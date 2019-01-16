Samsung Galaxy S10 Plus'ın Geekbench test puanları ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Güney Koreli akıllı telefon üreticisi önümüzdeki ay yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10 serisini tanıtmaya hazırlanırken, serinin üst modellerinden Galaxy S10 Plus'ın Geekbench skorları ortaya çıktı. Görünüşe bakılırsa yüksek performans vaat eden bir cihaz geliyor.
Birkaç varyantı olabilir
SM-G975U model numarasıyla listelenen cihazın Galaxy S10 Plus'un Kuzey Amerika sürümü olabileceği belirtiliyor. Akıllı telefonda işletim sistemi olarak Android 9 Pie çalışıyor ve listede yer alan msmnile ibaresi ise Snapdragon 855 yonga setinin kod adı olarak göze çarpıyor. Cihazın 6 GB RAM'e sahip olduğunu da belirtelim.Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy S10 Plus, Geekbench'in tek çekirdek testinden 3.413, çoklu çekirdek testinden ise 10.256 puan aldığını görüyoruz. Cihazın 8 GB RAM'li versiyonunun da olacağı söyleniyor. Buna paralel olarak onun performansının biraz daha yüksek olmasını bekleyebiliriz.
http://browser.geekbench.com/v4/cpu/11663018 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şuan günümüzde telefonu en zorlayan oyun nedir? Pubg mi? SD625'le bile kasmadan oynatabiliyorken şuan ki cihazlarda beni çeken bir özellik yok. Ama 10 sene önce öyleymiydi sürekli yeni bir şey çıkıyordu leş kameralar 3gp video vga çözünürlükler vardı çoğu cihazda. Şimdi 4k çekmeyen telefonda kaldı mı?
Farklı bir konudan yola çıkalım 2011 yada 2012'de aldığım 2500k işlemci şuan hala güncel oyunları son seviye olmasada yüksek ayarlarda oynatabiliyor yıl 2019 aradan 8 sene geçmiş. 2011 yılına dönelim 2003'de aldığınız bir işlemci 2011 yılında ne yapabiliyordu?
Demem o ki Türkiye şartlarında bir cep telefonuna 5k 10k 15k vermek için parayı kolay kazanıyor olmak lazım yada ahmak olmak lazım.