EA Sports FC 25'in logosu, çıkış tarihi ve fiyatı ortaya çıktı

Electronic Arts, her yıl olduğu gibi bu sene de geleneksel futbol simülasyonu oyunun yeni bölümünü piyasaya sürecek. Futbolseverler büyük bir sabırsızlıkla EA Sports FC 2025'in çıkışını bekliyor. Seri, bundan önce FIFA olarak biliniyordu.
PS Store veritabanında yaklaşan oyunun logosu bulundu. Güvenilir sızıntı kaynağı billbil-kun ise EA Sports FC 25'in çıkış tarihini 27 Eylül 2024 olarak açıkladı. Aktarılan bilgilere göre oyun Standart ve Ultimate olmak üzere 2 sürüm halinde sunulacak.
Fiyatı ne kadar olacak?
Fiyatlar, geçen yılki EA Sports FC 24 ile aynı olacak. Standart sürüm 70 dolar/euro, Ultimate sürüm ise 100 dolar/euro fiyatla satışa sunulacak. Oyunun hangi platformlarda çıkacağı ise henüz belli değil. Ancak yalnızca yeni nesil konsollarla sınırlı kalmayacağı, PlayStation 4 ve Xbox One gibi eski nesil konsolları da destekleyeceği bildiriliyor.
Kaynaklara göre EA Sports FC 25'in resmi duyurusu önümüzdeki on gün içinde yapılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.