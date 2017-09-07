Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Böceklerin gözünden ilham alan güneş paneli

Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yeni nesil verimli ve dayanıklı güneş paneli oluşturmak için böceklerin gözündeki yapıyı temel alan bir form oluşturdu.
1 yıl
3,8b
1
5
Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Böceklerin gözünden ilham alan güneş paneli
 

Günümüzde silikon güneş panellerinin kullanımı giderek artsa da araştırmacılar güneş ışınları tutabilecek ve enerji sağlanabilecek farklı materyalleri de test etmeye devam ediyor zira güneş panellerinin yaygınlaşması malzemelerin ucuzluğuna ve elde edilen enerjinin verimliliğine bağlı. Araştırmacılar son dönemlerde silikon tabanlı ürünlere kıyasla çok daha verimli olduğu için perovskite isimli bileşiğe yönelse de bu bileşiğin son derece kırılgan ve kolay deforme olması perovskite tabanlı güneş panelleri konusunda endişe uyandırıyordu. Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ise bu endişeleri böceklerden ilham alarak aşmayı başardı.


Böceklerin Gözlerindekine Benzer Yapı 

Tuza benzeyen kristal bir forma sahip olan perovskite; ısıya, neme veya mekanik basınca maruz kaldığında kolayca bozulabiliyor. Laboratuvarlarında test ettikleri en kırılgan maddenin perovskite olduğunu dile getiren Stanford Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümündeki ekip bu kırılganlık sorununu ortadan kaldırmak için böceklerin gözlerine benzer bir yapı oluşturdu. Yüzlerce küçük parçadan oluşan böcek gözlerinden ilham aldıklarını dile getiren araştırmanın lideri Reinhold Dauskardt, böceklerin gözlerinin yapısal çerçeveye sahip bir petek şeklinde olduğunu ve bu küçük petek kalıplarından birisinin çalışmaması halinde diğerlerinin çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Bu yapı üzerinden hareket eden ekip, her biri sadece 500 mikron(0,02 inç) genişliğinde altıgen biçimli iskeleler oluşturarak bu iskelelerin iç kısmına perovskite mikrohücreleri yerleştirdi ve her bir mikrohücrenin dışında korunaklı bir yapıya sahip olduğu güneş paneli oluşturdu. Ekip iskeleleri oluşturmak için de mikroelektronik endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ve oldukça ucuz olan epoksi reçinesini kullandı. Böylece ortaya çıkan güneş paneli mekanik zorlamalara karşı dirençli ve kırılmalara çok daha dayanıklı bir hale gelirken aynı zamanda hazırlama maliyeti de düşük bir panel oluşturuldu.


Fiziksel dayanıklılıkla birlikte oluşturulan panelin sıcaklığa ve neme olan dayanıklılığını da ölçmek isteyen ekip, dışı iskele ile çevrili perovskite hücrelerini altı hafta boyunca 85°C ve % 85 nispi nem sıcaklığına maruz bıraktı. Bu süre boyunca hücreler yüksek oranlarda elektrik üretmeye devam etti. Geliştirilen yeni teknoloji için geçici bir patent hazırlayan araştırmacılar, verimliliği arttırmak için yeni yöntemler aramaya devam ediyor.

https://energy.stanford.edu/news/insect-eyes-inspire-new-solar-cell-design Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
WarSaw 1 yıl en beğenilen
Ne böcekmiş arkadaş yıl 2013 Erdi Özüağ'ın hawaii turundaki taktığı Rayban gözlüklerinde ortak ilham kaynağı :))
forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parola_18 1 yıl
Alllah c.c tüm ilmi bizlere doga yoluyla vermiş ama bilene araştırana görene
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cocainbar 1 yıl
Deve sidiginden de ilham bekliyoruz. En olmadi hosaftan bir ilham gelir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PrestigeMan 1 yıl
cocainbar

