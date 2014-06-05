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Japonya'da PSP üretimi duruyor

4 yıl
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28
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Japonya'da PSP üretimi duruyor

Bu yıl itibariyle PSP üretimine son vereceğini açıklayan Sony, ABD'de başladığı üretimi durdurma işlemine Japonya'da devam ediyor. 

Sony tarafından yapılan açıklamada Haziran sonu itibariyle PSP üretiminin sona ereceği açıklandı. Ocak ayında ise ABD'de sevkiyatların durdurulması kararlaştırılmıştı.

Sony kullanıcıların PS Vita'ya yönelmesi için süreç boyunca ülkede pek çok ilgi çekici kampanyaya imza atacak. İndirimler, avantaj paketleri ve diğer dijital promosyonlar kampanya içerisinde yer alacak. Ayrıca kullanıcıların sahip olduğu PSP oyunları ve UMD kopyaları da PS Vita cihazına indirilebilecek. 

Sony son olarak yıl sonunda Avrupa'da PSP üretimini durduracak ve böylelikle PS Vita'ya geçiş süreci tamamlanmış olacak. Sony daha çok kaynağını PS Vita cihazına aktarmak istiyor.

Aralık 2004 yılında konsol pazarına adım atan PSP bugüne kadar 80 milyondan fazla satış yapmıştı. UMD adı verilen diskler ile oyun oynayabildiğiniz cihaz daha sonra gayri resmi yollardan kırılmış ve hafıza kartı üzerinden kopya oyun yükleyerek oynamak mümkün hale gelmişti. 

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WolF-EyE 4 yıl en beğenilen
üretimi durabilir çokda önemli değil.. her çıkan oyunu çıkar çıkmaz alıp bitirip sıkıldıysan tamam.. ama şu an arşivimde onlarca oyun bitirilmeyi bekliyor ve bazı demirbaş oyunları tekrar tekrar bitirsemde yine sıkılmıyorum

çok problem değil o yüzden

vita güzel cihaz ama gereksiz pahalı.. ps3 fiyatında oyunları var.. ayrıca oyun çeşitliliğinde psp'ye yaklaşamaz bile, çok az sayıda oyun var

psp'nin daha gideri var.. değerini bilene

akıllı telefonlar olumsuz etkilemiş olabilir.. ayrıyetten yanında bir konsol taşımana gerek kalmıyor.. ama telefondaki oyunlarla (bir kaçı istisna) kaç tane adam akıllı oyun var..

mesela kendi adıma düşünüyorum, tekken, mortal kombat, god of war telefonda yok

ayrıca dokunmatik ekranda oyuna tam olarak hakim olamıyorsun.. tuşlarla oynamak her zaman en iyisidir.. ekrana parmaklarını koyacan diye görüntünün neredeyse yarısnın parmakların kaplıyor zaten

üretimi durabilir çokda önemli değil.. her çıkan oyunu çıkar çıkmaz alıp bitirip sıkıldıysan tamam.. ama şu an arşivimde onlarca oyun bitirilmeyi bekliyor ve b...
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Connor.Kenway 4 yıl
Telefon oyunlarıyla psp oyunları karşılaştırılırmı hiç? God of war'dan, patapon'dan, mgs'den aldığım tadı bana hangi telefon oyunu vere bilir söylermisin?
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Umutcan 4 yıl
Android ve ios oyunları psp oyunlarıyla kalite ve içerik açısından kesinlikle yarışamaz, mobilde konsol kalitesinde rastlayabildiğim çok az oyun var.
Fakat şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, bu devirden sonra taşınabilir oyun konsolları pek tutmaz çünkü telefonlar birebir olmasada hemen hemen aynı işi görüyor.
Bir cepte telefon varken 2. ye neden kocaman bu cihazları taşıyım ki... Sony bence bazı yeni xperia modellerine psp vita oyunlarını donanımsal çalıştırabilme özelliği de eklesin harici
çıkartılabilir gamepad tuştakımı ile. O zaman günümüz için çok mantıklı bir hamle olabilir.
Android ve ios oyunları psp oyunlarıyla kalite ve içerik açısından kesinlikle yarışamaz, mobilde konsol kalitesinde rastlayabildiğim çok az oyun var.Faka...
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Neither 4 yıl
Biraz gec bitirdiler ama en azından güç olmadı. Haydi sony Smart Phone'lara
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Technotronic 4 yıl
Telefonla oyun mu oynanır dokunmatik ekranda dogru dürüst oyun oynadığımı hatırlamam, psp ve vita nın Analog tuşlarının verdiği oyun zevkini dokunmatik telefonlar asla vermez
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Zenci Forvet 4 yıl
İlk çıktığı zamanı dün gibi hatırlıyorum. Vay be.
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Akhenaton. 4 yıl Zenci Forvet
ne cabuk geçti yıllar
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WolF-EyE 4 yıl Zenci Forvet
Zenci Forvet

