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Jet Set Radio'nun mobil platformlar için çıkış tarihi açıklandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Sega'nın 2000'li yıllarda Dreamcast için yayınladığı Jet Set Radio'nun iOS, Android platformları ve PS Vita için çıkış tarihleri açıklandı.

Jet Set Radio, kısa bir süre önce PlayStation 3, Xbox 360 ve PC platformları için yeniden düzenlenerek HD olarak yayınlanmış ve yapımın mobil platformlarda da yerini alacağını belirtilmişti. Blog’u üzerinden yapmış olduğu açıklama ile mobil oyuncuların Jet Set Radio için sürdürdükleri meraklı bekleyişini azda olsa dindirmeyi başaran Sega; PS Vita için 20 Kasım, iOS ve Android platformları için ise 29 Kasım tarihini verdi.

Oyunun mobil sürümlerinin konsollar ve PC platformundan farklı olup olmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.


http://blogs.sega.com/2012/11/13/dates-confirmed-for-jet-set-radio-on-vita-mobile/ Yorum Yaz
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