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Japonya'da ki yer altı bisiklet parkı kaybolma endişesini tarih ediyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,7b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Japonya'da ki yer altı bisiklet parkı kaybolma endişesini tarih ediyor
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Ülkemizde malesef hala yaygın bir ulaşım aracı olarak kullanılmasa da diğer bazı ülkelerde bisikletler en yaygın ulaşım araçlarından biri olarak kullanılıyor. Ulaşımın maliyetsiz olması ve insan sağlığına da pozitif yönde etki bırakması kısa mesafe ulaşım sağlayacak insanları bu alternatif çözüme yönlendiriyor. Ancak bisikletlerin bolca bulunduğu ülkelerde de park sorunları veya kayıp bisiklet problemleri yaşanıyor olacak ki Japonlar yeni yer altı bisiklet parkı ile problemi çözmeyi tercih etmiş.
Japonya'da ki bu yeni bisiklet parkı yerin altına inşa ediliyor ve tamamen metalden oluşuyor. Bisikletinizi uygun konuma getirdiğinizde kartınızı okutarak sistemin çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Bisikleti ön tekerleğinden tutarak içeri çeken robot kol içerideki asansör sistemine taşıyor, daha sonra size ayrılmış bölüme indirerek tekrar robot kol yardımı ile yerine itiliyor. Göze çok hoş görünen ve füturistik bir hava yakalayan bu yeni bisiklet parkı 204 bisiklet kapasiteli ve 13 saniye gibi kısa bir sürede bir bisikleti park edebiliyor. Giken Seisakusho adında bir mühendislik şirketinin geliştirdiği çözümde aylık bir park alanı kiralama ücreti ise yaklaşık 15 dolar.


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The World is Yours... 4 yıl
Biz de cami yapiyoruz beyler öyle demeyin.

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ø 4 yıl
Ben bisikletle işe giderken down hill yapar gibi 10 kere ölümden dönüyorum, adamlar bisiklete nasılda önem veriyor.
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doctor_bey 4 yıl
Bursa'da Inegöl diye bir ilçe var bilen bilir, buraya ondan lazım bir tane; heryer bisiklet kaynıyor!
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jindai 4 yıl
Helal olsun demekten başka bir sey gelmiyor elden
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Her Şeye Muhalefet 4 yıl
Ben bisiklet yolunu yer altına yaptılar sandım bir an.. Abiler, ablalar şikayetinizi daha yararlı olması için bulunduğunuz belediyeye bildirebilirsiniz.
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Assassin22_ 4 yıl
Her faydalı şeyde olduğu gibi bisiklet kullanımında da çok geriyiz. Bırakın bisiklet kullananları, bisiklet yollarını bile hazmedemiyorlar ülkemizde. Bakırköy sahildeki bisiklet yolunu yaz aylarında otoparka çeviriyorlar. Profesyonel bisikletçilere trafikte yapmadıklarını bırakmıyorlar.

Japonlara bu konuda da helal olsun diyorum.
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Arka Destroyer 4 yıl
Yolda bisiklet sürüyoruz diye dövmeye kalkışıyorlar
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V4LKyR 4 yıl
Disk frenli bisikletler oldukça güzel. Gövdesini de tungsten karbürden yaparsak, indesktraktıbıl olur.
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erkurt02 4 yıl
Bize bu kafalardan lazım gerici değil
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Elsa 4 yıl
Pahalı sanki zaten ucuz diye biniyorlar
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Captain_Ivy 4 yıl
Ya hasta mısınız? Herkes Türkiye yi gömmüş hemen. Nüfuslarımız, gelir düzeylerimiz aynı mı? Japonyada mecburen kullanıyorlar o bisikletleri. Bizim ülkemizdeki durum bunu gerektirmiyo ki? Al bi araba 40-50 bine, öde borcunu da 3-4 sene tamamdır. Hem bi kere rahatımıza düşkün insanlarız, kim uğraşır biskiletle
3 Yanıt Yanıtla
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Arkadaşım O Eli Bi İndir! 4 yıl Captain_Ivy
Aazam

Ya hasta mısınız? Herkes Türkiye yi gömmüş hemen. Nüfuslarımız, gelir düzeylerimiz aynı mı? Japonyada mecburen kullanıyorlar o bisikletleri. Bizim ülkemizdeki durum bunu gerektirmiyo ki? Al bi araba 40-50 bine, öde borcunu da 3-4 sene tamamdır. Hem bi kere rahatımıza düşkün insanlarız, kim uğraşır biskiletle


bu kafanın aynısından istiyorum
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umut_baris 4 yıl Captain_Ivy
Aazam

Ya hasta mısınız? Herkes Türkiye yi gömmüş hemen. Nüfuslarımız, gelir düzeylerimiz aynı mı? Japonyada mecburen kullanıyorlar o bisikletleri. Bizim ülkemizdeki durum bunu gerektirmiyo ki? Al bi araba 40-50 bine, öde borcunu da 3-4 sene tamamdır. Hem bi kere rahatımıza düşkün insanlarız, kim uğraşır biskiletle


Sonra doktora kalp krizinden gidersen korkarak yaşamaya başlarsın artık.

Bakkala bile arabayla giden yaşam formları var.
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Shadzzo 4 yıl Captain_Ivy
Aazam

Ya hasta mısınız? Herkes Türkiye yi gömmüş hemen. Nüfuslarımız, gelir düzeylerimiz aynı mı? Japonyada mecburen kullanıyorlar o bisikletleri. Bizim ülkemizdeki durum bunu gerektirmiyo ki? Al bi araba 40-50 bine, öde borcunu da 3-4 sene tamamdır. Hem bi kere rahatımıza düşkün insanlarız, kim uğraşır biskiletle


.
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9unkarekoku 4 yıl
Çok güzel olmuş, adamlar yine teknolojiyi konuşturmuşlar :)
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