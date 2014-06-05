Japonya'da PSP üretimi duruyor

Haber Editörü
Bu yıl itibariyle PSP üretimine son vereceğini açıklayan Sony, ABD'de başladığı üretimi durdurma işlemine Japonya'da devam ediyor.
Sony tarafından yapılan açıklamada Haziran sonu itibariyle PSP üretiminin sona ereceği açıklandı. Ocak ayında ise ABD'de sevkiyatların durdurulması kararlaştırılmıştı.
Sony kullanıcıların PS Vita'ya yönelmesi için süreç boyunca ülkede pek çok ilgi çekici kampanyaya imza atacak. İndirimler, avantaj paketleri ve diğer dijital promosyonlar kampanya içerisinde yer alacak. Ayrıca kullanıcıların sahip olduğu PSP oyunları ve UMD kopyaları da PS Vita cihazına indirilebilecek.
Sony son olarak yıl sonunda Avrupa'da PSP üretimini durduracak ve böylelikle PS Vita'ya geçiş süreci tamamlanmış olacak. Sony daha çok kaynağını PS Vita cihazına aktarmak istiyor.
Aralık 2004 yılında konsol pazarına adım atan PSP bugüne kadar 80 milyondan fazla satış yapmıştı. UMD adı verilen diskler ile oyun oynayabildiğiniz cihaz daha sonra gayri resmi yollardan kırılmış ve hafıza kartı üzerinden kopya oyun yükleyerek oynamak mümkün hale gelmişti.
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çok problem değil o yüzden
vita güzel cihaz ama gereksiz pahalı.. ps3 fiyatında oyunları var.. ayrıca oyun çeşitliliğinde psp'ye yaklaşamaz bile, çok az sayıda oyun var
psp'nin daha gideri var.. değerini bilene
akıllı telefonlar olumsuz etkilemiş olabilir.. ayrıyetten yanında bir konsol taşımana gerek kalmıyor.. ama telefondaki oyunlarla (bir kaçı istisna) kaç tane adam akıllı oyun var..
mesela kendi adıma düşünüyorum, tekken, mortal kombat, god of war telefonda yok
ayrıca dokunmatik ekranda oyuna tam olarak hakim olamıyorsun.. tuşlarla oynamak her zaman en iyisidir.. ekrana parmaklarını koyacan diye görüntünün neredeyse yarısnın parmakların kaplıyor zaten
Fakat şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, bu devirden sonra taşınabilir oyun konsolları pek tutmaz çünkü telefonlar birebir olmasada hemen hemen aynı işi görüyor.
Bir cepte telefon varken 2. ye neden kocaman bu cihazları taşıyım ki... Sony bence bazı yeni xperia modellerine psp vita oyunlarını donanımsal çalıştırabilme özelliği de eklesin harici
çıkartılabilir gamepad tuştakımı ile. O zaman günümüz için çok mantıklı bir hamle olabilir.