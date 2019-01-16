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Samsung Galaxy S10 Plus'ın Geekbench test puanları ortaya çıktı

Teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki ay tanıtacağı yeni amiral gemisi serisinin Galaxy S10 Plus modeli, Geekbench testinden etkileyici skorlar almayı başardı. İşte cihazın performans raporu.
4 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi önümüzdeki ay yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10 serisini tanıtmaya hazırlanırken, serinin üst modellerinden Galaxy S10 Plus'ın Geekbench skorları ortaya çıktı. Görünüşe bakılırsa yüksek performans vaat eden bir cihaz geliyor.

Birkaç varyantı olabilir

SM-G975U model numarasıyla listelenen cihazın Galaxy S10 Plus'un Kuzey Amerika sürümü olabileceği belirtiliyor. Akıllı telefonda işletim sistemi olarak Android 9 Pie çalışıyor ve listede yer alan msmnile ibaresi ise Snapdragon 855 yonga setinin kod adı olarak göze çarpıyor. Cihazın 6 GB RAM'e sahip olduğunu da belirtelim.
Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy S10 Plus, Geekbench'in tek çekirdek testinden 3.413, çoklu çekirdek testinden ise 10.256 puan aldığını görüyoruz. Cihazın 8 GB RAM'li versiyonunun da olacağı söyleniyor. Buna paralel olarak onun performansının biraz daha yüksek olmasını bekleyebiliriz.

http://browser.geekbench.com/v4/cpu/11663018 Yorum Yaz
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gkn_ymz 4 ay
Şuan teknoloji gelişimi çok yavaşladı elimizde s7 ve sonrası bir Samsung cihaz varsa değişmeye gerek yok.
Şuan günümüzde telefonu en zorlayan oyun nedir? Pubg mi? SD625'le bile kasmadan oynatabiliyorken şuan ki cihazlarda beni çeken bir özellik yok. Ama 10 sene önce öyleymiydi sürekli yeni bir şey çıkıyordu leş kameralar 3gp video vga çözünürlükler vardı çoğu cihazda. Şimdi 4k çekmeyen telefonda kaldı mı?
Farklı bir konudan yola çıkalım 2011 yada 2012'de aldığım 2500k işlemci şuan hala güncel oyunları son seviye olmasada yüksek ayarlarda oynatabiliyor yıl 2019 aradan 8 sene geçmiş. 2011 yılına dönelim 2003'de aldığınız bir işlemci 2011 yılında ne yapabiliyordu?
Demem o ki Türkiye şartlarında bir cep telefonuna 5k 10k 15k vermek için parayı kolay kazanıyor olmak lazım yada ahmak olmak lazım.
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GT_55 4 ay
S9 plus ile hemen hemen aynı skorlar. Daha iyi olmasını beklerdim.
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ByAliTR 4 ay
tek gözü kapalı korsanlar gibi tasarım. yanılt bizi de, farklı bir tasarımla çıkar şu s10u samsung...
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MrKattchup 4 ay
Samsung'un çekirdek hızlarından çok stabilite ve kullanıcı dostu arayüze ihtiyacı var, bu konulardaki gelişmeler daha çok ilgimi çekiyor.
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kakarikikiri 4 ay MrKattchup
eski htc 10 yeni note 9 kullanıcısıyım. bende senin gibi düşünüyordum almadan önce ama gayet akıcı çalışıyor telefon, bir de saf androidi matah bişey sanıyordum ama samsungun arayüzü falan çok hoşuma gitti.
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Askaparta 4 ay
Sağlam gözüküyor ama 2 yıldan fazla kullanabilecek miyiz acaba? Kronik sorunlar ve stabilite hep sorun.
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Emin KOÇ 4 ay
Şu sızdırma olaylarından gına geldi artık. Yılardır bir telefon çıkmadan aylar önce haberleri yapılmaya başlanıyor mükemmel bir reklam taktiği ve haberlerin içi de hep bom boş.
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barakus 4 ay
Teşekkürler samsung. Çentiğe şükür eder oldum sayende. O ekranın sağ üst kısmındaki acayip şey ne öyle?
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mohmla 4 ay
apple ın son 3-4 yılda geriye kalan tek kozu ''en güçlü işlemci, hızlı video edit yapabilme'' gibi argümanlar da (genel kullanıcının yüzde 1'inden fazlasını ilgilendirmese bile) tarihe gömülecek gibi. neyse 15 bine apple iphone slx max almaya devam
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Tlg3 4 ay
Baya sağlam geliyo gibi
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dr20mouse 4 ay
Exynos’lu sonucu görelim 4000 üstüme çıkmış mı merak ediyorum.
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intel7mix 4 ay dr20mouse
Çıksa bile snapdrogon arkasında kalıyor nedense
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samsung, galaxy s10 plus ve
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