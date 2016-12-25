KFC'nin yeni akıllı restoranı yüz ifadesine bakarak sipariş önerecek

KFC, müşterinin yüz ifadesine dayalı önerilerde bulunabilecek akıllı bir restoran açmak için Baidu ile işbirliği yapıyor. Siparişleri alacak kiosklar, Baidu'nun teknolojisi ile desteklenmiş durumda. Müşterinin ruh halinin ne olduğunu tahmin etmek için yaşına, cinsiyetine ve yüz ifadelerine bakıyor.

Baidu yayınladığı basın açıklamasında KFC kioskların, 50'li yaşlarda bir kadın müşteriye kahvaltı için püre ve soya sütü önerirken, 20'li yaşlarda genç bir müşteriye öğle yemeği için çıtır tavuklu hamburger, kızarmış tavuk kanadı ve kola tavsiye ettiğini söylüyor.

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Müşteriler, sistemin getirdiği önerileri beğenmeyebilirler ancak bunları yalnızca birer öneri olarak kabul etmeleri gerekecek. Kiosklar yerleşik bir yüz tanıma özelliğine sahip olacaklar. Dolayısıyla, mekana sık sık giden müşterilerin daha önce ne sipariş ettiğini hatırlayarak en sevdiği yemekleri önermesi de mümkün olabilecek. KFC'nin yüz tanıma kioskları şimdilik, Pekin'de bulunan bir akıllı restoranla sınırlı. Teknolojinin kısa sürede farklı lokasyonlarda da kullanıma sunulması planlanıyor.

https://techcrunch.com/2016/12/23/baidu-and-kfcs-new-smart-restaurant-suggests-what-to-order-based-on-your-face/