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Kabloları sıkıştırarak cihazları kontrol etmemize olanak sağlayan bir teknoloji tanıtıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Bir çok teknolojik aleti kontrol etmek için üzerinde bulunan butonları kullanıyoruz, peki ya bu cihazları kontrol etmenin farklı bir yolu daha olsaydı? Cord UIs adı verilen yeni teknoloji artık cihazlarınızı kablolarını "sıkıştırarak" kontrol etmenize olanak sağlıyor.
Kabloya yerleştirilen bir sensör ve güç kaynağına yerleştirilen bir mikroçip ile kontrolü sağlayan bu yeni teknoloji sadece elektrik kablolarında değil veri ileten bir çok kabloda kullanılabilir. Kablo içine yerleştirilen sensörlere göre kullanım alanı değişen teknoloji dizüstü bilgisayarınız için kabloyu sıkıştırarak enerjisini kesebilirken, kulaklığınızda ise müziği durdurmak için kullanabilirsiniz . Musluktan akan suyu sıkıştırarak durdurmanıza benzeyen teknolojide aynı işi elektrik veya veriler için yapabiliyoruz. Hatta teknolojiyi bir ışık kaynağına uyguladığınızda sıkıştırma oranınıza göre ışığın seviyesini de ayarlayabiliyorsunuz, veya bir harici disk kablosunu çıkarmadan gücünü keserek kullanım dışı bırakabiliyorsunuz.

Kulağınızda kulaklık varken birisini veya bir anonsu dinlemek zorunda olduğunuzda 4-5 saniyelik süre için kulaklığı çıkarmak yerine kabloyu sıkıştırarak dışarıyı dinlememize veya acil bir durumda uzatma kablolarına giden elektriği kesebilirsiniz. Teknojiyi ve kullanım alanlarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

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doctor_bey 4 yıl
Bizlere talihsizlik yaşatmaya açık bir teknoloji
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Turkhero 4 yıl
çöp
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fuckulteli 4 yıl
Kablonun tamamında değil sadece ilgili sensörün olduğu kısmındaki sıkıştırmayı algılayacaktır. Kablo içine gizlenmiş buton, düğme gibi düşünürsek çokta gerekli bir şey olmadığını söyleyebilirim kendi adıma.



HDD örneğinde ilgili kablo üzerine tek bir açma kapama anahtarı konabilir ya da zaten kulaklıklarda olan cevaplama tuşuna bu özellik atanabilir. Bir diğer örnekteki ışık kaynağının üzerindeki kabloya bir dimmer konabilir.
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Kartal Göz 4 yıl
Bu işi tuşlar da yapıyor ancak yaratıcı düşüncelerle birleştiğinde faydalı olabilir.
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XQS 4 yıl
Guzel teknoloji tak cikar ugrasilmiyor fislerle
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teramit 4 yıl
sanki istemeden kabloya yapılan baskıları düşünmemişler gibi duruyor, bazı kablolar istemedende olsa eziliyor katlanıyor o zaman ne olacak, her yamulduğunda git düzelt kabloyu yoksa ışık kapanacak her birisi dokunduğunda kabloya hdd bağlantıyı kesecek...
kablosuz teknolojiye odaklansınlar kabloluya değil :)
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alicaptain 4 yıl
Değişik bir teknoloji uygun yerlerde kullanılırsa güzel şeyler ortaya çıkabilir.
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tayfun601 4 yıl
ahha :D




benim odamda da aynı sistem var ama tek farkı kendiliginden oluşu kardeşler







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xXCiNaYeTXx 4 yıl
Gerekli yerlerde kullanılırsa çok güzel bir teknoloji , fişleri prizden çıkarmadan ve kablo karmaşasına neden olmadan çoğu işimizi görebiliriz
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aspirin_00 4 yıl
enteresan
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