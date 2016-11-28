Japonya'da gündem siber saldırılar: Ülke saldırılara karşı savunmasız mı?

İşin Aslı Söylendiği Gibi Değil
Ancak bahsi geçen saldırının peşini bırakmayan Japonya merkezli haber ajansı Kyodo News bahsi geçen olayın detaylarına değinerek hackerların herhangi bir göze batan iz bırakmadığını ve oluşan hasarın net olmadığını bildirdi. Ayrıca hackerların ordu üslerine bağlı olan Japonya Askeri Tıp Okulu ve Ulusal Savunma Akademisi’ndeki bilgisayarlardan sisteme izinsiz girdiği söyleniyor.
2011 yılında da Mitsubishi Heavy Industries Ltd, ülkenin savunma teknolojileri üzerinde siber saldırı yapıldığını iddia etmişti. 2013’te ise ülkenin füze savunma sistemiyle ilgili izinsiz bilgi paylaştığı öne sürülen bir deniz harp subayı tutuklanmıştı. Güvenlik uzmanı Jack Midgley, bu sene başında Japonya’nın siber saldırılara dayanıksız olan 5 asya-pasifik ülkesinden biri olduğunu yazmıştı. Dünyadaki diğer ülkelerin aktif defans olarak adlandırılan, kendi sistemlerine sürekli olarak saldırıp açıklarını kapatmaya yarayan sistemi bünyesine kattığını ve Japonya’nın da benzer bir sistemin edinmesi gerektiğini de notlarına ekledi.
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-28/japan-probes-report-of-state-backed-cyber-attack-on-military Yorum Yaz Paylaş Tweetle