İlk çıktığı zamanı dün gibi hatırlıyorum. Vay be.

ilk çıktığı zaman amerikadaydım..bi keresinde benim yaşlarımda (biraz daha küçük) bi çocuk elinde fight night round 3 oynuyor, gittim yanına, dedim fight night 'mı bu.. bi evet diyişi vardı havasından geçilmiyodu hırbonun :)))

reklamlarını da dün gibi hatırlıyorum.. uçakta bi eleman psp oynuyor.. yanına başka biri oturuyor sürekli adamı rahatsız ediyor, şuraya atla şuraya git diye.. en sonunda "dude, get your own" diye yazı çıkıyordu :)) hakikaten çok çabuk geçmiş zaman
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okan_cehapelioglu 4 yıl
şundan bulsam bitanede ben alcam
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bkaakco 4 yıl
"UMD adı verilen diskler ile oyun oynayabildiğiniz cihaz daha sonra gayri resmi yollardan kırılmış ve hafıza kartı üzerinden kopya oyun yükleyerek oynamak mümkün hale gelmişti. "

Yok resmi olsaydı.
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cübbeli gandalf 4 yıl
PSP nin verdiği zevk tablet ve telefon de olmuyor olmaz da
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__Nikolaus__ 4 yıl
Gercekten gereksiz. Evimde ps4 kullanırım dısarıda telefonun yanında psp koyacak alanım yok.

Canta ile gezen erkekler kullanabilir ya da sürekli seyahat edenler.
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pofpor01 4 yıl
Yorumlara bakıyorum da memnun olmayan ne çok insan varmış. Arkadaşlar yapmayın yahu biraz elinizdekilerle yetinmesini bilin. Ben PSP sayesinde yatağımda film izleme keyfini yaşadım. Oyunlardan anlayan için gayette tatmin edici bir cihazdı. Hala da arada sırada çıkarıp oynarım. Nintendo DS'e göre çok satmamış olabilir ama DS'nin tadı farklıydı PSP'nin tadı farklı. Vakit geç değil, maddi sıkıntınız yoksa ikisini de alıp kullanın. Sonuçta biri lahmacun diğeri kebap...
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mcankb 4 yıl
su xperialara psp lerin özelliklerini eklese manyak olur.
Su saga ve sol tarafa tus eklenicek oyun kolu olcak aksesuar yapsalar muthiş olur
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OldGamers86 4 yıl
Umarım oyun yelpazesini geliştirirler. Yoksa bununla psvita'ya kimseyi çekemezler.
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OgrenciPasosu 4 yıl
Hayatımda harcadığıma en çok acıdığım para şu saçma salak cihaza verdiğim paraydı. İyi oldu gebersin.
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Nam[A]sTe 4 yıl OgrenciPasosu
OgrenciPasosu
Hayatımda harcadığıma en çok acıdığım para şu saçma salak cihaza verdiğim paraydı. İyi oldu gebersin.

:))) Şakaysa hiç komik değil fakat ciddiyse gerçekten çok komik!!!
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GoldPunch 4 yıl OgrenciPasosu
OgrenciPasosu

İyi oldu gebersin.

Sakin...
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Elsa 4 yıl
Akıllı telefonlar PSP ve geleceğini bitirdi
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