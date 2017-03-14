Android telefonlara satışa sunulmadan önce virüs yüklendiği ortaya çıktı

Checkpoint isimli güvenlik firması tarafından hazırlanan son rapor oldukça ilginç bir olayı gün yüzüne çıkardı. Buna göre Android işletim sistemli cep telefonlarına, henüz satışa sunulmadan önce kişisel verileri tehlikeye atan ve sık kullanılan uygulamalara bulaşabilen çeşitli virüsler yüklendiği tespit edildi.

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Samsung, Asus ve LG gibi popüler markaların da yer aldığı toplam 36 cihazda kötü niyetli yazılımlar belirlendi. Araştırmada yer alan bilgilere göre bahsi geçen zararlı uygulamaların telefon açıldığı ilk anda aktifleştiği ve kullanıcıyı izlemeye aldığı söyleniyor. Gerçekleştirilen incelemelerde virüslerin üreticiler tarafından ROM’lara yüklenmediği, dağıtım zincirindeki ya da diğer üçüncü parti kişiler tarafından satışa sunulmadan önce cihazlara yüklendiği ifade ediliyor.

Checkpoint ismini açıklamadığı bazı dağıtım şirketlerinden alınan cihazlarda bu problemin görüldüğünü, doğrudan markalardan satın alınan ürünlerde ise herhangi bir problemin yaşanmadığını dile getiriyor. Listede son dönemin gözde telefonlarından olan Galaxy S7'nin de yer alması endişeleri artırıyor. Satıcı ve müşteri arasındaki tedarik zincirinde yaşanan bu olay sonrası kullanıcıların herhangi bir yedekleme yapmadan orijinal ROM yüklemeleri ve cihazlarını güvenlik taramasından geçirmeleri tavsiye ediliyor.

http://blog.checkpoint.com/2017/03/10/preinstalled-malware-targeting-mobile-users/