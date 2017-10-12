Japonya'nın yeni GPS uydusu sürücüsüz araçlara yön verecek

ABD'nin yaklaşık 10 metreye kadar doğru konum belirleyen GPS sistemini kullanmak yerine kendi GPS uydularıyla birkaç santimetreye yüksek doğrulukta konum belirlemeyi planlayan Japonya, amacına giderek yaklaşıyor. 2002 yılında Japon hükümetinin ortaya attığı Japon GPS ağı projesi olan Quasi-Zenith Uydu Sistemi(QZSS)'ni hayata geçirmeye hazırlanan Japonlar, ilki 2010 yılında fırlatılan Michibiki uydusunun dördüncüsünü(aynı zamanda sonuncusu) salı günü başarıyla fırlattılar. Böylece toplam maliyeti 526 milyon dolar olan projede sona yaklaşıldı.





Otonom Araçlara Destek

Japonya'da engebeli bölgelerde ve gökdelenlerin yoğun olduğu alanlarda sinyallerin kesintiye uğraması GPS sistemlerindeki konumun doğruluğunu önemli ölçüde etkiliyordu. QZSS projesi kapsamında dört adet uydunun önümüzdeki yıldan itibaren birlikte çalışarak oluşturacağı Japon GPS sistemi ise sadece birkaç santimetre hata ile konum doğruluğu sunacak. Tabi böylesine düşük bir hata payına sahip GPS sisteminin ilk olarak otonom araçlara destek sağlayacak şekilde kullanılması bekleniyor. Ayrıca akıllı tarım aletleri de yüksek konum doğruluğundan faydalanarak ülkedeki tarım faaliyetlerinin kalitesini artıracak.





Yerel bir uydu sistemine geçmenin bir diğer katkısı da Japonya'nın bu hamleyle birlikte ABD uydularına olan bağımlılığı büyük ölçüde ortadan kalkmış olacak. Ülkenin nihai amacının 2023 yılına kadar 3 adet daha Michibiki uydusu fırlatarak uydu konusunda tamamen bağımsız bir hale gelmek olduğu belirtiliyor. Henüz bu konuda kesin bir açıklama ya da talep ortaya atılmadı ancak bağımsız ve yüksek doğruluğa sahip bir uydu ağının Japon ordusu tarafından da kullanılabileceği düşünülüyor. Son zamanlarda giderek artan Kuzey Kore tehditlerine karşılık Japon ordusu savunmaya yönelik adımlar atmaya çalışıyor ve yerel GPS sistemi, Kuzey Kore'nin füzelerine karşılık ordunun elinde güçlü bir savunma aracına dönüşebilir.

https://www.engadget.com/2017/10/10/japan-launches-fourth-michibiki-gps-satellite/