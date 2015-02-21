Kabloları sıkıştırarak cihazları kontrol etmemize olanak sağlayan bir teknoloji tanıtıldı

Bir çok teknolojik aleti kontrol etmek için üzerinde bulunan butonları kullanıyoruz, peki ya bu cihazları kontrol etmenin farklı bir yolu daha olsaydı? Cord UIs adı verilen yeni teknoloji artık cihazlarınızı kablolarını "sıkıştırarak" kontrol etmenize olanak sağlıyor.

Kabloya yerleştirilen bir sensör ve güç kaynağına yerleştirilen bir mikroçip ile kontrolü sağlayan bu yeni teknoloji sadece elektrik kablolarında değil veri ileten bir çok kabloda kullanılabilir. Kablo içine yerleştirilen sensörlere göre kullanım alanı değişen teknoloji dizüstü bilgisayarınız için kabloyu sıkıştırarak enerjisini kesebilirken, kulaklığınızda ise müziği durdurmak için kullanabilirsiniz . Musluktan akan suyu sıkıştırarak durdurmanıza benzeyen teknolojide aynı işi elektrik veya veriler için yapabiliyoruz. Hatta teknolojiyi bir ışık kaynağına uyguladığınızda sıkıştırma oranınıza göre ışığın seviyesini de ayarlayabiliyorsunuz, veya bir harici disk kablosunu çıkarmadan gücünü keserek kullanım dışı bırakabiliyorsunuz.



Kulağınızda kulaklık varken birisini veya bir anonsu dinlemek zorunda olduğunuzda 4-5 saniyelik süre için kulaklığı çıkarmak yerine kabloyu sıkıştırarak dışarıyı dinlememize veya acil bir durumda uzatma kablolarına giden elektriği kesebilirsiniz. Teknojiyi ve kullanım alanlarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.