniyor. Buna paralel olarak onunbiraz daha yüksek olmasını bekleyebiliriz.