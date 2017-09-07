Böceklerin gözünden ilham alan güneş paneli

Günümüzde silikon güneş panellerinin kullanımı giderek artsa da araştırmacılar güneş ışınları tutabilecek ve enerji sağlanabilecek farklı materyalleri de test etmeye devam ediyor zira güneş panellerinin yaygınlaşması malzemelerin ucuzluğuna ve elde edilen enerjinin verimliliğine bağlı. Araştırmacılar son dönemlerde silikon tabanlı ürünlere kıyasla çok daha verimli olduğu için perovskite isimli bileşiğe yönelse de bu bileşiğin son derece kırılgan ve kolay deforme olması perovskite tabanlı güneş panelleri konusunda endişe uyandırıyordu. Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ise bu endişeleri böceklerden ilham alarak aşmayı başardı.





Böceklerin Gözlerindekine Benzer Yapı

Tuza benzeyen kristal bir forma sahip olan perovskite; ısıya, neme veya mekanik basınca maruz kaldığında kolayca bozulabiliyor. Laboratuvarlarında test ettikleri en kırılgan maddenin perovskite olduğunu dile getiren Stanford Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümündeki ekip bu kırılganlık sorununu ortadan kaldırmak için böceklerin gözlerine benzer bir yapı oluşturdu. Yüzlerce küçük parçadan oluşan böcek gözlerinden ilham aldıklarını dile getiren araştırmanın lideri Reinhold Dauskardt, böceklerin gözlerinin yapısal çerçeveye sahip bir petek şeklinde olduğunu ve bu küçük petek kalıplarından birisinin çalışmaması halinde diğerlerinin çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Bu yapı üzerinden hareket eden ekip, her biri sadece 500 mikron(0,02 inç) genişliğinde altıgen biçimli iskeleler oluşturarak bu iskelelerin iç kısmına perovskite mikrohücreleri yerleştirdi ve her bir mikrohücrenin dışında korunaklı bir yapıya sahip olduğu güneş paneli oluşturdu. Ekip iskeleleri oluşturmak için de mikroelektronik endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ve oldukça ucuz olan epoksi reçinesini kullandı. Böylece ortaya çıkan güneş paneli mekanik zorlamalara karşı dirençli ve kırılmalara çok daha dayanıklı bir hale gelirken aynı zamanda hazırlama maliyeti de düşük bir panel oluşturuldu.





Fiziksel dayanıklılıkla birlikte oluşturulan panelin sıcaklığa ve neme olan dayanıklılığını da ölçmek isteyen ekip, dışı iskele ile çevrili perovskite hücrelerini altı hafta boyunca 85 °C ve % 85 nispi nem sıcaklığına maruz bıraktı. Bu süre boyunca hücreler yüksek oranlarda elektrik üretmeye devam etti. Geliştirilen yeni teknoloji için geçici bir patent hazırlayan araştırmacılar, verimliliği arttırmak için yeni yöntemler aramaya devam ediyor.

https://energy.stanford.edu/news/insect-eyes-inspire-new-solar-cell-design