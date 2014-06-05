Japonya'da PSP üretimi duruyor





Bu yıl itibariyle PSP üretimine son vereceğini açıklayan Sony, ABD'de başladığı üretimi durdurma işlemine Japonya'da devam ediyor.





Sony tarafından yapılan açıklamada Haziran sonu itibariyle PSP üretiminin sona ereceği açıklandı. Ocak ayında ise ABD'de sevkiyatların durdurulması kararlaştırılmıştı.





Sony kullanıcıların PS Vita'ya yönelmesi için süreç boyunca ülkede pek çok ilgi çekici kampanyaya imza atacak. İndirimler, avantaj paketleri ve diğer dijital promosyonlar kampanya içerisinde yer alacak. Ayrıca kullanıcıların sahip olduğu PSP oyunları ve UMD kopyaları da PS Vita cihazına indirilebilecek.





Sony son olarak yıl sonunda Avrupa'da PSP üretimini durduracak ve böylelikle PS Vita'ya geçiş süreci tamamlanmış olacak. Sony daha çok kaynağını PS Vita cihazına aktarmak istiyor.





Aralık 2004 yılında konsol pazarına adım atan PSP bugüne kadar 80 milyondan fazla satış yapmıştı. UMD adı verilen diskler ile oyun oynayabildiğiniz cihaz daha sonra gayri resmi yollardan kırılmış ve hafıza kartı üzerinden kopya oyun yükleyerek oynamak mümkün hale gelmişti.