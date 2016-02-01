Java eklentileri için ölüm fermanı verildi

Yalın internet deneyimi son 5 yılın en önemli konularından. Özellikle işin içine mobil cihazların dahil olması, bu noktadaki etkiyi daha güçlü bir hale getirdi. Flash ile birlikte bir dönem web tarayıcıların olmazsa olmazlarından olan Java eklentilerinin çalıştırılabilmesini sağlayan destek için Oracle yeni bir karar verdi.

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