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Juno Jüpiter'in kuzey kutbunu tarihte ilk kez görüntüledi "Jüpiter tanınmaz halde"

Juno'nun gönderdiği son fotoğraflar NASA'lı bilim insanlarını bile şaşırttı. Dev gezegenin kuzey kutbunu tarihte ilk kez görme fırsatı yakaladığımız fotoğraflarda Jüpiter'i tanımak mümkün değil.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
31,1b
1
26
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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27 Ağustos'ta tarihin en yakın Jüpiter geçişini gerçekleştiren Juno'nun yakaladığı inanılmaz fotoğraflar da artık yavaş yavaş Yeryüzü'ne ulaşıyor. Bugün NASA'nın internet sitesi üzerinden yayınlanan yeni fotoğraflarda dev gezegenin kuzey kutbunu tarihte ilk kez görme fırsatı yakalıyoruz.

Juno görevinin baş araştırmacısı Scott Bolton, NASA'lı bilim insanlarını dahi şaşırtan bu fotoğraflar hakkında,"Şu ana kadar gördüğümüz veya hayal ettiğimiz hiçbir şeye benzemiyor. Jüpiter'in o alıştığımız enine şeritli halinden eser yok. Bu fotoğraflarda Jüpiter'i tanımak çok zor." ifadelerini kullanıyor.

İşte Juno'nun 78.000 km uzaklıktan çektiği kuzey kutbu fotoğrafı. Gördüğümüz fırtınalar ve hava olayları Güneş Sistemindeki hiçbir şeye benzemiyor.

Güneş Sistemimizin kralı - Fotoğraf 195.000 km uzaklıktan çekildi

Jüpiter'in güney kutbu - 94.500 km uzaklık

Juno şu anda tamamlaması 53 gün süren eliptik yörüngesine devam ediyor. 27 Ağustos'ta 53 günlük yörüngelerinin ilkini tamamlayan uzay aracı 19 Ekim itibariyle de ikinci yörüngesinin sonuna gelecek ve bir yakın geçiş daha gerçekleştirecek. 2018'in Şubat ayına kadar toplam 36 kez daha yakın geçiş gerçekleştirecek olan Juno adeta kendi içerisinde mini bir Güneş Sistemi gibi hareket eden devasa gezegen Jüpiter'in ilginç özelliklerini ortaya çıkarmaya çalışacak.

Önümüzdeki yakın geçişleri hatırlatan Scott Bolton da, yaptığı açıklamalarda,"Güneş Sistemimizin en büyük gezegeni gerçekten de eşsiz özelliklere sahip. Bu eşsiz özellikleri keşfetmek için 36 yakın geçişimiz daha olacak." ifadelerini kullanıyor.

Yakın geçiş sırasında tüm bilimsel araçlarını aktif hale getiren Juno, JIRAM isimli kızılötesi kamerasıyla da işte bu görüntüyü yakaladı. Daha önce hiç görülmemiş aktif bölgeleri ilk kez görüyoruz. Bu tarz görüntüleri Dünya'dan yakalamak imkansız.

Sadece fotoğraf yakalamadı: İşte Jüpiter auroralarını sesi

Jüpiter'in yoğun auroralarından radyo dalgalarının yayıldığı uzun süredir biliniyordu ancak bunların neye benzediğini de ilk kez Juno ortaya çıkardı. NASA, Juno'nun kaydettiği dalgaları dinleyebileceğimiz bir ses kaydına çevirdi. İşte o enteresan sesler:

https://www.nasa.gov/feature/jpl/jupiter-s-north-pole-unlike-anything-encountered-in-solar-system Yorum Yaz
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canguler917 3 yıl en beğenilen
ses kaydını açmayın korkunçlu karı çıkıyor
1 Yanıt Yanıtla +34
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MustafaC53 3 yıl
O eski halinden eser yok şimdi.
1 Yanıt Yanıtla +10
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Lordinarius 3 yıl skythunderr
skythunderr

uzayda ses iletilemiyorsa bunlar nasil kayit ediyor bilen varsa aciklayabilirmi?

Radyo sinyalleri ile dinleniyor. Aslında bildiğimiz anlamda ses değil bunlar. Sadece radyo sinyallerini duyulur ses aralığına çeviriyorlar
skythunderruzayda ses iletilemiyorsa bunlar nasil kayit ediyor bilen varsa aciklayabilirmi?Radyo sinyalleri ile dinleni...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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Kartal Göz 3 yıl
Güzel, güzel. Daha fazla, daha farklı açılardan ve daha yakın plandan resimler isteriz.

Şöyle dibinden, koynundan fotolar çekilse güzel olurdu.
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Mephalay 3 yıl
195 000 km baya yakin, jupiterin atmosferi zaten 1000 km ye kadar uzaniyor ki; o kadar korkunc bir yer cekimine ragmen bu kadar yuksek atmosferi var.
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beter.böcek 3 yıl
etkileyici
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DH Misafiri 3 yıl
fetöcüler ele geçirmiş diyolla
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DH Misafiri 3 yıl
Ailecek cok şaşkınız jupiter böle bi terbiyesizliği nasıl yapar eskiden saygılı bilirdik yıllar senı de bozmuş jupiter
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Bemoltr 3 yıl
Bilinen tarih demek daha mantıklı olur sanırım..
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Hubalahubhub 3 yıl
Haberin girisinde kuzey diyor fotograflarda güney diyor ;)
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BiilimAdamı 3 yıl
çok ilginç bir yanında kasırga kıyamet diğer yanında sakin bir hava bunun nedeni nedir acaba.
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EnigmaEW 3 yıl
Evlendikten sonra oldu böyle yoksa kalıblı iyi çocuktu.
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tuago 3 yıl
Bence Jüpiterin ekvator kısmında değişen bir şey yok. Bildiğimiz jüpiter yani, tanırım iyi çocuktur :) Resim açısından dolayı net görülmüyor sadece. Kutup bölgelerine doğru ise gaz yoğunluğu azaldığı için o bölgeler fotoda koyu çıkmış tahminimce. Nasa bizi aydınlatsın :)
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