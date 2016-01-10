Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Juniper Networks, güvenlik duvarlarındaki açığı için yeni bir yama yayımladı

Ağ ekipmanlarında ortaya çıkan açıklar zaman zaman can yakıcı olabiliyor. Sistemlerinde yetkisiz bir kod bulan Juniper Networks, yazılımı baştan aşağı değiştirmek zorunda kalacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6b
1
1
Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Juniper Networks, güvenlik duvarlarındaki açığı için yeni bir yama yayımladı


Ağ ekipmanları konusunda tecrübeli firmalardan olan Juniper Networks'un başı bir süredir sıkıntıda. ScreenOS tabanlı çalışan güvenlik duvarlarında ortaya çıkan yetkisiz bir kod paketinin yıllardır VPN trafiğini takip ettiği tespit edilmişti. İlk etapta bir yama yayımlayan ve geniş çaplı inceleme başlatan Juniper, şimdi yeni bir yama daha yayımladı. 

Yetkisiz kod paketinin 2012 yılından bu yana ScreenOS tabanlı güvenlik duvarlarında fark edilmeden faaliyet göstermesi eleştirileri de beraberinde getirmişti. Açığın ortaya çıktığı Dual_EC rastgele numara üreticisi, zaten sabıkalı bir yazılım. Edward Snowden'in açıklamalarına göre NSA, 10 milyon dolar hibeyle geliştirici grubun yanında yer almış ve yazılımda tamamen söz sahibi olma hakkı kazanmıştı. Snowden, NSA'nın bu yazılıma arka kapı koyduğunu iddia ediyordu. 

Eleştiriler, böyle bir durum olmasına karşın Juniper'in ısrarla bu yazılımı kullanmasına yönelik. Bazı kaynaklar VPN trafiğini NSA yetkililerinin takip etmiş olabileceğini belirtiyor. Firmanın yeni Junos OS platformunda ise Dual_EC yazılımı kullanılmıyor ve daha modern bir sisteme geçiş yapılmış.

Juniper, yeni yamanın haricinde ScreenOS platformunda kullanılan Dual_EC ve ANSI X9.31 yazılımlarını da değiştirecek. Bunun için yıl ortasına doğru büyük bir güncelleme sunulacak ve tüm ScreenOS cihazlarında bu değişim sağlanacak. Dual-EC yazılımının neden ısrarla kullanmaya devam edildiği sorusuna ise Juniper yanıt vermekten kaçınıyor. 

http://forums.juniper.net/t5/Security-Incident-Response/Advancing-the-Security-of-Juniper-Products/ba-p/286383 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Turkforce 3 yıl
Nasıl bir yanıt verecek ki. Bilmem kaç milyon dolar karşılığında kullanıcılarımızı NSA'e sattık mı diyecekler. :-)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Snapdragon 820 Rev 2 benchmarklarda göründü 3 yıl Galaxy S7, Snapdragon 820 çipsetiyle AnTuTu'da göründü 3 yıl Kliksa, Teknosa’nın online outlet mağazası oldu 3 yıl 4000Watt güç kaynağı isteyen? 3 yıl Dünya arenasında bir Türk markası: Monster ile CES Fuarı'nda konuştuk 3 yıl WhatsApp, emoji mesajları ile çökebiliyor 3 yıl Apple Music, altı ayda Spotify’ın altı yıllık başarısını yakaladı 3 yıl HTC, sanal gerçekliğe büyük önem veriyor 3 yıl Intel'in Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği gösteriyi izleyin 3 yıl Ford, giyilebilir cihazları otomobillere entegre etmek için çalışıyor 3 yıl Elon Musk: 2018 yılında Tesla araçlar istediğiniz yere gelecek 3 yıl Ford, otonom aracıyla karlı yollara da çıktı 3 yıl Xiaomi Redmi 3 resmi: En ucuza en iyisi 3 yıl 73. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu 3 yıl Lüks arayanlara altın kaplama Nokia 230 3 yıl Age of Wushu Dynasty mobilde 3 yıl BlackBerry Priv'e sanal uzman 3 yıl Alternatif Facebook uygulaması Folio, bataryanızı koruyor 3 yıl Samsung'dan modüler televizyon konsepti 3 yıl Müzisyenler için iPad ile Gitar kullanımı ve fazlası bu video rehberde 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Juniper Networks, güvenlik duvarlarındaki açığı için yeni bir yama yayımladı Sonraki OCZ, maliyet odaklı Trion serisine devam ediyor 3 yıl ZTE Nubia Z11 ön paneli sızdırıldı 3 yıl 6 mm kalınlığındaki "kağıt kamera" 28 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor 3 yıl Aksiyon videolarınızı televizyonda düzenleyin 3 yıl Facebook Messenger'ın Mac uygulaması ortaya çıktı 3 yıl Tesla'nın yeni yazılım güncellemesi araçlara "otomatik park" özelliği kazandırıyor 3 yıl Twitter hisseleri, haftayı tarihi düşüşle kapattı 3 yıl Dünyanın en küçük yakıt hücreli şarj istasyonu: Jaq 3 yıl 80'li yıllardaki teknoloji devrimine yakından bakış 3 yıl Kingston'dan işletmelere yönelik KC400 SSD serisi 3 yıl EVGA resmen dizüstü pazarında 3 yıl Misfit'ten bu kez fitness kulaklığı 3 yıl OCZ NVM Express RevoDrive 400 SSD serisi, CES 2016 fuarında 3 yıl Daredevil'in 2. sezonundan yeni fragman ve poster 3 yıl BlackBerry Priv inceleme videosu "Android, BlackBerry'i kurtarabilecek mi?" 3 yıl iOS 9'un “Geri Almak İçin Salla” özelliği nasıl devre dışı bırakılır 3 yıl HTC için 2015 kayıplar yılı oldu 3 yıl Android 6.0 beklentilerin altında yükseliyor 3 yıl 1 saat havada kalabilen devasa drone: F600 3 yıl Vine'ın kurucusundan yeni sosyal ağ: Peach Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim