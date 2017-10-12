Kobe Çelik skandalı Toyota, Honda, Nissan ve pek çok firmayı etkilemiş olabilir

Otomobil üreticilerinin ve diğer ağır sanayilerin önemli bir tedarikçisi olan Kobe Çelik'in, ürünlerini sahte denetim sertifikaları ile en az bir yıl boyunca tedarik ettiği ortaya çıktı. Sözü geçen sertifikalar, ürünün hem Kobe Çelik hem de müşteri tarafından kararlaştırılan şartları sağladığını onaylamak için kullanılıyor.

Kobe, şu ana kadar 19.300 ton haddelenmiş ve ekstrüzyon alüminyum, 2200 ton bakır ürün ve 19.400 adet alüminyum döküm ve dövme malzemesinin sahte sertifikalar ile sevk edildiğini itiraf ediyor. Bu ürünlerin taşıyıcı veya yapısal bileşenlerde muhtemel kullanımı bir takım güvenlik sorularını ortaya çıkarıyor. Şirket, etkilenen müşterilerle bireysel olarak konuşmaya başlamış olsa da, etkilenenlerin adını henüz kamuoyuna paylaşmamış durumda.

New York Times'a göre Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki ve Toyota'nın yanı sıra uçak üreticileri Boeing ve Mitsubishi Heavy Industries, etkilenen ürünlerin herhangi birini kullanıp kullanmadıklarını araştırdıklarını açıkladı.

Kobe, sahte sertifikaların "geçtiğimiz yıl sevk edilen ürünlerin sözleşmelerinin uyumluluk durumunun denetimi ve acil kalite denetimlerinden sonra ortaya çıktığını" söylüyor. Sertifikaların neden ve nasıl sahte olduğunu ortaya çıkarmak ve bunun yanı sıra sahte sertifikaların başka örneklerini bulmak için şirket içi bir araştırma başlatılırken, soruşturmada Kobe Çelik'e yardımcı olmak için dışarıdan bir hukuk firması da devreye girmiş durumda.

Takata hava yastığı ve Mitsubishi yakıt ekonomisi hesaplama hilesi sonrası bu skandalla birlikte Japon otomotiv endüstrisi bir kez daha yara almış oldu.

http://www.caradvice.com.au/591513/kobe-steel-falsification-scandal-may-impact-toyota-honda-nissan-other-japanese-marques/