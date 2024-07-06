2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

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Electronic Arts, her yıl olduğu gibi bu sene de geleneksel futbol simülasyonu oyunun yeni bölümünü piyasaya sürecek. Futbolseverler büyük bir sabırsızlıkla EA Sports FC 2025'in çıkışını bekliyor. Seri, bundan önce FIFA olarak biliniyordu.

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PS Store veritabanında yaklaşan oyunun logosu bulundu. Güvenilir sızıntı kaynağı billbil-kun ise EA Sports FC 25'in çıkış tarihini 27 Eylül 2024 olarak açıkladı. Aktarılan bilgilere göre oyun Standart ve Ultimate olmak üzere 2 sürüm halinde sunulacak.

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Fiyatı ne kadar olacak?

Fiyatlar, geçen yılki EA Sports FC 24 ile aynı olacak. Standart sürüm 70 dolar/euro, Ultimate sürüm ise 100 dolar/euro fiyatla satışa sunulacak. Oyunun hangi platformlarda çıkacağı ise henüz belli değil. Ancak yalnızca yeni nesil konsollarla sınırlı kalmayacağı, PlayStation 4 ve Xbox One gibi eski nesil konsolları da destekleyeceği bildiriliyor.

Kaynaklara göre EA Sports FC 25'in resmi duyurusu önümüzdeki on gün içinde yapılacak.

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EA Sports FC 25'in logosu, çıkış tarihi ve fiyatı ortaya çıktı