Japonya'da ki yer altı bisiklet parkı kaybolma endişesini tarih ediyor

Ülkemizde malesef hala yaygın bir ulaşım aracı olarak kullanılmasa da diğer bazı ülkelerde bisikletler en yaygın ulaşım araçlarından biri olarak kullanılıyor. Ulaşımın maliyetsiz olması ve insan sağlığına da pozitif yönde etki bırakması kısa mesafe ulaşım sağlayacak insanları bu alternatif çözüme yönlendiriyor. Ancak bisikletlerin bolca bulunduğu ülkelerde de park sorunları veya kayıp bisiklet problemleri yaşanıyor olacak ki Japonlar yeni yer altı bisiklet parkı ile problemi çözmeyi tercih etmiş.

Japonya'da ki bu yeni bisiklet parkı yerin altına inşa ediliyor ve tamamen metalden oluşuyor. Bisikletinizi uygun konuma getirdiğinizde kartınızı okutarak sistemin çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Bisikleti ön tekerleğinden tutarak içeri çeken robot kol içerideki asansör sistemine taşıyor, daha sonra size ayrılmış bölüme indirerek tekrar robot kol yardımı ile yerine itiliyor. Göze çok hoş görünen ve füturistik bir hava yakalayan bu yeni bisiklet parkı 204 bisiklet kapasiteli ve 13 saniye gibi kısa bir sürede bir bisikleti park edebiliyor. Giken Seisakusho adında bir mühendislik şirketinin geliştirdiği çözümde aylık bir park alanı kiralama ücreti ise yaklaşık 15 dolar.



