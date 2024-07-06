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    Anlık Bildirim

    EA Sports FC 25'in logosu, çıkış tarihi ve fiyatı ortaya çıktı

    Futbol tutkunlarının merakla beklediği EA Sports FC 25 için geri sayım başladı. Güvenilir kaynaklar oyunun logosunu, çıkış tarihini ve fiyat etiketini açıkladı.

    EA Sports FC 25'in logosu, çıkış tarihi ve fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Electronic Arts, her yıl olduğu gibi bu sene de geleneksel futbol simülasyonu oyunun yeni bölümünü piyasaya sürecek. Futbolseverler büyük bir sabırsızlıkla EA Sports FC 2025'in çıkışını bekliyor. Seri, bundan önce FIFA olarak biliniyordu.

    PS Store veritabanında yaklaşan oyunun logosu bulundu. Güvenilir sızıntı kaynağı billbil-kun ise EA Sports FC 25'in çıkış tarihini 27 Eylül 2024 olarak açıkladı. Aktarılan bilgilere göre oyun Standart ve Ultimate olmak üzere 2 sürüm halinde sunulacak.

    EA Sports FC 25'in logosu, çıkış tarihi ve fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Fiyatı ne kadar olacak?

    Fiyatlar, geçen yılki EA Sports FC 24 ile aynı olacak. Standart sürüm 70 dolar/euro, Ultimate sürüm ise 100 dolar/euro fiyatla satışa sunulacak. Oyunun hangi platformlarda çıkacağı ise henüz belli değil. Ancak yalnızca yeni nesil konsollarla sınırlı kalmayacağı, PlayStation 4 ve Xbox One gibi eski nesil konsolları da destekleyeceği bildiriliyor.

    Kaynaklara göre EA Sports FC 25'in resmi duyurusu önümüzdeki on gün içinde yapılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 3 gün önce

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    H
    Halilcv 6 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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