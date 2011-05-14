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John Carmack: "Ekran kartı tercihinde hata yapmak neredeyse imkansız"

8 yıl
8,2b
1
49
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Efsane oyun stüdyosu id Software'in efsane oyun geliştiricisi John Carmack ekran kartlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalardan bulundu. Doom ve Quake gibi yapımların arkasındaki isim olan John Carmack kendisine yöneltilen "hemen şimdi yeni bir ekran kartı alacak olsaydınız hangisini tercih ederdiniz?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.

unu söyleyeyim bu olmazsa olmaz bir test sonucu değildir. Nvidia ile yıllardır daha yakın bir ilişki içerisindeyiz ve sistemlerimde nesillerdir Nvidia ekran kartları bulunuyor. Nvidia ile daha özel bağlarımız var. Anladığım kadarıyla AMD/ATi kartları şu anda pek çok sentetik testi kazanıyor ama bizim oyunlarımız Nvidia tarafında daha fazlasını yapıyor. Nvidia daha iyi geliştirici ilişkileri takımına sahip. Ben belirsiz bir soru için her zaman email bırakabiliyorum. Yani bu, hangi donanımın daha iyi olduğundan çok, daha sosyo-kültürel bir tercih.... Oyun stüdyosu ile derinlemesine birliktelik kurmuş geliştirici ilişkileri takımına sahip olduğunuzda, bu eğilimler bazı durumlarda donanımı gerçekte olduğundan daha iyi gösterir çünkü yazılım tarafında daha fazlasını almıştır."

"Bugünlerde yeni bir ekran kartı için yanlış tercih yapmak neredeyse imkansız. AMD veya Nvidia'nın herhangi bir kartı delicesine güçlü. Hala eksik olan - ancak değişen - ise entegre grafik bölümü. Rage, Intel'in entegre grafikleriyle çalışabiliyor ama bu, şu an onun üzerinde çalıştırmak isteyeceğiniz bir şey değil. Fakat bu durum yaklaşan jenerasyonlarla birlikte değişecek. Yani şunu demek istiyorum, en son entegre grafik birimleri pek çok açıdan konsollardan daha güçlüler. Eğer onlar, bize aynı düşük seviye erişimi daha güçlü işlemcilerle birlikte verselerdi, orada daha iyi şeyler yapabilirdik. Tabi orada, geniş ölçekli endüstri dinamikleri açısından endişe verici bazı şeyler de var; entegre graifkler yeterince iyi olduğunda bu durum Nvidia adına hayatı daha korku verici bir hale getirecektir... Şimdi değil, belki seneye de değil ancak beş yıl sonrası için tüm işlemcilerde doyurucu entegre grafiklere sahip olmayacağımızı düşünmek zor."

Kısaca özetlemek gerekirse; John Carmack hem id Software'in hem de kendisinin Nvidia ekran kartları kullandığını çünkü Nvidia'nın daha iyi geliştirici-ilişkileri takımına sahip olduğunu söylüyor. AMD/ATi kartlarının, sentetik testlerin pek çoğunda kazanan taraf olduğunu da söyleyen Carmack entegre grafikler için de parlak bir gelecek öngörüyor.


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Nømad 8 yıl en beğenilen
Carmack sektörün duayenlerinden ve kimseye gebe olmayan bir geliştiricidir (birçoklarına göre dahi).
Açıklamasını samimi buluyorum. Ki zaten piyasa gerçeklerinden farklı birşey söylememiş.
Carmack sektörün duayenlerinden ve kimseye gebe olmayan bir geliştiricidir (birçoklarına göre dahi).Açıklamasını samimi buluyorum. Ki zaten piyasa gerçek...
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sadtneverdie 8 yıl
exerion
ati parasını verip doyursaydı ati derdi,demekki nvidia karnını doyuruyorki nvidia daha iyi diyor olay bu ,gerisi hikaye

