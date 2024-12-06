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    eFootball'a Türkçe spiker eklendi: Nasıl indirilir?

    eFootball'a (eski adıyla PES) Türkçe spiker eklendi. 4.2.0 güncellemesiyle birlikte mobil dahil olmak üzere tüm eFootball sürümleri Türkçe spikere ve Türkçe yorumcuya kavuştu.
    eFootball'a (eski adıyla PES) Türkçe spiker eklendi Tam Boyutta Gör
    Türk futbolseverlerin yıllardır beklediği özellik eFootball’a eklendi. 4.2.0 güncellemesi ile birlikte eFootball’a Türkçe spiker ve Türkçe yorumcu eklendi. Oyunun PC, konsol ve mobil sürümleri Türkçe spikere kavuştu.

    Maçları Gökhan Abdik anlatıyor ve Müjdat Mustafa Muratoğlu yorumluyor. Canlı maçlardan aşina olduğumuz bu spikerler oyuna yepyeni bir deneyim katıyor. Yayınlanan videolara baktığımızda yapaylık hissediliyor ancak resmi olarak Türkçe spikerin eklenmesi güzel bir gelişme oldu. İlerleyen güncellemelerde geliştirmeler yapılabilir.

    Son güncellemeyle birlikte oyuna Tsubasa etkinliği eklendi. Çocukluğumuzun efsane çizgi filmlerinden Tsubasa’yı oyunda kadronuza ekleyebilirsiniz. Ayrıca özel Tsubasa etkinliklerinde grafikler çizgi dizi görünümüne dönüşüyor ve nostaljik bir hava yaşatıyor.

    4.2.0 güncellemesi ile oyuna yeni stadyumlar eklendi. Ürün almak için GP takas etme özelliği geldi. Mobilde stadyum ve forma seçimi kolaylaştırıldı.

    eFootball Türkçe spiker nasıl yapılır?

    eFootball'un 4.2.0güncellemesini yükleyin. Ana menüdeki "Ekstra" sayfasına girin. Sırasıyla Oyun Ayarları > Verileri İndir > Anlatım Dili sayfasından Türkçe spikeri indirin. İndirme bittikten sonra aynı sayfadan Türkçe spikeri etkinleştirin. Bu işlemin ardından eFootball'u Türçe spiker ile oynayabilirsiniz.

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