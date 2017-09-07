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Japonya tarım arazilerini mantar ve güneş enerjisi ile değerlendirecek

Japon şirketleri boş kalan tarım arazilerini güneş panelleri kurulumu ve mantar yetiştiriciliği için kullanarak hem arazileri değerlendirmek hem de enerji problemini çözmek istiyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Boş arazileri güneş panelleri ile doldurarak adeta enerji çiftlikleri haline getirmek birkaç yıl öncesine kadar Japonya'nın enerji sıkıntılarına çözüm olarak görülmüş ve devlet bunu uygulayan çiftçilere ciddi ödemeler yapmıştı. Daha sonra ise Japon hükümeti, bir zamanlar bireyler ve şirketler için altın madeni olarak görülen bu uygulamadan kısmen vazgeçmiş ve arazilerdeki güneş panellerine kısıtlamalar getirmişti. 2013'ten itibaren hükümetin, tarımsal üretime devam etmek kaydıyla güneş panelleri kullanımına izin vermesiyle birlikte ülkenin önde gelen enerji şirketleri, arazilerden enerji ve ürünü aynı anda toplamayı planlıyor.


Tokyo merkezli yenilenebilir enerji şirketi olan Sustainergy; ülkenin en önemli finans kurumlarından olan Hitachi Capital ve Japonya'nın en büyük inşaat şirketi Daiwa House'un desteğini alarak Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Miyagi bölgesinde iki arazide güneş santrali kurmayı planlıyor. Her biri 2000 kilowatt kapasitesinde olması planlanan santraller ile yıllık 4000 kilowatt enerji üretilebilecek ve üretilen bu enerji 140 milyon yen (1,27 milyon dolar) karşılığında bölgede elektrik dağıtımından sorumlu olan Tohoku Electric Power şirketine satılacak.


 
Tabi hükümetin aldığı karar uyarınca Sustainergy, aynı zamanda tarımsal üretime de devam etmek zorunda. Şirket bu yükümlülüğü yerine getirmek içinse güneş panellerinin alt kısmında, güneş ışığına fazla ihtiyaç duymayan, orman kulağı mantarları yetiştirmeyi planlıyor. Bu sayede enerji üretilen tesislerde yıllık yaklaşık 40 ton orman kulağı mantarı üretilmesi bekleniyor. Japonya'da yaygın olarak tüketilen orman kulağı mantarlarının büyük bir kısmı Çin'den ithal ediliyor ve Sustainergy, planını başarıyla hayata geçirirse orman kulağı mantarının ithalatına gerek kalmayacak.



Miyagi bölgesinde kurulacak olan tesisler 1.2 milyar yen (11 milyon dolar) gibi yüksek enerji üretimi ve tarımsal katkı göz önünde bulundurulduğunda oldukça ucuz bir miktar ile tamamlanacak. Planın iyi gitmesi halinde Hitachi Capital'in katkısıyla çiftçilere paneller ve gerekli malzemeler temin edilebilecek hatta Hitachi Capital bir kamu hizmeti görevi üstlenerek gerekli malzemeleri ilk etapta herhangi bir ücret talep etmeksizin çiftçilere verebilecek. Daiwa House ise tesisin kurulum ve bakım işleminden sorumlu olacak.


Nüfus ve Tarım Politikasını Etkileyebilir

Mevzuattaki değişiklikten bu yana pek çok şirket benzer konseptler geliştirmeye çalışırken tarım arazilerinin iki yönlü(hem enerji hem ürün) katkı sağlaması aynı zamanda ülkedeki nüfus dağılımı ve tarım politikasını da değiştirebilir. Bazı tahminlere göre genç nüfusun kırsal kesimden şehirlere göç ettiği ve ülkedeki tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 10'unun boş kaldığı belirtiliyor. Çevre Bakanlığı boş arazilerin kullanılmasıyla birlikte yıllık 70.000 megawatt enerji üretilebileceğini ve böylece 20 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanabileceğini dile getiriyor.

https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Can-mushrooms-and-solar-power-fill-Japan-s-vacant-farmland Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
aynı projeyi ülkemizde de görmek istiyoruz ancak ne fayda ki beş yıl geriden takip ediyoruz avrupayı
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Jon SNOW 37 1 yıl
Türkiye'de olsaydı demeyin araplar tarım arazilerine beton döküyor
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Infinitum 1 yıl
Gıdalarının büyük kısmını ithal etmek zorunda kaldıklarını biliyorum, o yüzden tarım arazisi var mı araştırmamıştım, bu haber ilginç geldi.
Bir yandan bizim kadar arazileri olsa kim bilir ne yaparlar falan diyoruz da insan kafası genelde baskı altında çalışıp güzel çözümler üretir, Japonya da yıllardır böyle yaşıyor, belki de bu yüzden inovatif çözümler oradan çıkıyor. Diğer etmenleri de es geçmemek lazım elbette.
Hem enerji hem gıda eldesi, ne diyelim, bizim için şimdilik bön bön bakmaktan başka çare yok.
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javaprof 1 yıl
adamlar bizim 2 katı nüfusumuzla 4 te birimiz kadar ülkede yaşıyorlar boş tarım arazisi mi varmış.
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kemomando 1 yıl javaprof
Orijinalden alıntı: javaprof

adamlar bizim 2 katı nüfusumuzla 4 te birimiz kadar ülkede yaşıyorlar boş tarım arazisi mi varmış.

Türkiye :783.562 km²
Japonya:377.962 km²

Yüz ölçümü olarak 2 katından biraz fazlayız.

Japonya:127 milyon (2016)
Türkiye:79,51 milyon (2016)

Nüfusları bizim 2 katımız değil.1,6 katı kadar.

Sevgiler,Saygılar.
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eAkman 1 yıl
Hangi tarım arazilerini?
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