K1ngp1n ve Tin'den, 3DMark Vantage ve 3DMark 11'de yeni dünya rekorları

Dünyaca ünlü hız aşırtma profesyonellerinden Vince “K1ng1n” Lucido ve Illya “TiN” Tsemenko'yu bir araya getiren özel çalışma kapsamında iki yeni dünya rekoruna imza atıldı. Sıvı Nitrojen kullanılaran soğutulan çift işlemcili ve Quad SLI donanımlı sistemde hem 3DMark Vantage hem de 3DMark 11'de yeni rekorlara ulaşıldı.

EVGA'nın çift işlemci desteği sunan Classified SR-2 anakartı üzerinde, 5.62GHz'e hız aşırtılan iki adet Xeon X5690 işlemcisinin kullanıldığı çalışmaya, EVGA üretimi GeForce GTX 580'lerin dört tanesi eşlik etti. Aynı işlemci gibi Sıvı Azot ile soğutulan ekran kartlarının GPU hızı 1190MHz'e, bellek hızları ise 5004MHz'e çıkartıldı.

Bellek olarak alanında en iddialı isimlerden birisi olan Corsair'in Dominator GT GTX2 kiti, 2034MHz'de ve 8-8-8-24 erişim sürelerinde çalıştırıldı. Arka arkaya yapılan denemeler ve uzun süren test sürecinin ardından ikili, P24347 skoru ile 3DMark 11'de, P79364 skoruyla da 3DMark Vantage testinde yeni dünya rekorlarına imza attı.