Deve sidiginden de ilham bekliyoruz. En olmadi hosaftan bir ilham gelir.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parola_18 1 yıl
Alllah c.c tüm ilmi bizlere doga yoluyla vermiş ama bilene araştırana görene
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 1 yıl en beğenilen
Ne böcekmiş arkadaş yıl 2013 Erdi Özüağ'ın hawaii turundaki taktığı Rayban gözlüklerinde ortak ilham kaynağı :))
forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yaki83 1 yıl
Agaclardan ilham alanda vardi sanirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Cortana'nın Android sürümü güncellendi 1 yıl Rusya, Türkiye’ye S-400 füzelerini vermeyecek iddiası 1 yıl BMW, dört kapılı sedan bir "i" modeli üzerinde çalışıyor 1 yıl iPhone 8'in gecikmesi durumunda kullanıcılar başka telefonlara yönelebilir 1 yıl ABD'de dev siber saldırı: 143 milyon kişinin bilgileri sızdırıldı 1 yıl Su bazlı bataryalar daha güvenli olacak 1 yıl Geroge Orwell'ın "Hayvan Çiftliği" adlı eseri video oyunu oluyor 1 yıl Beyin sarsıntıları akıllı telefonla teşhis edilebilecek 1 yıl iPhone 8 üretimi sıkıntıda, Apple hisseleri düşüşte 1 yıl MSI yeni Titan oyuncu dizüstü modelini duyurdu 1 yıl "The Walking Dead Season One" Steam anahtarı bedava 1 yıl Game of Thrones'un 7. sezonu 1 milyar korsan izlenmeye ulaştı 1 yıl Meizu sektörün ilk gerçek çerçevesiz telefonuna imza atabilir 1 yıl Çalışırken görüntülenen Huawei Mate 10 Pro tasarımıyla beğeni topladı 1 yıl Bir süreliğine Apple geliştirici adresiniz Rusya çıkabilir 1 yıl Japonya tarım arazilerini mantar ve güneş enerjisi ile değerlendirecek 1 yıl Xiaomi, Mi Mix 2'nin yanında başka bir cihazını daha tanıtabilir 1 yıl Instagram hikayeleri Facebook'ta da paylaşılabilecek 1 yıl Huawei ilk kez Apple’ı geride bıraktı 1 yıl MSI Infinite A incelemesi "Tempered Glass panelli, hazır oyuncu sistemi" 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Böceklerin gözünden ilham alan güneş paneli Sonraki HTC çok yakında Google çatısı altına girebilir 1 yıl Fujifilm'den yeni aynasız fotoğraf makinesi: X-E3 1 yıl AMD'den oyuncuları kızdıran paylaşım 1 yıl ABD'li traktör üreticisi, tarımda yapay zekadan faydalanmak istiyor 1 yıl Jaguar Land Rover'da, elektrikli otomobiller kulübüne katılıyor 1 yıl Rusya ABD seçimlerinde Facebook'a 100.000$ değerinde reklam verdi 1 yıl IBM ve MIT'den yapay zeka ortaklığı 1 yıl Alexa, Siri ve diğer sesli asistanlarda siber saldırı riski 1 yıl WhatsApp, işletmeler için yeni araçlar üzerinde çalışıyor 1 yıl PC oyunculuğu yükselişini sürdürüyor 1 yıl Logitech’den çok hızlı ve uzun ömürlü oyuncu faresi 1 yıl Google Fotoğraflar'a veri dostu önbellek özelliği geldi 1 yıl Logitech’den yeni trackball teknolojisi 1 yıl Tek pedala sahip E-Pedal teknolojili, 2018 Nissan Leaf 1 yıl Suicide Squad 2'yi yazıp yönetecek isim belli oldu 1 yıl James Bond artık Apple için çalışacak 1 yıl AMD yetkilisi Zen 2 hakkında konuştu: Ryzen olabilecek en kötü senaryoydu 1 yıl Eski dizüstünüzü şahlandırın "Ekran kartı takma rehberi" 1 yıl Intel 1 milyar euroluk cezadan kurtuldu 1 yıl Windows 10 S'ten Windows 10 Pro'ya ücretsiz geçiş süresi uzatıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim