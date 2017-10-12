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Kobe Çelik skandalı Toyota, Honda, Nissan ve pek çok firmayı etkilemiş olabilir

Japonya'nın önde gelen otomotiv üreticilerine ve uçak üreticisi Boeing'e üretim malzemesi tedariği yapan Kobe Çelik'in bir yılı aşkın süredir sahte denetim sertifikaları kullandığı ortaya çıktı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Otomobil üreticilerinin ve diğer ağır sanayilerin önemli bir tedarikçisi olan Kobe Çelik'in, ürünlerini sahte denetim sertifikaları ile en az bir yıl boyunca tedarik ettiği ortaya çıktı. Sözü geçen sertifikalar, ürünün hem Kobe Çelik hem de müşteri tarafından kararlaştırılan şartları sağladığını onaylamak için kullanılıyor.
Kobe, şu ana kadar 19.300 ton haddelenmiş ve ekstrüzyon alüminyum, 2200 ton bakır ürün ve 19.400 adet alüminyum döküm ve dövme malzemesinin sahte sertifikalar ile sevk edildiğini itiraf ediyor. Bu ürünlerin taşıyıcı veya yapısal bileşenlerde muhtemel kullanımı bir takım güvenlik sorularını ortaya çıkarıyor. Şirket, etkilenen müşterilerle bireysel olarak konuşmaya başlamış olsa da, etkilenenlerin adını henüz kamuoyuna paylaşmamış durumda.
New York Times'a göre Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki ve Toyota'nın yanı sıra uçak üreticileri Boeing ve Mitsubishi Heavy Industries, etkilenen ürünlerin herhangi birini kullanıp kullanmadıklarını araştırdıklarını açıkladı.
Kobe, sahte sertifikaların "geçtiğimiz yıl sevk edilen ürünlerin sözleşmelerinin uyumluluk durumunun denetimi ve acil kalite denetimlerinden sonra ortaya çıktığını" söylüyor. Sertifikaların neden ve nasıl sahte olduğunu ortaya çıkarmak ve bunun yanı sıra sahte sertifikaların başka örneklerini bulmak için şirket içi bir araştırma başlatılırken, soruşturmada Kobe Çelik'e yardımcı olmak için dışarıdan bir hukuk firması da devreye girmiş durumda.
Takata hava yastığı ve Mitsubishi yakıt ekonomisi hesaplama hilesi sonrası bu skandalla birlikte Japon otomotiv endüstrisi bir kez daha yara almış oldu.

http://www.caradvice.com.au/591513/kobe-steel-falsification-scandal-may-impact-toyota-honda-nissan-other-japanese-marques/ Yorum Yaz
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Alphace 1 yıl en beğenilen
Yeni Civic kaporta sikayetleri bununla ilgili olabilir mi?
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Kaiser75 1 yıl
Japonlar dürüst deniyordu onlar da yalan dolan olmuş
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Şifon 1 yıl QralCess
QralCess
Değil mi?
O yüzden Amerika'daki testlerden Top Safety Pick Up alıyor.Euroncapte en yüksek notları almış aracı üretiyor.
Aaaa dur sen geçenlerde Renoyu savunan değilmiydin..Amerika'da bile satmayan marka
O markanın amiral gemisi talisman 86 koruma sağlamıştı sınıfın en kötülerindendi Fiatın B sınıfı araçları bile 94-95 koruma sağlıyor bknz punto,500l vs
İsmin gibi trolsün herhalde.

Senin tabirinle Euroncapte en yüksek notları almış aracı üreten Fiat , egea gibi 4 yıldızı zor almış bir araçda üretiyor.
QralCessDeğil mi?O yüzden Amerika'daki testlerden Top Safety Pick Up alıyor.Euroncapte en yüksek notları almış aracı üretiyor.Aaaa d...
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MustafaC53 1 yıl
Japonların dürüst, erdemli, hakkanıyetli olma balonu patladı birkez daha.
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fantomasds 1 yıl
Alman disiplini deniliyordu Bosch diesel skandalında dünyayı kandırdı, Japon Toshiba mali verilerini gizledi, şimdi de bu. Gavur gavurdur, gavura güvenilmez.
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linqs 1 yıl
Hala bu tarz haberlere sasiran insanlar var , bolumun kalitesini ozetliyor bu durum ..
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programmer_onur 1 yıl
R.I.P. Honda.
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TEPEE PREMİUM PACK 1 yıl programmer_onur
sorunsuzlukla övünüyorlardı oda ellerinde patladı..
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Manchester United 1 yıl
Herkes mi fırıldak olmuş arkadaş.
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fatsa52 1 yıl
Amerika da cokca japon otomobili satildigindan skandal dogru olsada Amerika kaynakli bir algi operasyonu olabilir. Bunu son zamanlarda cokca yapiyorlar. Sanirim vw nin dizel skandalida Amerika merkezli patlamisti.
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Asami Zdrenka 1 yıl
Kobelco'ma su ko
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Sazankiller 1 yıl
Kobe eti değilmiydi?
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Rising_Sun 1 yıl
Diğerlerini bilmem ama Boeing zaten üretim kalitesini, daha çok kar etmek amacıyla eskiye göre inanılmaz biçimde düşürdü..O yüzden Boeing'in kendisi bile daha ucuzunu istemiş olabilir..Belgeseli paylaşayım..
youtube.com/...
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Carsever 1 yıl
Kendi celigini kensin ureteceksin.
Bakiniz; Hyundai
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QralCess 1 yıl Carsever
Sırf Hyundai değil Fiat Chrysler Groupda kendi çeliğini Comau,MM tarafından üretiyor.
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Antalya 1 yıl Carsever
Carsever
Kendi celigini kensin ureteceksin.
Bakiniz; Hyundai


Aynı zamanda hafif araba üretemeyen firmadır Hyundai. Belki de sebebi kendi çeliğini kendi üretmesidir.
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