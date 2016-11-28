Japonya'da gündem siber saldırılar: Ülke saldırılara karşı savunmasız mı?

Japonya Savunma Bakanı bu pazartesi, eylül ayında ülkenin ordu bilişim ağına yapılan siber saldırının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İddia edilen haberin hükümetle alakalı kişilerin yaptığı düşünülüyor. Bakanlıktaki kamu bilgilendirme görevlisi haberin asılsız olduğunu ve bu tarz olayların devlet kanadında açıklanmasının hükümet için saldırılarla baş etmesi adına yanlış olduğunu söyledi.

İşin Aslı Söylendiği Gibi Değil

Ancak bahsi geçen saldırının peşini bırakmayan Japonya merkezli haber ajansı Kyodo News bahsi geçen olayın detaylarına değinerek hackerların herhangi bir göze batan iz bırakmadığını ve oluşan hasarın net olmadığını bildirdi. Ayrıca hackerların ordu üslerine bağlı olan Japonya Askeri Tıp Okulu ve Ulusal Savunma Akademisi’ndeki bilgisayarlardan sisteme izinsiz girdiği söyleniyor.

2011 yılında da Mitsubishi Heavy Industries Ltd, ülkenin savunma teknolojileri üzerinde siber saldırı yapıldığını iddia etmişti. 2013’te ise ülkenin füze savunma sistemiyle ilgili izinsiz bilgi paylaştığı öne sürülen bir deniz harp subayı tutuklanmıştı. Güvenlik uzmanı Jack Midgley, bu sene başında Japonya’nın siber saldırılara dayanıksız olan 5 asya-pasifik ülkesinden biri olduğunu yazmıştı. Dünyadaki diğer ülkelerin aktif defans olarak adlandırılan, kendi sistemlerine sürekli olarak saldırıp açıklarını kapatmaya yarayan sistemi bünyesine kattığını ve Japonya’nın da benzer bir sistemin edinmesi gerektiğini de notlarına ekledi.

Anlaşılan o ki hem Japon medyası hem de ülke içindeki unsurlar, Japonya'nın siber saldırılara karşı pek de yeterli alt yapıya sahip olmadığı endişesi taşıyor. Ortaya çıkan sızıntılar bu durumu doğrular nitelikte. Ülkemizde de zaman zaman konuşulan bu konular, global ölçekte ülkelerin gündemini yoğun olarak meşgul etmeye devam edeceğe benziyor.