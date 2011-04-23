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K1ngp1n ve Tin'den, 3DMark Vantage ve 3DMark 11'de yeni dünya rekorları

8 yıl
16,7b
1
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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K1ngp1n ve Tin'den, 3DMark Vantage ve 3DMark 11'de yeni dünya rekorları
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Dünyaca ünlü hız aşırtma profesyonellerinden Vince “K1ng1n” Lucido ve Illya “TiN” Tsemenko'yu bir araya getiren özel çalışma kapsamında iki yeni dünya rekoruna imza atıldı. Sıvı Nitrojen kullanılaran soğutulan çift işlemcili ve Quad SLI donanımlı sistemde hem 3DMark Vantage hem de 3DMark 11'de yeni rekorlara ulaşıldı.

EVGA'nın çift işlemci desteği sunan Classified SR-2 anakartı üzerinde, 5.62GHz'e hız aşırtılan iki adet Xeon X5690 işlemcisinin kullanıldığı çalışmaya, EVGA üretimi GeForce GTX 580'lerin dört tanesi eşlik etti. Aynı işlemci gibi Sıvı Azot ile soğutulan ekran kartlarının GPU hızı 1190MHz'e, bellek hızları ise 5004MHz'e çıkartıldı.

Bellek olarak alanında en iddialı isimlerden birisi olan Corsair'in Dominator GT GTX2 kiti, 2034MHz'de ve 8-8-8-24 erişim sürelerinde çalıştırıldı. Arka arkaya yapılan denemeler ve uzun süren test sürecinin ardından ikili, P24347 skoru ile 3DMark 11'de, P79364 skoruyla da 3DMark Vantage testinde yeni dünya rekorlarına imza attı.

K1ngp1n ve Tin'den, 3DMark Vantage ve 3DMark 11'de yeni dünya rekorları
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K1ngp1n ve Tin'den, 3DMark Vantage ve 3DMark 11'de yeni dünya rekorları
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K1ngp1n ve Tin'den, 3DMark Vantage ve 3DMark 11'de yeni dünya rekorları
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edyyy 8 yıl
İşleri güçleri yok mu? Bu ne saçmalık? Gibi şeyler yazan arkadaşlara söylüyorum siz oyun oynamaktan, film izlemekten, gezmekten, dolaşmaktan zevk alırsınız, onlarda bundan zevk alıyor. Bunun saçma veya gereksiz bir tarafı yok. Intel rekor kırmak için işlemci üretiyor millette gidip o işlemciyi alıyor e onlarınki de mi saçmalık o zaman? Bırakın bu lafları ya overclock ayrı birşeydir bunun gereksiz veya saçma bir tarafı yoktur. Bununla uğraşmak bile ayrı bir heves ve haz vericidir. İmkanım olsa aynısını bende yapardım en azından uğraşırdım bu yüzden burda EVGA'yı eleştirmek yerine haberin başlığı olan kırılan dünya rekoru hakkında konuşalım lütfen.
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PROOF# 8 yıl
sistem ultra extreme yalnız, böyle sonuçların çıkmasına şaşırmadım desem yeridir.
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Batuist 8 yıl
o donanımla hız aşırtmasada rekor kırarmış gibime geliyor !!
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mezka 8 yıl
benim 3d mark 11 skor p4203 adamlara bak 24347 :D
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DH Misafiri 8 yıl
bundan 3 yıl kadar önce 48 çekirdekli intel işlemcinin haberini face'de paylaşmıştım.. Halbuki intel kasım 1971de 0,74mhz'de çalışan (4bit işlemci 16-pin :)) işlemcilerini üretirken benim ülkem neyapıyodu acaba?? Ancak şimdilerde teknolojiyi getiriyoruz onuda beyenmiyoruz (sebebi malum)
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alpa07 8 yıl
bunların başka işi yokmu
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BiG_mAsTeR 8 yıl
Bende yaparım demesi kolay. Hız aşırtma bir tutkudur.
Bende yaparım diyenlerin %95 i kendi CPU sunu Ekran kartlarını standart değerlerinde kullanıyor!
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DH Misafiri 8 yıl
bi evga kendini böyle zorluyo anakartıları sınırları zorluyo diye.
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Tony Tony 8 yıl


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Sadece Sürücü 8 yıl
scrafea
gurkan113 O Güç kaynağı kaç watt acaba çok merak ettim.
3 tane 1000w var sanırım

evga.com/...
3adet 1200watt
Bizim de EVGA gibi sponsorumuz olsa biz de yaparız.
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seagate1tb 8 yıl
ADAMLARIN MADDİ VE MANEVİ SORUNLARI YOK ÜLKE OLARAK YAPACAK İŞ KALMAYINCA ELBET TEKNOLOJİ İLE OYNARLAR BENİM DE ELİMDE İMKAN OLSA BENDE YAPARIM...
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ogkasa 8 yıl
ezanlar bizim için okunuyorr sevgilimmmmmmmmmm
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Fatal1ty. 8 yıl
Gelen elektrik faturasını merak ediyorum
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gurkan113 8 yıl
O Güç kaynağı kaç watt acaba çok merak ettim.
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lumpazivagabundus 8 yıl

gurkan113

O Güç kaynağı kaç watt acaba çok merak ettim.

3 tane 1000w var sanırım
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