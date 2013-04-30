KDDI operatöründen sızan belgeler 20 Haziran'da ön siparişe çıkacak iPhone 5S'e işaret ediyor





Apple'ın yeni nesil iPhone modeli ile ilgili gündeme gelen iddialar hız kazanırken, bu kez bazı dökümanların internete sızdığı iddia edildi.





Japon KDDI operatörünün kablosuz hizmet biriminden sızan envanter belgelerine göre Apple, iPhone 5S modelini 20 Haziran'da ön siparişe sunuyor. Modelin piyasaya çıkış tarihi ise Temmuz dönemine sarkıyor.





Belgelerin ne kadar gerçek olduğu bilinmiyor. iPhone 5S'in belgeye yansıyan özellikleri ise 13MP çözünürlükte bir kamera sensörü ve parmak izi okuyucu şeklinde sıralanıyor. 13MP çözünürlükte kamera iPhone 5S için beklenen bir özellikken, parmak izi okuyucu konusunda kaynaklar arasında ihtilaf bulunuyor. Bazı kaynaklar modelde bu özelliğe yer verilmeyeceğini iddia ederken, bazıları da modülün üretimi nedeniyle iPhone 5S modelinin geciktiğini belirtiyor.





Tarih açısından ise iPhone 5S'in 20 Haziran'da ön siparişe sunulmasının 10-14 Haziran'daki WWDC 2013 etkinliğinde tanıtılacağı ihtimalini de güçlendirdiği dile getiriliyor. Galaxy S4, HTC One ve LG Optimus G Pro modellerinin hali hazırda pazarda boy göstermeye başlamış olması Apple'ı çabuk hareket etmeye zorlamış olabilir.

http://www.phonearena.com/news/Leaked-KDDI-documents-reveal-July-launch-fingerprint-scanner-and-13MP-camera-for-Apple-iPhone-5S_id42459