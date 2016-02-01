Java eklentileri için ölüm fermanı verildi

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Yalın internet deneyimi son 5 yılın en önemli konularından. Özellikle işin içine mobil cihazların dahil olması, bu noktadaki etkiyi daha güçlü bir hale getirdi. Flash ile birlikte bir dönem web tarayıcıların olmazsa olmazlarından olan Java eklentilerinin çalıştırılabilmesini sağlayan destek için Oracle yeni bir karar verdi.
Bir çok web tarayıcının Java eklentilerinin çalıştırılabilmesine olanak sağlayan destekten vazgeçtiğini açıklaması ve yenilenen tarayıcıların yalın bir web deneyimi adına bu konudan tamamen vazgeçmesi işin seyrini değiştirdi. Oracle da JDK 9 ile Java eklenti desteğini kaldıracak. Bunun neticesinde de Oracle JDK ve JRE içinden bu teknoloji silinmiş olacak. Son hamlede ise Java SE içinden eklenti desteği kalkacak.
Geliştiricileri yenilikçi bir teknoloji olarak ifade ettiği Java Web Start’a yönlendiren Oracle, tarayıcıdan tek tıklama ile çalışabilen ve bir eklentiye ihtiyaç duymayan uygulamalar hazırlanabilmesine imkan tanıyor. Oracle’ın Java Web Start örneklerinin bulunduğu sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Her ne kadar Oracle bu odakta bir çaba içerisinde de olsa modern teknolojiler ve özellikle de javascript temelli "single page application"ların etkinliği Oracle'ın etkin olabileceği alanı ciddi anlamda daraltıyor.
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hoşgeldin html5,https
java eklentisi ile java yı karıştırıyorsun galiba. java hala güçlü bir programlama dili ve uzun süre gücünü korumaya devam edecek. dotnet de iyi ama çok fazla avantaj sağlayacağını düşünmüyorum. bence devlet uygulamaları tamamen open source projelerle ilerlemeli. Mikrosoft ta sıfır bağımlılık olmalı.
açık kaynağın bayağı bir sıkıntısı olacaktır unutmamak lazım burası TÜRKİYE daha ilk ulusal yazılım olan kedili bir şey vardı ona destek veremiyorlar foruma yazın biri ilgilenirse olur cevap yazan yoksa unutun siz o işi diyor tübitak.. havada bulut hepimiz unuttuk açık kaynağı destek verebilen adam gibi adam yok. riske girmenin hiç bir anlamı yok hele ki piyasanın neredeyse halen % 98' i ms tabanlıyken. mac alıp mac ile hayata takılan sayısı çok az hemen işin içinden çıkamayınca basıyorlar windows' u içine ne anladım ben o işten sorsan mac sistemi var adamın. mac mimarisi kendi yazılımı ile kullanılır gerisi fiyasko. Linux deseniz % 0.01 gibi bir durum söz konusu doğru düzgün eğitim birimi bile yok Linux için eğitim verdiler öğretildi de biz mi itiraz ettik ?? benim tek görüp vay be diyebildiğim yazılım gelecek Linux oldu o da gerçekten kuran kişi tam anlamı ile yapılandırabildiği için. elimde kit olarak mevcut ama daha 1 tane bile işlem yapmasını bilmiyorum bilsem zaten büyük bir altın kaynağı Linux. filtreleme limitleme firewall akla gelebilecek ne varsa içinde mevcut Linux yapısında.
en ucuz maliyetli alternatif çözüm dotnet şuan için ve dotnet tabanlı çözüm ile birlikte uyap mimarisi ve e-devlet altyapısının sil baştan kodlanması gerekecek. web ara yüzünden yapılan işlem için evet eklenti ile halloluyor işlem ama doküman editörü java ile kodlanmıştır tamamen.
ben anlamadım. browser da çalışan java aplet ile e-imza uygulamasımı çalışıyor. bence bir yanlışın var. kritik işlemler client da yapılmaz. server da yapılır.
java ölmüyor. web browser eklentisi ölüyor. bunu Yazılıma nasıl bağlayabildiniz anlamak zor.
Bunu yazmak için girmiştim. %100 haklısın dostum. Nasıl bir kafa yapısı e-imza sistemini java'ya gömer anlamış değilim. Zamanında birisi çıkıp iyi java bildiği için kuyuya taş atmış. Şimdide çıkarmaya kimsenin g.tü yemiyor..
Yinede bu ülke sabit bir sürüm java ve browser ile uzun bir süre daha yol alır.. :)
adam akıllı bir de sunucu alt yapı sistemi yapılırsa bu değişim ile çok iyi olur yoğunluğa gelmiyor direk çöküyor yapı ama tüm türkiye kullanacak deniliyor bu e- imza yapısını.
Çok çektirdi.
Doğru karar, Flash ve Java tarayıcılardan ayrılıyor, Silverlight falan giremedi zaten. JavaScript, HTML5 vs. Flash, Java ile yapılan çoğu şeyi yapmak mümkün hale geldi, daha da geliştiriliyor sürekli.
Bu arada bu sadece tarayıcı içinde çalışan eklentiler için geçerli bir şey. Sunucu tarafı veya çalıştırma ortamında çalışan uygulamalar için sıkıntı yok.
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