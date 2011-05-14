John Carmack: "Ekran kartı tercihinde hata yapmak neredeyse imkansız"

Efsane oyun stüdyosu id Software'in efsane oyun geliştiricisi John Carmack ekran kartlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalardan bulundu. Doom ve Quake gibi yapımların arkasındaki isim olan John Carmack kendisine yöneltilen "hemen şimdi yeni bir ekran kartı alacak olsaydınız hangisini tercih ederdiniz?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.

"Şunu söyleyeyim bu olmazsa olmaz bir test sonucu değildir. Nvidia ile yıllardır daha yakın bir ilişki içerisindeyiz ve sistemlerimde nesillerdir Nvidia ekran kartları bulunuyor. Nvidia ile daha özel bağlarımız var. Anladığım kadarıyla AMD/ATi kartları şu anda pek çok sentetik testi kazanıyor ama bizim oyunlarımız Nvidia tarafında daha fazlasını yapıyor. Nvidia daha iyi geliştirici ilişkileri takımına sahip. Ben belirsiz bir soru için her zaman email bırakabiliyorum. Yani bu, hangi donanımın daha iyi olduğundan çok, daha sosyo-kültürel bir tercih.... Oyun stüdyosu ile derinlemesine birliktelik kurmuş geliştirici ilişkileri takımına sahip olduğunuzda, bu eğilimler bazı durumlarda donanımı gerçekte olduğundan daha iyi gösterir çünkü yazılım tarafında daha fazlasını almıştır."

"Bugünlerde yeni bir ekran kartı için yanlış tercih yapmak neredeyse imkansız. AMD veya Nvidia'nın herhangi bir kartı delicesine güçlü. Hala eksik olan - ancak değişen - ise entegre grafik bölümü. Rage, Intel'in entegre grafikleriyle çalışabiliyor ama bu, şu an onun üzerinde çalıştırmak isteyeceğiniz bir şey değil. Fakat bu durum yaklaşan jenerasyonlarla birlikte değişecek. Yani şunu demek istiyorum, en son entegre grafik birimleri pek çok açıdan konsollardan daha güçlüler. Eğer onlar, bize aynı düşük seviye erişimi daha güçlü işlemcilerle birlikte verselerdi, orada daha iyi şeyler yapabilirdik. Tabi orada, geniş ölçekli endüstri dinamikleri açısından endişe verici bazı şeyler de var; entegre graifkler yeterince iyi olduğunda bu durum Nvidia adına hayatı daha korku verici bir hale getirecektir... Şimdi değil, belki seneye de değil ancak beş yıl sonrası için tüm işlemcilerde doyurucu entegre grafiklere sahip olmayacağımızı düşünmek zor."

Kısaca özetlemek gerekirse; John Carmack hem id Software'in hem de kendisinin Nvidia ekran kartları kullandığını çünkü Nvidia'nın daha iyi geliştirici-ilişkileri takımına sahip olduğunu söylüyor. AMD/ATi kartlarının, sentetik testlerin pek çoğunda kazanan taraf olduğunu da söyleyen Carmack entegre grafikler için de parlak bir gelecek öngörüyor.