nvidia daha iyi demiyor iki firmanın kartları da zaten çok güçlü ama nvidia nın şirketlerle bağı daha güçlü diyor.
exerionati parasını verip doyursaydı ati derdi,demekki nvidia karnını doyuruyorki nvidia daha iyi diyor olay bu ,gerisi hikayenvidia...
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nirvanha 8 yıl
Bu adamı severim.Hernekadar bir açıklamasında dx suan için opengl'den daha iyi demissede,bende bu açıklamsından sonra parasal kaygıların ortaya çıkmış olabileceğini düşünmedim desem yalan olur.Ancak adam oyunların bugünlere gelmesinin en büyük etkenidir.Hem dx'e kafa tutarak opengl'kullanıp gelişmesine ,hemde microsoft'a dx için beşpara etmez paçavra demesiyle (geçmişte)dx'in gelişmesine vesile olmuştur.İlerde ne olur dersiniz, tamamen işlemciler tarafından işlenen kodlar ortaya çıkınca dx vede opengl'e ihtiyaç kalmayabilir mi?
Ee budurumda ne nvidia'nın nede amd-ati nin ne önemi kalıyor.
O yüzden siz siz olun 3 - 5 tane dini dili kültürü farklı bize düşman milletlerin şirketleri için birbirinizi kırmayın ve bırakın ne halt ederlerse etsinler ister batsınlar ister yüzsünler bizler kendimize bakalım ne yapabiliriz ? En başta birbirimize karşı dürüst , dosdoğru olmayı öğrenmekten başlayalım.
Bu adamı severim.Hernekadar bir açıklamasında dx suan için opengl'den daha iyi demissede,bende bu açıklamsından sonra parasal kaygıların ortaya çıkmış olabilece...
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tylor 8 yıl
tamam duygusal(!) bir cevap bana göre. takım çalışması, karşılıklı ilişki, yerleşmiş kültür vs. tamamen politik cevaplar.
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TRJinKazamaTR 8 yıl
Yanı Bence Kısaca Ati Kartlar Testlerde Başarılı Olsada Artık Arada Bi Fark Yok Verdiginiz Paraya Ati Yada Nvidia Kartlardan Aynı Performansı Alıcaksınız Nvidia Pazar Payı Daha Fazla Ve Firmalara,Üniversitelere Sponsor Olarak Alın Size Ekran Kartı Ama Yaptınız Yazılımlar Sadece Nvidia Destekli Olucak Bu Kadar Basit Bence Şuan Artık
İntel,Amd,Nvdia Hepsi Çok Başarılı Verdiginiz Para Neyse Karşılıgını Alıyorsunuz
Yurt Dışında Bizim Gibi Düşük Gelir Olmadıgı İçin Nvidia Pshyx,Cuda Gibi Avantajları İle Daha Cazip Geliyor Tabi Cuda... Getirdigi Görüntü İle Düşen Performans Tartışılır
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SEO-Uzmanı 8 yıl
oyun motoru satmak için oyun yapan birinden daha ne beklenebilir ki !
malesef ilk quake(1) in tadını serinin hiç bir oyununda yakalayamadık !
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NecroCyber-777 8 yıl

erencexor

oyun motoru satmak için oyun yapan birinden daha ne beklenebilir ki !



malesef ilk quake(1) in tadını serinin hiç bir oyununda yakalayamadık !


arkadaş galiba john carmacki sokakdan yürüyen sıradan bir adam sanıyor
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SEO-Uzmanı 8 yıl
oyun motoru satmak için oyun yapan birinden daha ne beklenebilir ki !
malesef ilk quake(1) in tadını serinin hiç bir oyununda yakalayamadık !
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sahoron 8 yıl
Bu olaylardan anladıgım kadari ile oyunları aslında nvdia yapıyor onlarıda kendi grafik kartına adapte ediyor. Tamam o zaman AMD Radeon™ HD 6990 Graphics ile GeForce GTX 590 karşılaştıralım hangisi daha iyi oyun oynatıyor hatta oyunda crysis 2 olsun nede olsa nvdia yaptı ya bu oyunu :)
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yerroner 8 yıl
Forumdan birisi ya da CUDA eğitimi veren üniversitedeki bir hoca Nvidia'nın e-mail'lere geri dönüşleri çok iyi diyordu da fazla sallamamıştık (ben dahil). Carmack da dediğine göre demek ki harbiden adamlar bu ilgi alaka konusunda başarılı :)

Ben de Carmack'in Nvidia'ya gebe olduğunu sanmıyorum. Ama bu konuda bayağı gebe mesajlar gördüm :)
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bocekgrafik 8 yıl
Her ne kadar her iki firmanın kartlarının da güçlü olduğunu söylemişse de biraderlerini destelemek adına tabii ki nVIDIA'yı tutması gayet doğal. Biraderleri tanıyan, bunu da bilir...
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sadtneverdie 8 yıl
exerion
ati parasını verip doyursaydı ati derdi,demekki nvidia karnını doyuruyorki nvidia daha iyi diyor olay bu ,gerisi hikaye

nvidia daha iyi demiyor iki firmanın kartları da zaten çok güçlü ama nvidia nın şirketlerle bağı daha güçlü diyor.
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BraVe_06 8 yıl
bir nVidia vs Ati/Amd bir de iPhone olmasa bu forumlarda ne konuşacaktık biz :)
Not: Hiçbirinin de fanı değilim. iPhone'u sevmem o ayrı bir konu onu şimdi buraya karıştırmayalım.
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Batuist 8 yıl
şimdi bu adamıda fan ilan ederler.. forumda birsi benzer şeyler söylemiş olsaydı yerden yere vurulurdu.. resmen harp ilan edilirdi..
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sahmat_78 8 yıl
İki markanında semtapizmanı olmadığım halde ati'nin bariz önde olduğunu düşünüyorum, benim görüşüm "elinizdeki paraya en iyisini veren bence en iyisidir."
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Nømad 8 yıl
Carmack sektörün duayenlerinden ve kimseye gebe olmayan bir geliştiricidir (birçoklarına göre dahi).
Açıklamasını samimi buluyorum. Ki zaten piyasa gerçeklerinden farklı birşey söylememiş.
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theyapici 8 yıl
reklam gibi röportaj olmuş maşallah nvidia reklamı
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