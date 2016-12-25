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KFC'nin yeni akıllı restoranı yüz ifadesine bakarak sipariş önerecek

Baidu ve KFC'nin akıllı restoranı müşterilerin yüz ifadelerinden sipariş tavsiyesine bulunabiliyor. Yüz tanıma kioskları müşterinin yaşına, cinsiyetine ve yüz ifadesine bakarak yemek önerebiliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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KFC, müşterinin yüz ifadesine dayalı önerilerde bulunabilecek akıllı bir restoran açmak için Baidu ile işbirliği yapıyor. Siparişleri alacak kiosklar, Baidu'nun teknolojisi ile desteklenmiş durumda. Müşterinin ruh halinin ne olduğunu tahmin etmek için yaşına, cinsiyetine ve yüz ifadelerine bakıyor.
Baidu yayınladığı basın açıklamasında KFC kioskların, 50'li yaşlarda bir kadın müşteriye kahvaltı için püre ve soya sütü önerirken, 20'li yaşlarda genç bir müşteriye öğle yemeği için çıtır tavuklu hamburger, kızarmış tavuk kanadı ve kola tavsiye ettiğini söylüyor.
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Müşteriler, sistemin getirdiği önerileri beğenmeyebilirler ancak bunları yalnızca birer öneri olarak kabul etmeleri gerekecek. Kiosklar yerleşik bir yüz tanıma özelliğine sahip olacaklar. Dolayısıyla, mekana sık sık giden müşterilerin daha önce ne sipariş ettiğini hatırlayarak en sevdiği yemekleri önermesi de mümkün olabilecek. KFC'nin yüz tanıma kioskları şimdilik, Pekin'de bulunan bir akıllı restoranla sınırlı. Teknolojinin kısa sürede farklı lokasyonlarda da kullanıma sunulması planlanıyor.

https://techcrunch.com/2016/12/23/baidu-and-kfcs-new-smart-restaurant-suggests-what-to-order-based-on-your-face/ Yorum Yaz
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s0Lid 2 yıl en beğenilen
vurur yüze ifadesi sana kova dayayalım bir tanesi
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ananas32 2 yıl
Kiosk : geldi yine tipini ...
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BekiRoRo 2 yıl
Yüz ifadesine bakıp indirim de yapsa...
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NEVERDIES 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

bir hata ile karşılaştı şimdi kapatılacak
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Dehşetengiz 2 yıl
Biz de ona onerebilsek
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kadirirdem 2 yıl
Saçmalama KFC.
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Muss@ 2 yıl
yüzüne değil de kıçına baksa daha iyi olurdu. kıçı küçükse coleslaw önerecek, çok büyükse aile boyu kova.
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Kerim5100 2 yıl
Bizimkini görse ne der Allah bilir :D
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Simplify 2 yıl
Tamamiyle insanların yüzlerinden veri tabanı oluşturup müşterilerinin analizlerini yapmak için çıkarılmış bir şey. Böyle bir şey saçmalık! Olamaz!
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fabrizo 2 yıl
bizim memlekette itin önüne kovayla yemek koyarlar,bu nasıl bir hizmet şekli
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göktuğbey 2 yıl
Bunlar sagliksiz muhabbetini baslatayim


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Stand Alone 2 yıl
Böylece asgari ücretli çalışanlara da gerek kalmaz...
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Eeltorm 2 yıl
Tutmaz bu özellikle Türkiye' ye hiç gelmesin kavga ederiz bunla.
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