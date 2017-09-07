Japonya tarım arazilerini mantar ve güneş enerjisi ile değerlendirecek

Boş arazileri güneş panelleri ile doldurarak adeta enerji çiftlikleri haline getirmek birkaç yıl öncesine kadar Japonya'nın enerji sıkıntılarına çözüm olarak görülmüş ve devlet bunu uygulayan çiftçilere ciddi ödemeler yapmıştı. Daha sonra ise Japon hükümeti, bir zamanlar bireyler ve şirketler için altın madeni olarak görülen bu uygulamadan kısmen vazgeçmiş ve arazilerdeki güneş panellerine kısıtlamalar getirmişti. 2013'ten itibaren hükümetin, tarımsal üretime devam etmek kaydıyla güneş panelleri kullanımına izin vermesiyle birlikte ülkenin önde gelen enerji şirketleri, arazilerden enerji ve ürünü aynı anda toplamayı planlıyor.





Tokyo merkezli yenilenebilir enerji şirketi olan Sustainergy; ülkenin en önemli finans kurumlarından olan Hitachi Capital ve Japonya'nın en büyük inşaat şirketi Daiwa House'un desteğini alarak Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Miyagi bölgesinde iki arazide güneş santrali kurmayı planlıyor. Her biri 2000 kilowatt kapasitesinde olması planlanan santraller ile yıllık 4000 kilowatt enerji üretilebilecek ve üretilen bu enerji 140 milyon yen (1,27 milyon dolar) karşılığında bölgede elektrik dağıtımından sorumlu olan Tohoku Electric Power şirketine satılacak.





Tabi hükümetin aldığı karar uyarınca Sustainergy, aynı zamanda tarımsal üretime de devam etmek zorunda. Şirket bu yükümlülüğü yerine getirmek içinse güneş panellerinin alt kısmında, güneş ışığına fazla ihtiyaç duymayan, orman kulağı mantarları yetiştirmeyi planlıyor. Bu sayede enerji üretilen tesislerde yıllık yaklaşık 40 ton orman kulağı mantarı üretilmesi bekleniyor. Japonya'da yaygın olarak tüketilen orman kulağı mantarlarının büyük bir kısmı Çin'den ithal ediliyor ve Sustainergy, planını başarıyla hayata geçirirse orman kulağı mantarının ithalatına gerek kalmayacak.









Miyagi bölgesinde kurulacak olan tesisler 1.2 milyar yen (11 milyon dolar) gibi yüksek enerji üretimi ve tarımsal katkı göz önünde bulundurulduğunda oldukça ucuz bir miktar ile tamamlanacak. Planın iyi gitmesi halinde Hitachi Capital'in katkısıyla çiftçilere paneller ve gerekli malzemeler temin edilebilecek hatta Hitachi Capital bir kamu hizmeti görevi üstlenerek gerekli malzemeleri ilk etapta herhangi bir ücret talep etmeksizin çiftçilere verebilecek. Daiwa House ise tesisin kurulum ve bakım işleminden sorumlu olacak.





Nüfus ve Tarım Politikasını Etkileyebilir

Mevzuattaki değişiklikten bu yana pek çok şirket benzer konseptler geliştirmeye çalışırken tarım arazilerinin iki yönlü(hem enerji hem ürün) katkı sağlaması aynı zamanda ülkedeki nüfus dağılımı ve tarım politikasını da değiştirebilir. Bazı tahminlere göre genç nüfusun kırsal kesimden şehirlere göç ettiği ve ülkedeki tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 10'unun boş kaldığı belirtiliyor. Çevre Bakanlığı boş arazilerin kullanılmasıyla birlikte yıllık 70.000 megawatt enerji üretilebileceğini ve böylece 20 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanabileceğini dile getiriyor.

https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Can-mushrooms-and-solar-power-fill-Japan-s-vacant-farmland