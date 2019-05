Jose Mourinho oyuncularına Pokemon Go’yu yasakladı

Pokemon Go, görünüşe bakılırsa sadece bizleri değil dünyaca ünlü yıldızları da etkisi altına almış durumda. Ülkemizde çizgi filminin bitmesiyle gündemden düşen ancak bir neslin unutulmaz yapımları arasına giren Pokemon efsanesi, yıllar sonra yayınlanan mobil oyunla birlikte tekrar eski günlere dönmemizi sağladı. Henüz yaklaşık 25 ülkede resmi olarak indirmeye sunulmasına rağmen tüm dünyada adını altın harflerle yazdırmayı başaran, görünüşe bakılırsa sadece bizleri değil dünyaca ünlü yıldızları da etkisi altına almış durumda.

İngiltere Premier Lig’in köklü kulüplerinden Manchester United da bu akıma kapılan son isimlerden. Öyle ki tesislerde ve kampta neredeyse boş buldukları her an Pokemon avlamaya çalışan futbolcular teknik direktör Jose Mourinho’nun tepkisini çekmiş. Şu sıralar Çin’de lig hazırlıklarını sürdüren takıma maçlardan 48 saat önce Pokemon Go oynamayı yasaklayan Mourinho, futbolcuların bunun yerine taktiklere ve rakip analizlerine odaklanmalarını istiyor.

Pokemon yüzünden mi bilinmez ancak Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ilk maçında Borussia Dortmund'a 4-1'lik skorla mağlup olan Manchester United’ın en kısa sürede konsantrasyonu yükselterek dikkatini turnuvaya vermesi gerekiyor.