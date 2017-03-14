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Android telefonlara satışa sunulmadan önce virüs yüklendiği ortaya çıktı

Yapılan araştırmalara göre aralarında Samsung, LG, Xiaomi ve Asus gibi markaların da yer aldığı birçok Android cihaza kullanıcı verilerini çalabilen virüs yüklendiği tespit edildi.
2 yıl
7,2b
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29
Cep İşletim Sistemleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Android telefonlara satışa sunulmadan önce virüs yüklendiği ortaya çıktı
 
Checkpoint isimli güvenlik firması tarafından hazırlanan son rapor oldukça ilginç bir olayı gün yüzüne çıkardı. Buna göre Android işletim sistemli cep telefonlarına, henüz satışa sunulmadan önce kişisel verileri tehlikeye atan ve sık kullanılan uygulamalara bulaşabilen çeşitli virüsler yüklendiği tespit edildi.
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Samsung, Asus ve LG gibi popüler markaların da yer aldığı toplam 36 cihazda kötü niyetli yazılımlar belirlendi. Araştırmada yer alan bilgilere göre bahsi geçen zararlı uygulamaların telefon açıldığı ilk anda aktifleştiği ve kullanıcıyı izlemeye aldığı söyleniyor. Gerçekleştirilen incelemelerde virüslerin üreticiler tarafından ROM’lara yüklenmediği, dağıtım zincirindeki ya da diğer üçüncü parti kişiler tarafından satışa sunulmadan önce cihazlara yüklendiği ifade ediliyor.
Android telefonlara satışa sunulmadan önce virüs yüklendiği ortaya çıktı
 
Checkpoint ismini açıklamadığı bazı dağıtım şirketlerinden alınan cihazlarda bu problemin görüldüğünü, doğrudan markalardan satın alınan ürünlerde ise herhangi bir problemin yaşanmadığını dile getiriyor. Listede son dönemin gözde telefonlarından olan Galaxy S7'nin de yer alması endişeleri artırıyor. Satıcı ve müşteri arasındaki tedarik zincirinde yaşanan bu olay sonrası kullanıcıların herhangi bir yedekleme yapmadan orijinal ROM yüklemeleri ve cihazlarını güvenlik taramasından geçirmeleri tavsiye ediliyor.

http://blog.checkpoint.com/2017/03/10/preinstalled-malware-targeting-mobile-users/ Yorum Yaz
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crazy585858 2 yıl en beğenilen
Yine haberi okumadan mal mal yorumlar yapmışsınız. 3. taraf dağıtım şirketleri tarafından yüklendiği söyleniyor yani direk firmalar yüklemiyor..
1 Yanıt Yanıtla +31
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patatesli_cikolata 2 yıl
Sony tasarıma değil müşteri memnuniyetine kastığını kanıtlamış oldu. Tabi siz S7 alabilirsiniz.
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ObjektifPoint.Net 2 yıl silver0021
Bende bi sony telefon(E4g) vardı telefonu kullanmadığım uyku durumunda bıraktığımda hiç ama pil yemiyordu. Xz ve X compact incelemelerinde de editörler bunu dile getirmişlerdi.
Samsung'u %100 şarjı varken kenera koyup belli süre sonra geri aldığında şarjı sırf saati gösterirken azaldıgnı gözlemleyebilirsin. tabi bu üreticilerin dediği olay arka taraflarda ne gibi dalevereler dönüyor bilmiyoruz. ben sırf saati ekranda gösterdi diye pilinin %8-&10 azaldıgını düşünmüyorum. başka şeyler vardır.
Samsung sırf sentetik testlerde önde olabilmek için neler neler yaptı tez unuttuk.
Samsung da az biraz cihazlarını korusunda böyle dengesiz uygulamaların yuklenmesine izin vermesin ya da engellesin.
En öenmli soru şu;
LG, Samsung vb cihazlarda bu gibi durumlar var ise neden Sony'de yok. Millet istese sony'ede yapardı. Demek ki arka planda başka işler dönüyor demek ki herşey tasarım değilmiş.
Bende bi sony telefon(E4g) vardı telefonu kullanmadığım uyku durumunda bıraktığımda hiç ama pil yemiyordu. Xz ve X compact incelemelerinde de editörler bunu ...
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Giresunlufuk 2 yıl
Telefonların kendisi virüs zaten.

Hayatımıza bir girdiler. Çıkmıyorlar.
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ALBAY 2 yıl
Bir yazılımın data toplaması için illa virüs olması mı şart? Atıyorum sahibinden.com uygulamasını yüklüyorsunuz. Size olur olmadık izinleri soruyor. Eğer vermezseniz zaten yüklemiyor :) Konum,rehber ve cihaz bilgilerini aldığı zaman yeterli değil mi zaten? IMEI demek cihaz bilgisi demek. Sonra insanlar diyor ki benim imeim kopyalandı. Çok normal kopyalanır. Daha neler neler. Bu haber bana pek gerçekci gelmedi. Cihazların geneline bakarsanız Kore malı cihazlar. Arayada bir kaç tane Çin firması serpiştirdik mi tamamdır :) Apple çok masum mesela. Hiç datanızı çalmaz apple :)
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DH Misafiri 2 yıl
Androidin kendisi virüs zaten.
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DH Misafiri 2 yıl
Kimse de dememiş ki; AGA Note 8 ne zaman çıktı???
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YolumBilgelik 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Kimse de dememiş ki; AGA Note 8 ne zaman çıktı???

Note 8.0 tablet kastedilmiş burda. Telefon değil.
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shadowtr 2 yıl
hepimiz muhittin topalak'ız...
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sağ tık 2 yıl
çözümü yokmu
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Bgrn7 2 yıl
Samsung da rom attigin zaman yada yazılıma müdahale ettiğinde knox sayacı artıyor.
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mavizaman 2 yıl
vay hiçler vay...
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YolumBilgelik 2 yıl
Paramızla sanal virüs satın almışız :)
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canmania 2 yıl
Önden virüs yükleyerek bağışıklık sistemini güçlendiriyor ??
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