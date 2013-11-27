Kablolu ses sistemlerine Wi-Fi bağlantı desteği getiren ürün: ROCKI

İlginç ürünlerin merkezi durumuna gelen Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden ROCKI, kablolu ses sistemlerine Wi-Fi desteği getiriyor.

Oldukça ufak boyutlarıyla belirlenen ses sistemlerine kablo (3.5mm ya da RCA) ile bağlanan ve bu cihazlara 802.11b/g/n Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği getiren ROCKI, aynı zamanda özel uygulamalar (iOS, Android, HTML 5 PC / Mac) ile geliyor ve bu sayede direkt olarak müzik aktarımı yapabiliyor. Birden fazla cihaz ile kurulan sistemle farklı odalar arasında çoklu müzik deneyimi sağlayan ürün, teknik olarak 900 mAH bataryaya, MP3, FLAC, WAV, AIFF ses format desteklerine, 92 x 54 x 17mm boyuta, 48 gram ağırlığa ve USB üzerinde şarj edilebilme özelliklerine sahip.

6 farklı renk seçeneğiyle hazırlanan ROCKI, Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 50,000$ hedefi, bitimine 22 gün kala 842 bağış ile 65,189$'a taşımış ve başarıya ulaşmış durumda. Yapılacak 45$ (ABD dışı 15$ kargo) bağış ile 2014 Haziran ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/rocki/rocki-wifi-music-system-from-every-phone-to-all-sp