Juno uzay aracı, Jüpiter'de 'yunus' görüntüledi

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6456241/Juno-spacecraft-spots-dolphin-Stunning-new-NASA-photo-reveals-unusual-shape-Jupiters-clouds.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

NASA'nın 2016 yılında Jüpiter'in yörüngesine yerleştirdiği Juno, Güneş Sistemimizin en büyük gezegeni etrafındaki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Gaz devini en ince detaylarına kadar inceleyen uzay aracı, devasa Jüpiter sisteminden sıklıkla gönderdiği muhteşem fotoğraflarla da hem NASA'lı bilim insanlarını hem de biz uzay meraklılarını büyülüyor.Yukarıda görmüş olduğunuz fotoğraf, Juno'nun Junocam isimli, görev için özel olarak tasarlanmış kamerasıyla 29 Ekim 2018'de çekilmiş. Uzay aracının Jüpiter bulutlarına 18 bin kilometre kadar yaklaştığı sırada yakalanan fotoğrafta, gaz devinin güney yarımküresini çok net bir şekilde görebiliyoruz.Görseldeki ilginç bulut şekillerine dikkat çeken NASA,"Juno'nun gönderdiği fotoğraf sürekli olarak değişmekte olan bulut yapılarını gösteriyor. Örneğin yunus balığı şekline bürünmüş bir bulutun Güney Ilıman Kuşağı'nda (South Temperate Belt) yüzerek yol aldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.NASA'nın 1 milyar dolar bütçeli uzay araştırma programı New Frontiers kapsamında 2011 yılında uzaya fırlatılan Juno uzay aracı, 5 yıllık dev uzay yolculuğunun ardından 4 Temmuz 2016 günü Jüpiter'in yörüngesine oturmuştu. O günden bu yana Güneş Sistemimizin en büyük ve en tehlikeli gezegeni etrafında çalışmalar yapan uzay aracı özellikle de her 53 günde bir gerçekleştirdiği yakın geçişler sırasında inanılmaz değerli veriler topluyor.Bu yakın geçişler sırasında gezegenin bulutlarına 5 bin kilometre kadar yaklaşan Juno, bir yandan gönderdiği muhteşem fotoğraflarla bizleri büyülerken diğer bir taraftan ise topladığı bilimsel veriler sayesinde Jüpiter'i daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Uzay araştırmaları tarihinin en önemli görevlerinden birisi olan Juno, bakalım önümüzdeki dönemlerde ne tür bilgiler ve fotoğraflarla bizleri şaşırtacak.