Juno Jüpiter'in kuzey kutbunu tarihte ilk kez görüntüledi "Jüpiter tanınmaz halde"

27 Ağustos'ta tarihin en yakın Jüpiter geçişini gerçekleştiren Juno'nun yakaladığı inanılmaz fotoğraflar da artık yavaş yavaş Yeryüzü'ne ulaşıyor. Bugün NASA'nın internet sitesi üzerinden yayınlanan yeni fotoğraflarda dev gezegenin kuzey kutbunu tarihte ilk kez görme fırsatı yakalıyoruz.

İşte Juno'nun 78.000 km uzaklıktan çektiği kuzey kutbu fotoğrafı. Gördüğümüz fırtınalar ve hava olayları Güneş Sistemindeki hiçbir şeye benzemiyor.

Güneş Sistemimizin kralı - Fotoğraf 195.000 km uzaklıktan çekildi

Jüpiter'in güney kutbu - 94.500 km uzaklık

Sadece fotoğraf yakalamadı: İşte Jüpiter auroralarını sesi

https://www.nasa.gov/feature/jpl/jupiter-s-north-pole-unlike-anything-encountered-in-solar-system

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Juno görevinin baş araştırmacısı Scott Bolton, NASA'lı bilim insanlarını dahi şaşırtan bu fotoğraflar hakkında,"Şu ana kadar gördüğümüz veya hayal ettiğimiz hiçbir şeye benzemiyor. Jüpiter'in o alıştığımız enine şeritli halinden eser yok. Bu fotoğraflarda Jüpiter'i tanımak çok zor." ifadelerini kullanıyor.Juno şu anda tamamlaması 53 gün süren eliptik yörüngesine devam ediyor. 27 Ağustos'ta 53 günlük yörüngelerinin ilkini tamamlayan uzay aracı 19 Ekim itibariyle de ikinci yörüngesinin sonuna gelecek ve bir yakın geçiş daha gerçekleştirecek. 2018'in Şubat ayına kadar toplam 36 kez daha yakın geçiş gerçekleştirecek olan Juno adeta kendi içerisinde mini bir Güneş Sistemi gibi hareket eden devasa gezegen Jüpiter'in ilginç özelliklerini ortaya çıkarmaya çalışacak.Önümüzdeki yakın geçişleri hatırlatan Scott Bolton da, yaptığı açıklamalarda,"Güneş Sistemimizin en büyük gezegeni gerçekten de eşsiz özelliklere sahip. Bu eşsiz özellikleri keşfetmek için 36 yakın geçişimiz daha olacak." ifadelerini kullanıyor.Yakın geçiş sırasında tüm bilimsel araçlarını aktif hale getiren Juno, JIRAM isimli kızılötesi kamerasıyla da işte bu görüntüyü yakaladı. Daha önce hiç görülmemiş aktif bölgeleri ilk kez görüyoruz. Bu tarz görüntüleri Dünya'dan yakalamak imkansız.Jüpiter'in yoğun auroralarından radyo dalgalarının yayıldığı uzun süredir biliniyordu ancak bunların neye benzediğini de ilk kez Juno ortaya çıkardı. NASA, Juno'nun kaydettiği dalgaları dinleyebileceğimiz bir ses kaydına çevirdi. İşte o enteresan sesler: