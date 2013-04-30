KDDI operatöründen sızan belgeler 20 Haziran'da ön siparişe çıkacak iPhone 5S'e işaret ediyor

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Apple'ın yeni nesil iPhone modeli ile ilgili gündeme gelen iddialar hız kazanırken, bu kez bazı dökümanların internete sızdığı iddia edildi.
Japon KDDI operatörünün kablosuz hizmet biriminden sızan envanter belgelerine göre Apple, iPhone 5S modelini 20 Haziran'da ön siparişe sunuyor. Modelin piyasaya çıkış tarihi ise Temmuz dönemine sarkıyor.
Belgelerin ne kadar gerçek olduğu bilinmiyor. iPhone 5S'in belgeye yansıyan özellikleri ise 13MP çözünürlükte bir kamera sensörü ve parmak izi okuyucu şeklinde sıralanıyor. 13MP çözünürlükte kamera iPhone 5S için beklenen bir özellikken, parmak izi okuyucu konusunda kaynaklar arasında ihtilaf bulunuyor. Bazı kaynaklar modelde bu özelliğe yer verilmeyeceğini iddia ederken, bazıları da modülün üretimi nedeniyle iPhone 5S modelinin geciktiğini belirtiyor.
Tarih açısından ise iPhone 5S'in 20 Haziran'da ön siparişe sunulmasının 10-14 Haziran'daki WWDC 2013 etkinliğinde tanıtılacağı ihtimalini de güçlendirdiği dile getiriliyor. Galaxy S4, HTC One ve LG Optimus G Pro modellerinin hali hazırda pazarda boy göstermeye başlamış olması Apple'ı çabuk hareket etmeye zorlamış olabilir.
http://www.phonearena.com/news/Leaked-KDDI-documents-reveal-July-launch-fingerprint-scanner-and-13MP-camera-for-Apple-iPhone-5S_id42459 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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dur bende bişey deyim acaba 3.5 inc' e dönüş yaparlarmı?
3,5 inclik iPhone mini ve 4 kusur inclik simdikine nazaran daha orantili bir büyüklükte iPhone fena olmaz aslında.
Yelpaze söyle olur:
iPhone - iPhone mini
iPad - iPad mini
Kulağa mantıklı gelmiyor değil.
Ucuz iPhone geyiğini de gerçekleştirmiş olurlar hem de.
Ekran boyutları iyi oturursa AppStore üzerinde de çok büyük bir teknik degisiklik ve uyum bozukluğu yaşanmaz.
iPhone 5'i de sineye çeksinler artık ne diyelim.
Peki 1 ay önce 4S alanlar ne yapsın
Sen geç kalmışsın bence, daha önce de alabilirdin.
Ben de ip5'teki kronik kasa sorunları yüzünden ikisi de piyasada olduğu halde 4s tercih etmiştim, pişman da değilim.
Umarım 5s'te sorunlar giderilir ve 4/4s'in kalite anlayışına geri dönüş yapılır.
Bende ekran büyürse almam öyle bir sorun var napacaz :D Bence iki model olmalı biri büyük ekran diğeri küçük
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