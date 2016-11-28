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Japonya'da gündem siber saldırılar: Ülke saldırılara karşı savunmasız mı?

Siber saldırılara karşı dayanıksız olduğu iddia edilen Japonya; eylül ayında ülkenin ordu ağına siber saldırı yapıldığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.
2 yıl
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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Japonya Savunma Bakanı bu pazartesi, eylül ayında ülkenin ordu bilişim ağına yapılan siber saldırının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İddia edilen haberin hükümetle alakalı kişilerin yaptığı düşünülüyor. Bakanlıktaki kamu bilgilendirme görevlisi haberin asılsız olduğunu ve bu tarz olayların devlet kanadında açıklanmasının hükümet için saldırılarla baş etmesi adına yanlış olduğunu söyledi.

İşin Aslı Söylendiği Gibi Değil 

Ancak bahsi geçen saldırının peşini bırakmayan Japonya merkezli haber ajansı Kyodo News bahsi geçen olayın detaylarına değinerek hackerların herhangi bir göze batan iz bırakmadığını ve oluşan hasarın net olmadığını bildirdi. Ayrıca hackerların ordu üslerine bağlı olan Japonya Askeri  Tıp Okulu ve Ulusal Savunma Akademisi’ndeki bilgisayarlardan sisteme izinsiz girdiği söyleniyor.

2011 yılında da Mitsubishi Heavy Industries Ltd, ülkenin savunma teknolojileri üzerinde siber saldırı yapıldığını iddia etmişti. 2013’te ise ülkenin füze savunma sistemiyle ilgili izinsiz bilgi paylaştığı öne sürülen bir deniz harp subayı tutuklanmıştı. Güvenlik uzmanı Jack Midgley, bu sene başında Japonya’nın siber saldırılara dayanıksız olan 5 asya-pasifik ülkesinden biri olduğunu yazmıştı. Dünyadaki diğer ülkelerin aktif defans olarak adlandırılan, kendi sistemlerine sürekli olarak saldırıp açıklarını kapatmaya yarayan sistemi bünyesine kattığını ve Japonya’nın da benzer bir sistemin edinmesi gerektiğini de notlarına ekledi.

Anlaşılan o ki hem Japon medyası hem de ülke içindeki unsurlar, Japonya'nın siber saldırılara karşı pek de yeterli alt yapıya sahip olmadığı endişesi taşıyor. Ortaya çıkan sızıntılar bu durumu doğrular nitelikte. Ülkemizde de zaman zaman konuşulan bu konular, global ölçekte ülkelerin gündemini yoğun olarak meşgul etmeye devam edeceğe benziyor. 
 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-28/japan-probes-report-of-state-backed-cyber-attack-on-military Yorum Yaz
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comarsavar 2 yıl en beğenilen
sonu gov.tr ile biten bilmem kaç tane bakanlığın sitelerinden aklınıza gelenleri açıp tek tek bakın tasarımıyla eleştirdiğimiz donanımhaber.com bile o sitelerden sonra çok daha modern gözüküyor.
sonu gov.tr ile biten bilmem kaç tane bakanlığın sitelerinden aklınıza gelenleri açıp tek tek bakın tasarımıyla eleştirdiğimiz donanımhaber.com bile o sitelerde...
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RaptorFX 2 yıl
Japonların öncelikle abd sömürgeliğinden kurtulmaları dileğiyle.
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comarsavar 2 yıl en beğenilen
sonu gov.tr ile biten bilmem kaç tane bakanlığın sitelerinden aklınıza gelenleri açıp tek tek bakın tasarımıyla eleştirdiğimiz donanımhaber.com bile o sitelerden sonra çok daha modern gözüküyor.
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adamcan123 2 yıl
Japonya bile böyleyse bize adam gibi bi saldırı olsa ülke çökecek desene.
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