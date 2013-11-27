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Kablolu ses sistemlerine Wi-Fi bağlantı desteği getiren ürün: ROCKI

5 yıl
520
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1
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kablolu ses sistemlerine Wi-Fi bağlantı desteği getiren ürün: ROCKI
İlginç ürünlerin merkezi durumuna gelen Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden ROCKI, kablolu ses sistemlerine Wi-Fi desteği getiriyor.
Oldukça ufak boyutlarıyla belirlenen ses sistemlerine kablo (3.5mm ya da RCA) ile bağlanan ve bu cihazlara 802.11b/g/n Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği getiren ROCKI, aynı zamanda özel uygulamalar (iOS, Android, HTML 5 PC / Mac) ile geliyor ve bu sayede direkt olarak müzik aktarımı yapabiliyor. Birden fazla cihaz ile kurulan sistemle farklı odalar arasında çoklu müzik deneyimi sağlayan ürün, teknik olarak 900 mAH bataryaya, MP3, FLAC, WAV, AIFF ses format desteklerine, 92 x 54 x 17mm boyuta, 48 gram ağırlığa ve USB üzerinde şarj edilebilme özelliklerine sahip.
6 farklı renk seçeneğiyle hazırlanan ROCKI, Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 50,000$ hedefi, bitimine 22 gün kala 842 bağış ile 65,189$'a taşımış ve başarıya ulaşmış durumda. Yapılacak 45$ (ABD dışı 15$ kargo) bağış ile 2014 Haziran ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Kablolu ses sistemlerine Wi-Fi bağlantı desteği getiren ürün: ROCKI
Kablolu ses sistemlerine Wi-Fi bağlantı desteği getiren ürün: ROCKI

http://www.kickstarter.com/projects/rocki/rocki-wifi-music-system-from-every-phone-to-all-sp Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkaura 5 yıl en beğenilen
anlasildi, wireless agi yavastan 5ghz ye cevirme vakti geldi. cikan her cihaz 2.4ghz wifi kullanmaya basladi. apartman site gibi yogun yerlerde modemler bile yeterince kalabalik yapiyordu, bide uzerlerine bu cihazlar eklenince zaten dar olan frekans araliklari iyice siser.
anlasildi, wireless agi yavastan 5ghz ye cevirme vakti geldi. cikan her cihaz 2.4ghz wifi kullanmaya basladi. apartman site gibi yogun yerlerde modemler bile ye...
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darkaura 5 yıl en beğenilen
anlasildi, wireless agi yavastan 5ghz ye cevirme vakti geldi. cikan her cihaz 2.4ghz wifi kullanmaya basladi. apartman site gibi yogun yerlerde modemler bile yeterince kalabalik yapiyordu, bide uzerlerine bu cihazlar eklenince zaten dar olan frekans araliklari iyice siser.
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